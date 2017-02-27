Kuurne-Bruxelles-Kuurne :

Classement :
1 SAGAN Peter BOH BORA - HANSGROHE les 200 km en 4h37'49'' (moy. 43,194 km/h)
2 STUYVEN Jasper TFS TREK - SEGAFREDO 00:00
3 ROWE Luke SKY TEAM SKY 00:00
4 BENOOT Tiesj LTS LOTTO SOUDAL 00:00
5 TRENTIN Matteo QST QUICK - STEP FLOORS 00:00
6 DEMARE Arnaud FDJ FDJ 00:06
7 VAN AVERMAET Greg BMC BMC RACING TEAM 00:06
8 NAESEN Oliver ALM AG2R LA MONDIALE 00:06
9 ŠTYBAR Zdenek QST QUICK - STEP FLOORS 00:06
10 PLANCKAERT Baptiste KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 00:06
11 ROELANDTS Jurgen LTS LOTTO SOUDAL 00:06
12 DURBRIDGE Luke ORS ORICA - SCOTT 00:06
13 MAES Nikolas LTS LOTTO SOUDAL 00:06
14 STANNARD Ian SKY TEAM SKY 00:06
15 KÜNG Stefan BMC BMC RACING TEAM 00:11
16 DILLIER Silvan BMC BMC RACING TEAM 00:11
17 DRUCKER Jean-Pierre BMC BMC RACING TEAM 00:13
18 GROENEWEGEN Dylan TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 00:13
19 VAN ASBROECK Tom CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE 00:13
20 BARBIER Rudy ALM AG2R LA MONDIALE 00:13
21 KRISTOFF Alexander KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 00:13
22 KRUOPIS Aidis VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:13
23 STALLAERT Joeri CIB CIBEL - CEBON 00:13
24 BENNETT Sam BOH BORA - HANSGROHE 00:13
25 KREDER Raymond RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:13
26 THEUNS Edward TFS TREK - SEGAFREDO 00:13
27 NIELSEN Magnus Cort ORS ORICA - SCOTT 00:13
28 PASQUALON Andrea WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:13
29 COQUARD Bryan DEN DIRECT ENERGIE 00:13
30 JANS Roy WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 00:13
31 DEMPSTER Zakkari ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:13
32 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 00:13
33 BOUHANNI Nacer COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:13
34 MCLAY Daniel FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 00:13
35 ELMIGER Martin BMC BMC RACING TEAM 00:13
36 DE VREESE Laurens AST ASTANA PRO TEAM 00:13
37 VAN LERBERGHE Bert SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:13
38 VERMOTE Julien QST QUICK - STEP FLOORS 00:13
39 KOREN Kristijan CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE 00:13
40 VANDENBERGH Stijn ALM AG2R LA MONDIALE 00:13
41 ASSELMAN Jesper RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:13
42 RICKAERT Jonas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:13
43 DE WITTE Mathias CIB CIBEL - CEBON 00:13
44 BOHLI Tom BMC BMC RACING TEAM 00:13
45 SARREAU Marc FDJ FDJ 00:13
46 VAN DER HOORN Taco RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:19
47 WAGNER Robert Thomas TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 00:19
48 KEUKELEIRE Jens ORS ORICA - SCOTT 00:19
49 OFFREDO Yoann WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:19
50 DEVOLDER Stijn VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN 00:19
51 LADAGNOUS Matthieu FDJ FDJ 00:19
52 COLBRELLI Sonny TBM BAHRAIN - MERIDA 00:19
53 FARAZIJN Maxime SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 00:19
54 VALGREN ANDERSEN Michael AST ASTANA PRO TEAM 00:19
55 BOIVIN Guillaume ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 00:19
56 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:19
57 DUCHESNE Antoine DEN DIRECT ENERGIE 00:19
58 FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 00:19
59 WALLAYS Jelle LTS LOTTO SOUDAL 00:19
60 CHAVANEL Sylvain DEN DIRECT ENERGIE 00:19
61 GILBERT Philippe QST QUICK - STEP FLOORS 00:19
62 ANDERSON Ryan DEN DIRECT ENERGIE 00:19
63 HOULE Hugo ALM AG2R LA MONDIALE 00:19
64 GOLAS Michal SKY TEAM SKY 00:19
65 BYSTRØM Sven Erik KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 00:19
66 HAYMAN Mathew ORS ORICA - SCOTT 00:19
67 GUARNIERI Jacopo FDJ FDJ 00:19
68 VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 00:19
69 KNEES Christian SKY TEAM SKY 00:19
70 JANSEN Amund Grondahl TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 00:19
71 RAST Gregory TFS TREK - SEGAFREDO 00:19
72 MOSCON Gianni SKY TEAM SKY 00:19
73 JUUL JENSEN Christopher ORS ORICA - SCOTT 00:19
74 LIGTHART Pim RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:19
75 VAN GINNEKEN Sjoerd RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 00:19
76 POLITT Nils KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 00:19
77 LANGEVELD Sebastian CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE 00:19
78 GOUGEARD Alexis ALM AG2R LA MONDIALE 00:19
79 TLEUBAYEV Ruslan AST ASTANA PRO TEAM 00:19
80 DECLERCQ Tim QST QUICK - STEP FLOORS 00:29
81 VAN STAEYEN Michaël COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:29
82 VANSPEYBROUCK Pieter WGG WANTY - GROUPE GOBERT 00:29
83 LAMPAERT Yves QST QUICK - STEP FLOORS 00:29
84 PUCCIO Salvatore SKY TEAM SKY 00:32
85 LAPORTE Christophe COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 00:32
86 CASTELIJNS Twan TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 00:32
87 FELLINE Fabio TFS TREK - SEGAFREDO 00:39
88 BRESCHEL Matti AST ASTANA PRO TEAM 00:41
89 VACHON Florian FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 01:13
90 LIVYNS Arjen PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 01:32
91 SCHWARZMANN Michael BOH BORA - HANSGROHE 01:59
92 DEVENYNS Dries QST QUICK - STEP FLOORS 02:14
93 NAESEN Lawrence WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 03:12
94 BOZIC Borut TBM BAHRAIN - MERIDA 03:12
95 HOFLAND Moreno LTS LOTTO SOUDAL 06:14
96 ISTA Kevyn WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 08:02
97 KIRSCH Alex WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 08:02
98 LE GAC Olivier FDJ FDJ 09:28
99 MULLEN Ryan CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE 09:28
100 VAN WINDEN Dennis ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 09:28
101 BONNAMOUR Franck FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 09:28
102 SCHILLINGER Andreas BOH BORA - HANSGROHE 09:28
103 KORSÆTH Truls AST ASTANA PRO TEAM 09:28
104 GARCIA CORTINA Ivan TBM BAHRAIN - MERIDA 09:28
105 DIELEMAN Michiel CIB CIBEL - CEBON 09:28
106 ANTONINI Simone WGG WANTY - GROUPE GOBERT 09:28
107 NOPPE Christophe SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 09:28
108 MORICE Julien DEN DIRECT ENERGIE 09:28
109 STENUIT Robin WGG WANTY - GROUPE GOBERT 09:28
110 BRÄNDLE Matthias TFS TREK - SEGAFREDO 09:28
111 SMITH Dion WGG WANTY - GROUPE GOBERT 09:28
112 SCOTSON Miles BMC BMC RACING TEAM 09:28
113 BOUDAT Thomas DEN DIRECT ENERGIE 09:28
114 WISNIOWSKI Lukasz SKY TEAM SKY 09:28
115 HOLLENSTEIN Reto KAT TEAM KATUSHA ALPECIN 09:28
116 VANTOMME Maxime WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 09:28
117 PER David TBM BAHRAIN - MERIDA 09:28
118 IRIZAR ARANBURU Markel TFS TREK - SEGAFREDO 09:28
119 BAGDONAS Gediminas ALM AG2R LA MONDIALE 09:28
120 COBBAERT Robby CIB CIBEL - CEBON 09:28
121 DE VRIES Berden RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 09:28
122 SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 09:28
123 VAN EMDEN Jos TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 09:28
124 TUFT Svein ORS ORICA - SCOTT 09:28
125 VERMELTFOORT Coen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 09:28
126 STEELS Stijn SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 09:28
127 KAMYSHEV Arman AST ASTANA PRO TEAM 09:28
128 VAN POPPEL Boy TFS TREK - SEGAFREDO 09:28
129 PERICHON Pierre Luc FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 09:28
130 ACKERMANN Pascal BOH BORA - HANSGROHE 10:45
131 DELTOMBE Kevin SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 10:50
Non-partants :
BOONEN Tom QST QUICK - STEP FLOORS
BEVIN Patrick CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE
PIBERNIK Luka TBM BAHRAIN - MERIDA
RÄIM Mihkel ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
Abandons :
COLEDAN Marco TFS TREK - SEGAFREDO
VAN POPPEL Danny SKY TEAM SKY
MARTIN Tony KAT TEAM KATUSHA ALPECIN
MORKOV Michael KAT TEAM KATUSHA ALPECIN
BIERMANS Jenthe KAT TEAM KATUSHA ALPECIN
KOLÁR Michal BOH BORA - HANSGROHE
SARAMOTINS Aleksejs BOH BORA - HANSGROHE
PÖSTLBERGER Lukas BOH BORA - HANSGROHE
FOURNIER Marc FDJ FDJ
HOELGAARD Daniel FDJ FDJ
KONOVALOVAS Ignatas FDJ FDJ
BEWLEY Sam ORS ORICA - SCOTT
OSS Daniel BMC BMC RACING TEAM
DUVAL Julien ALM AG2R LA MONDIALE
DENZ Nico ALM AG2R LA MONDIALE
TANKINK Bram TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO
WYNANTS Maarten TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO
BOOM Lars TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO
SCULLY Tom CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE
WIPPERT Wouter CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE
BETTIOL Alberto CDT CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TE
NOVAK Domen TBM BAHRAIN - MERIDA
NIBALI Antonio TBM BAHRAIN - MERIDA
INSAUSTI IRASTORZA Ion Ander TBM BAHRAIN - MERIDA
GATTO Oscar AST ASTANA PRO TEAM
GRIVKO Andrey AST ASTANA PRO TEAM
JULES Justin WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
PARDINI Olivier WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
STASSEN Julien WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
MCNALLY Mark WGG WANTY - GROUPE GOBERT
CORBEL Erwann FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
VALLEE Boris FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
DANIEL Maxime FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
JARRIER Benoit FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
VAN HECKE Preben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
VANBILSEN Kenneth COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
CLAEYS Dimitri COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
VAN GENECHTEN Jonas COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
LEMOINE Cyril COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
SENECHAL Florian COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
CARDIS Romain DEN DIRECT ENERGIE
PETIT Adrien DEN DIRECT ENERGIE
PERRY Benjamin ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
SCHREURS Hamish ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
WILLIAMS Tyler ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
YECHZKEL Aviv ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
MOURIS Jens RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
DUPONT Timothy VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
GOOLAERTS Michael VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
VAN ZUMMEREN Stef VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
VAN BREUSSEGEM Elias VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
PRÉMONT Christophe VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
CORDEEL Sander VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
BOUCHER David PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
LEEMANS Rob PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
GEUENS Alexander PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
STEVENS Timothy PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
VERHELST Louis PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
DHAENE Brecht PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
MARKUS Barry PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
JANSSENS Jimmy CIB CIBEL - CEBON
COENEN Dennis CIB CIBEL - CEBON
DE PAEPE Johannes CIB CIBEL - CEBON
REYNAERTS Wim CIB CIBEL - CEBON
Source : directvelo.