Maldegem-Kleit (Belgique) : Nicolas Moncombe 2ème

Classement :
1 EECKHOUT Niko BELH28´00" INDIVIDUEELMASTM
2 MONCOMBLE Nicolas FRAH28´12"+0´12" DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
3 LAVA Kevin BELH28´23"+0´23" CYCLING TEAM DAKWERKEN EDDY STROOBANTELITE
4 JONCKHEERE Michael BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
5 VAN DE KLUNDERT Koen NED TEMPO-HOPPENBROUWERSU
6 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE
7 VERCAUTEREN Tim BEL DCR CYCLING TEAMELITE
8 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
9 WILLEMS Mario BEL KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE
10 QUENTIN Bernard FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE
11 DEKKERS Hans NEDH28´38"+0´38" ARROW CYCLING TEAMELITE
12 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
13 VERHAEGEN Jens BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
14 DEMUYNCK Koen BELH28´44"+0´44" VIND ! CYCLING PROJECTELITE
15 BOUTTÉ Kenzie BELH29´02"+1´02" PCT TOMACCELITE
16 ONGENA Matthias BELH29´25"+1´25" INDIVIDUEELELITE
17 DE VRIESE Stijn BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
18 DEVROYE Kim BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
19 MEUL Robby BEL DCR CYCLING TEAMELITE
20 VAN OIRSCHOT Pieter NED ARROW CYCLING TEAMELITE
21 SLABINCK Indiana BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREELITE
DNF VAN DRIESSCHE Ward BEL TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE
DNF VOLKERS Jorn NED WV DE JONGE RENNERU23
DNF DHOLLANDER Kristof BEL TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE
DNF KOEMAN Bjorn NED DRC DE MOLELITE
DNF SOBERON Zowé BEL K. V. C. DEINZE VZWU23
DNF DE BRUYN Jimmy NED ARROW CYCLING TEAMELITE
DNF ROTTY Glenn BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE
DNF PIETERS Bart BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNF STEVENS Dimitri BEL INDIVIDUEELAMA19+
DNF DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF BEUSELINCK Gilles BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSU
DNF BOGAERT Steven BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE
DNF VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE
DNF RAAS Eloy NED ZRTC THEO MIDDELKAMPEL. CZC
DNF MAHIEU Mathias BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
DNF DEKONING Fabrizio BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
DNF BONTINCK Karel BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE
DNF CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF GOMMERS Sven NED ZRTC THEO MIDDELKAMPELITE
DNF VANDER EYKEN Brent BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23
DNF VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF.LANNOO Jaromir BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE
DNF BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF BEENS Sebastiaan NED ARROW CYCLING TEAMELITE
DNF VERHAEGEN Soren BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
DNF CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF DELBAERE Tijs BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNF PAPPIJN Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF CORNELIS Nico BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF VAN DE WIELE Thomas BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSU
DNF CANNOOT Yordi BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNF VERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNF CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNF TRIO Maxim BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF DEMAERTELAERE Dennis BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
DNF DE VRIES Jan BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23
DNF JUMELET Michiel NED ZRTC THEO MIDDELKAMPELITE
DNF SCHOUWAERTS Yves BEL KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB VZWU23
DNF DEJONGHE Roeland BEL MORGAN BLUE C. T. VZWU23
DNF DEGRANDE Arne BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
DNF POLLET Dries BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF DAELMANS Chris BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEMASTM
DNF DEBUYCK Robbe BEL LOTTO SOUDALU23
DNFBONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23
DNFBEIJE Robin NED WV DE JONGE RENNERU23
DNFTEN HARTOG Guy BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE
DNFSCHIETECATTE Mathias BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23
DNFPORIAU Tim BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
DNFDELEU Arnaud BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNFDESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNFLAMBERTIN Kevin BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNFOLIEBOS Koen BEL ASFRA RACING TEAMMASTM
DNFOLIEBOS Jordy BEL UNITED C. T. U23
DNFVAN RAEPENBUSCH Ruben BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNFDEQUIDT Christophe BEL WIELERTEAM IEPERAMA19+
DNFVAN RUYMBEKE Thieme BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
DNFDE KETELE Angelo BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
DNFGONDRY Dylan BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSU
DNFDEQUIDT Frederik BEL WIELERTEAM IEPERAMA19+
DNFBRAC km AN Jelle BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNFVERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE
DNFTRIO Bjarne BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
DNFBOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23
DNFDE CLERCK Matthias BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23
DNFVERMEIRE Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE
DNFNEIRYNCK Jonas BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23
DNFGIJSEL Serge BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE
DNFDE RHO Nicolay BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
DNFGELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNFBOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23
DNFCALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE
DNFVANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE
DNFVAN DAMME Indy BEL WK NOORD-WEST-BRABANTELITE
DNFDE NEVE Jeffrey BEL INDIVIDUEELELITE
DNFVERBEECK Qwinten BEL PCT TOMACCU23
DNFVANUYTVANGE Sam BEL DCR CYCLING TEAMELITE
DNFCOP Jurgen BEL DCR CYCLING TEAMELITE
DNFDELODDER Sebastiaan BEL INDIVIDUEELAMA19+
DNFDE WINNE Gert BEL WK NOORD-WEST-BRABANTELITE
DNFTHERAIN Quentin BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYU
DNFLEYSEELE Franky BEL INDIVIDUEELMASTM
DNFCADRON Julien BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE
DNFBEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNFBOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE
DNFDESCAMPS Joris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
DNFVERMEIRE Jordy BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE
DNFGRUNSTEIN Or ISR ASFRA RACING TEAMELITE
Crédit Photo : Bart Devriese