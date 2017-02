Saint Vigor Le Grand (14) - Prix des Commerçants (Pass D1/D2)

Pierre Thomas (AC Bayeux) a remporté ce Dimanche 26 Février 20117 le Prix des Commerçants a Saint Vigor Le Grand (14) (Pass D1/D2). Nicolas Geslin (Vélo Racing Club) et Julien Beliarde (VS Trun). ont complété le podium.

Classement :

1 THOMAS Pierre AC BAYEUX

2 GESLIN Nicolas VELO RACING CLUB

3 BELIARDE Julien VS TRUN

4 CODABEY Julien AS TOURLAVILLE CYCLISME

5 FORET Sylvain AC BAYEUX

6 GRILLON Morgan EC SAINT VIGORIENNE

7 ROUZEE Olivier VC VERNON

8 ASSELOT Nicolas UC IFS-HEROUVILLE

9 LE POTTIER Pierre UC TILLY VAL DE SEULLES

10 GOMEZ Jérémy EC SAINT VIGORIENNE

11 HOUTTEVILLE Mickael EC SAINT VIGORIENNE Encad Cycl

12 GROUAZEL Jean Pierre TEAM PROMOCASH GDO

13 HERVIEU Philippe VC BOCAGE VIRE

14 LAHOUGUE Gregory AS TOURLAVILLE CYCLISME

15 PIQUET Antoine AC BAYEUX

16 PLOS Frédéric AC BAYEUX

17 FLEURY Anthony VS TRUN

18 GALLIER Erwan VC FALAISIEN

19 DUBOIS Théo AC BAYEUX

20 COULANGE Pascal OLYMPIQUE ARGENTAN

21 LE ROUX Pierre Marie UST EQUEURDREVILLE

22 DUPRE Clément ES CAEN

23 LEROY Aurélien AC BAYEUX

24 DURAND Jerome

25 MARIE DIT HOMMET David AG HAYE DU PUITS

26 MENUET Patrice AC BAYEUX

27 FLAMBARD Théo AC BAYEUX

28 LACCOTTE AS TOURLAVILLE CYCLISME

29 LEMERIEL Nicolas MOYON CYCLOSPORT

30 FRANCOIS Frédéric VC AIGLON

31 LEBOIS Thierry UC DU MORTAINAIS

32 LUCAS Patrick VC VERNON

33 MAUROUARD Julien AS TOURLAVILLE CYCLISME

34 CUVIGNY Pascal UC IFS-HEROUVILLE

35 CONNAN Julien EC SAINT VIGORIENNE

36 QUEMAR Thomas

37 LOUISE Thibault ES CAEN