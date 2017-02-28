Saint Vigor Le Grand (14) - Prix des Commerçants (Pass D1/D2)

Classement :
1 THOMAS Pierre AC BAYEUX
2 GESLIN Nicolas VELO RACING CLUB
3 BELIARDE Julien VS TRUN
4 CODABEY Julien AS TOURLAVILLE CYCLISME
5 FORET Sylvain AC BAYEUX
6 GRILLON Morgan EC SAINT VIGORIENNE
7 ROUZEE Olivier VC VERNON
8 ASSELOT Nicolas UC IFS-HEROUVILLE
9 LE POTTIER Pierre UC TILLY VAL DE SEULLES
10 GOMEZ Jérémy EC SAINT VIGORIENNE
11 HOUTTEVILLE Mickael EC SAINT VIGORIENNE Encad Cycl
12 GROUAZEL Jean Pierre TEAM PROMOCASH GDO
13 HERVIEU Philippe VC BOCAGE VIRE
14 LAHOUGUE Gregory AS TOURLAVILLE CYCLISME
15 PIQUET Antoine AC BAYEUX
16 PLOS Frédéric AC BAYEUX
17 FLEURY Anthony VS TRUN
18 GALLIER Erwan VC FALAISIEN
19 DUBOIS Théo AC BAYEUX
20 COULANGE Pascal OLYMPIQUE ARGENTAN
21 LE ROUX Pierre Marie UST EQUEURDREVILLE
22 DUPRE Clément ES CAEN
23 LEROY Aurélien AC BAYEUX
24 DURAND Jerome
25 MARIE DIT HOMMET David AG HAYE DU PUITS
26 MENUET Patrice AC BAYEUX
27 FLAMBARD Théo AC BAYEUX
28 LACCOTTE AS TOURLAVILLE CYCLISME
29 LEMERIEL Nicolas MOYON CYCLOSPORT
30 FRANCOIS Frédéric VC AIGLON
31 LEBOIS Thierry UC DU MORTAINAIS
32 LUCAS Patrick VC VERNON
33 MAUROUARD Julien AS TOURLAVILLE CYCLISME
34 CUVIGNY Pascal UC IFS-HEROUVILLE
35 CONNAN Julien EC SAINT VIGORIENNE
36 QUEMAR Thomas
37 LOUISE Thibault ES CAEN