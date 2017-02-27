Montdidier (80) - Prix de la Ville (2-3-Juniors)

Classement :
1 RICCI Pierre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
2 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
3 ANDREO Maximilien PARISIS A.C. 95
4 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
5 PAYEN Guillaume CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
6 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE
7 CARLOT Matéo VC ROUEN 76
8 KADOTA YUSUKE SC VAL D'ARRE
9 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
10 ALIA Florian PARISIS A.C. 95
11 PINSON Damien VC AMATEUR ST QUENTIN
12 DERYCKE CHEMIN Gauthier VC AMATEUR ST QUENTIN
13 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
14 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
15 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI
16 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
17 REGNER Louis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
18 SIMON Frédéric CC NOGENT / OISE
19 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
20 DANTON Arnaud CM AUBERVILLIERS 93
21 BOULANGUE Jérémie VC EUDOIS ET BRESLOIS
22 MARTIN Jérémy CM AUBERVILLIERS 93
23 HANSART Philéas VC ROUEN 76
24 THILLOY Thomas EC ABBEVILLOISE
25 LACHAT Nicolas PARISIS A.C. 95
26 DUMAS Jean Baptiste PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
27 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.
28 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
29 MEXMES Yanis CM AUBERVILLIERS 93
30 LEROY Maxime CM AUBERVILLIERS 94
Crédit Photo : Martial Denais