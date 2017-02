Montdidier (80) - Prix de la Ville (Pass Cycisme)

Grégory Ortiz (Pédale Combs La Villaise) a remporté ce Dimanche 26 Février 20117 le Prix de la Ville a Montdidier (80) (Pass Cycisme). Yohan Poulain (AC Montdidier) et Antoine Duflos (AC Amienoise). ont complété le podium.

Classement :

1 ORTIZ Grégory PEDALE COMBS LA VILLAISE

2 POULAIN Yohan AC MONTDIDIER

3 DUFLOS Antoine AC AMIENOISE

4 SALLEN Julien RC DOULLENS

5 COMMONT David AC NESLOIS

6 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS

7 CORDIER Thierry VC BEAUVAISIEN OISE

8 SEGUIN Antoine AC AMIENOISE

9 FREDON Arnaud AS THOUROTTE CYCLISTE

10 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

11 DEFOSSE Christophe EC ABBEVILLOISE

12 ROBIN Jean Lou EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

13 ACCART Romain AC NESLOIS

14 LAOUT Mathieu US HAM

15 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE

16 TRAVAGLINI Alexandre AC DOULLENS

17 LEBON Morgan AC AMIENOISE

18 TROUVAIN Laurent VC BEAUVAISIEN OISE

19 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE

20 AMIENS Thibault AC AMIENOISE

21 FAUQUEMBERGUE Frédéric EC ABBEVILLOISE

22 SALLEN Clément RC DOULLENS