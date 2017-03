Maldegem-Kleit (Belgique) : Nicolas Moncombe 2ème

Classement :

1 EECKHOUT Niko BELH28´00" INDIVIDUEELMASTM

2 MONCOMBLE Nicolas FRAH28´12"+0´12" DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

3 LAVA Kevin BELH28´23"+0´23" CYCLING TEAM DAKWERKEN EDDY STROOBANTELITE

4 JONCKHEERE Michael BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

5 VAN DE KLUNDERT Koen NED TEMPO-HOPPENBROUWERSU

6 MINNE Stijn BEL ALL FRIENDS CYCLINGELITE

7 VERCAUTEREN Tim BEL DCR CYCLING TEAMELITE

8 CAETHOVEN Steven BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

9 WILLEMS Mario BEL KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERSELITE

10 QUENTIN Bernard FRA DUNKERQUE LITTORAL CYCLISMEELITE

11 DEKKERS Hans NEDH28´38"+0´38" ARROW CYCLING TEAMELITE

12 CONSTANT Kenny BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

13 VERHAEGEN Jens BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

14 DEMUYNCK Koen BELH28´44"+0´44" VIND ! CYCLING PROJECTELITE

15 BOUTTÉ Kenzie BELH29´02"+1´02" PCT TOMACCELITE

16 ONGENA Matthias BELH29´25"+1´25" INDIVIDUEELELITE

17 DE VRIESE Stijn BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

18 DEVROYE Kim BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

19 MEUL Robby BEL DCR CYCLING TEAMELITE

20 VAN OIRSCHOT Pieter NED ARROW CYCLING TEAMELITE

21 SLABINCK Indiana BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREELITE



DNF VAN DRIESSCHE Ward BEL TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE

DNF VOLKERS Jorn NED WV DE JONGE RENNERU23

DNF DHOLLANDER Kristof BEL TEAM THIELEMANS - DE HAUWEREELITE

DNF KOEMAN Bjorn NED DRC DE MOLELITE

DNF SOBERON Zowé BEL K. V. C. DEINZE VZWU23

DNF DE BRUYN Jimmy NED ARROW CYCLING TEAMELITE

DNF ROTTY Glenn BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE

DNF PIETERS Bart BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNF STEVENS Dimitri BEL INDIVIDUEELAMA19+

DNF DECEUNINCK Thomas BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNF BEUSELINCK Gilles BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSU

DNF BOGAERT Steven BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE

DNF VANNESTE Evert BEL VIND ! CYCLING PROJECTELITE

DNF RAAS Eloy NED ZRTC THEO MIDDELKAMPEL. CZC

DNF MAHIEU Mathias BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

DNF DEKONING Fabrizio BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

DNF BONTINCK Karel BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE

DNF CARPENTIER Jari BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF GOMMERS Sven NED ZRTC THEO MIDDELKAMPELITE

DNF VANDER EYKEN Brent BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23

DNF VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNF.LANNOO Jaromir BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWELITE

DNF BOSMANS Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNF BEENS Sebastiaan NED ARROW CYCLING TEAMELITE

DNF VERHAEGEN Soren BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

DNF CLAEYS Timothy BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNF BRUYNEEL Giel BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNF HAENEBALCKE Svenerick BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF DELBAERE Tijs BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNF PAPPIJN Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF CORNELIS Nico BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNF VAN DE WIELE Thomas BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSU

DNF CANNOOT Yordi BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNF VERMOTE Gianni BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNF CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNF TRIO Maxim BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF DEMAERTELAERE Dennis BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

DNF DE VRIES Jan BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23

DNF JUMELET Michiel NED ZRTC THEO MIDDELKAMPELITE

DNF SCHOUWAERTS Yves BEL KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB VZWU23

DNF DEJONGHE Roeland BEL MORGAN BLUE C. T. VZWU23

DNF DEGRANDE Arne BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

DNF POLLET Dries BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNF DAELMANS Chris BEL JONGE RAKKERS VOLLEZELEMASTM

DNF DEBUYCK Robbe BEL LOTTO SOUDALU23

DNFBONNE Bart BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU23

DNFBEIJE Robin NED WV DE JONGE RENNERU23

DNFTEN HARTOG Guy BEL DIRK VERSTUYFT CYCLING TEAMELITE

DNFSCHIETECATTE Mathias BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. U23

DNFPORIAU Tim BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

DNFDELEU Arnaud BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNFDESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNFLAMBERTIN Kevin BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNFOLIEBOS Koen BEL ASFRA RACING TEAMMASTM

DNFOLIEBOS Jordy BEL UNITED C. T. U23

DNFVAN RAEPENBUSCH Ruben BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNFDEQUIDT Christophe BEL WIELERTEAM IEPERAMA19+

DNFVAN RUYMBEKE Thieme BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

DNFDE KETELE Angelo BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

DNFGONDRY Dylan BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSU

DNFDEQUIDT Frederik BEL WIELERTEAM IEPERAMA19+

DNFBRAC km AN Jelle BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNFVERVERKEN Pieter BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTELITE

DNFTRIO Bjarne BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

DNFBOUTTÉ Jordy BEL PCT TOMACCU23

DNFDE CLERCK Matthias BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMU23

DNFVERMEIRE Matthias BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE

DNFNEIRYNCK Jonas BEL DL CHEMICALS-RUWOMAT-IVTU23

DNFGIJSEL Serge BEL KVC NOORDZEEMEEUWELITE

DNFDE RHO Nicolay BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

DNFGELDHOF David BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNFBOUTTÉ Niels BEL PCT TOMACCU23

DNFCALLEMEIN Pieter BEL PCT TOMACCELITE

DNFVANHOVE Jonas BEL PCT TOMACCELITE

DNFVAN DAMME Indy BEL WK NOORD-WEST-BRABANTELITE

DNFDE NEVE Jeffrey BEL INDIVIDUEELELITE

DNFVERBEECK Qwinten BEL PCT TOMACCU23

DNFVANUYTVANGE Sam BEL DCR CYCLING TEAMELITE

DNFCOP Jurgen BEL DCR CYCLING TEAMELITE

DNFDELODDER Sebastiaan BEL INDIVIDUEELAMA19+

DNFDE WINNE Gert BEL WK NOORD-WEST-BRABANTELITE

DNFTHERAIN Quentin BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYU

DNFLEYSEELE Franky BEL INDIVIDUEELMASTM

DNFCADRON Julien BEL ESPIRA CYCLING TEAMELITE

DNFBEAUPREZ Benjamin BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNFBOSTOEN Gianni BEL THUISVERPLEGING DELPHINE DECOCK - IVT - ATOM 6 CTELITE

DNFDESCAMPS Joris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

DNFVERMEIRE Jordy BEL K. V. C. DEINZE VZWELITE

DNFGRUNSTEIN Or ISR ASFRA RACING TEAMELITE

Crédit Photo : Bart Devriese