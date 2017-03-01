Le Neubourg (27) - Prix G. Barbe (2-3-Juniors)

Classement :
1 TUEUR Corentin USSA PAVILLY BARENTIN 2:35:53
2 GAUTARD David ES LIVAROT '
3 REVEL Anthony ESM GONFREVILLE L'ORCHER '
4 MARCHAND Teddy ES LIVAROT '
5 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG '
6 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN '
7 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN '
8 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE '
9 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN '
10 DURAND Guillaume CC FORMERIE '
11 LESEUR Brian VC ROUEN 76 '
12 MESLE Adrian VC ROUEN 76 '
13 BOQUET Paul USSA PAVILLY BARENTIN '
14 BLAISE Hugo USSA PAVILLY BARENTIN '
15 MAITRE Cyril A. C. B. B. '
16 DELVALLE Vincent SUD DE L'EURE CYCLISME '
17 MAS Clément OLYMPIQUE C.V.O. '
18 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B. '
19 LAFORGE Dylan ES LIVAROT '
20 NIAY Franï¿½Ois OLYMPIQUE C.V.O. '
21 ROMA Jérémy A. C. B. B. '
22 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG '
23 DUHAMEL Mickael VC VERNON '
24 BOULANGUE Benoit VC EUDOIS ET BRESLOIS '
25 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG '
26 VALLEE Nicolas UV NEUBOURG '
27 BIET Thomas A. C. B. B. '
28 DUCHEMIN Jean Michel ESM GONFREVILLE L'ORCHER '
29 HERVIEU Roman AC SOTTEVILLE '
30 ROGER Samuel USSA PAVILLY BARENTIN '
31 SALVE Pierre AC SOTTEVILLE '
32 LASALLE Vincent UV NEUBOURG '