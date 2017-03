Le Neubourg (27) - Prix G. Barbe (2-3-Juniors)

Classement :

1 TUEUR Corentin USSA PAVILLY BARENTIN 2:35:53

2 GAUTARD David ES LIVAROT '

3 REVEL Anthony ESM GONFREVILLE L'ORCHER '

4 MARCHAND Teddy ES LIVAROT '

5 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG '

6 DAM Maxime USSA PAVILLY BARENTIN '

7 MOULIN Luc USSA PAVILLY BARENTIN '

8 BYTEBIER Baptiste CC FORMERIE '

9 BOULEUX Florian USSA PAVILLY BARENTIN '

10 DURAND Guillaume CC FORMERIE '

11 LESEUR Brian VC ROUEN 76 '

12 MESLE Adrian VC ROUEN 76 '

13 BOQUET Paul USSA PAVILLY BARENTIN '

14 BLAISE Hugo USSA PAVILLY BARENTIN '

15 MAITRE Cyril A. C. B. B. '

16 DELVALLE Vincent SUD DE L'EURE CYCLISME '

17 MAS Clément OLYMPIQUE C.V.O. '

18 IBRAHIME Stéphane A. C. B. B. '

19 LAFORGE Dylan ES LIVAROT '

20 NIAY Fran�Ois OLYMPIQUE C.V.O. '

21 ROMA Jérémy A. C. B. B. '

22 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG '

23 DUHAMEL Mickael VC VERNON '

24 BOULANGUE Benoit VC EUDOIS ET BRESLOIS '

25 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG '

26 VALLEE Nicolas UV NEUBOURG '

27 BIET Thomas A. C. B. B. '

28 DUCHEMIN Jean Michel ESM GONFREVILLE L'ORCHER '

29 HERVIEU Roman AC SOTTEVILLE '

30 ROGER Samuel USSA PAVILLY BARENTIN '

31 SALVE Pierre AC SOTTEVILLE '

32 LASALLE Vincent UV NEUBOURG '