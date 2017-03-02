Grand Prix Samyn (UCI 1.1) : Florian Sénéchal 4ème

Classement :
1 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:53:55
2 KIRSCH Alex WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:00:00
3 KEISSE Iljo QST QUICK - STEP FLOORS 0:00:11
4 SENECHAL Florian COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:11
5 BACKAERT Frederik WGG WANTY - GROUPE GOBERT 0:00:11
6 ASSELMAN Jesper RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 0:00:11
7 FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 0:00:11
8 VAN EMDEN Jos TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:00:13
9 VAN LERBERGHE Bert SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:35
10 SCHACHMANN Maximilian QST QUICK - STEP FLOORS 0:00:52
11 HOFSTETTER Hugo COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:52
12 MANNAERTS Jelle TIS TARTELETTO - ISOREX 0:00:52
13 PARDINI Olivier WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:00:52
14 CAVAGNA Rémi QST QUICK - STEP FLOORS 0:00:52
15 JARRIER Benoit FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:00:52
16 DELFOSSE Sébastien WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:00:52
17 WYNANTS Maarten TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:00:54
18 DEBUSSCHERE Jens LTS LOTTO SOUDAL 0:00:54
19 CLAEYS Dimitri COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:54
20 CALLEEUW Joeri RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 0:00:54
21 VAN DER HOORN Taco RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 0:00:54
22 TUREK Daniel ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:58
23 VACHON Florian FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:01:41
24 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 0:01:41
25 VALLEE Boris FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:01:41
26 KREDER Wesley WGG WANTY - GROUPE GOBERT 0:01:43
27 VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 0:01:56
28 TURGIS Jimmy COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:02:19
29 DHAENE Brecht PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 0:02:19
30 VAN GINNEKEN Sjoerd RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 0:02:19
31 VERMELTFOORT Coen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 0:02:19
32 JANS Roy WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:02:19
33 DECLERCQ Tim QST QUICK - STEP FLOORS 0:02:19
34 GERARD Arnaud FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:02:19
35 RICKAERT Jonas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:02:19
36 DEVENYNS Dries QST QUICK - STEP FLOORS 0:02:38
37 ISTA Kevyn WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:02:19
38 CHETOUT Loic COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:03:15
39 DELAPLACE Anthony FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:03:15
40 ARIMONT Charlie AAS AGO - AQUA SERVICE 0:04:28
41 KEIZER Martijn TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:07:01
42 DIELEMAN Michiel CIB CIBEL - CEBON 0:07:01
43 RUIJGH Rob TIS TARTELETTO - ISOREX 0:07:01
44 KASPERKIEWICZ Przemyslaw SKT AN POST CHAIN REACTION 0:07:01
45 MCNALLY Mark WGG WANTY - GROUPE GOBERT 0:07:01
46 BAUER Jack QST QUICK - STEP FLOORS 0:07:01
47 JANSEN Amund Grondahl TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:07:01
48 TAMINIAUX Lionel AAS AGO - AQUA SERVICE 0:07:01
49 VAN HOECKE Gijs TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:07:01
50 MERTZ Remy LTS LOTTO SOUDAL 0:07:01
51 DE WINTER Ludwig WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:08:06
52 PERRY Benjamin ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:11:30
Abandons :
DE PLUS Laurens QST QUICK - STEP FLOORS
VELITS Martin QST QUICK - STEP FLOORS
BOECKMANS Kris LTS LOTTO SOUDAL
SHAW James LTS LOTTO SOUDAL
DE GENDT Thomas LTS LOTTO SOUDAL
BOUWMAN Koen TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO
CASTELIJNS Twan TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO
LAMMERTINK Steven TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO
COUSIN Jerome COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
VANBILSEN Kenneth COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
VAN STAEYEN Michaël COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
BONNAMOUR Franck FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
CORBEL Erwann FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
FONSECA Armindo FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT
BOIVIN Guillaume ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
VAN WINDEN Dennis ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
WILLIAMS Tyler ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
RÄIM Mihkel ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
SAGIV Guy ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
DEMPSTER Zakkari ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY
VAN GOETHEM Brian RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
KREDER Raymond RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
MOURIS Jens RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
LIGTHART Pim RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ
BILLE Gaetan VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
DE BONDT Dries VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
DUIJN Huub VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
GOOLAERTS Michael VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
KRUOPIS Aidis VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
VAN BREUSSEGEM Elias VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
DUPONT Timothy VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
VERGAERDE Otto VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN
DE GENDT Aime SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
VAN ROOY Kenneth SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
SALOMEIN Jarl SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
POLS Ruben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
VAN HECKE Preben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE
BAUGNIES Jérôme WGG WANTY - GROUPE GOBERT
STENUIT Robin WGG WANTY - GROUPE GOBERT
VAN MELSEN Kevin WGG WANTY - GROUPE GOBERT
VANSPEYBROUCK Pieter WGG WANTY - GROUPE GOBERT
VANTOMME Maxime WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
STASSEN Julien WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT
BROCKHOFF Jan LEOPARD PRO CYCLING
KRIEGER Alexander LEOPARD PRO CYCLING
?VANDEN BAK Laurent LEOPARD PRO CYCLING
MANDRYSCH John LEOPARD PRO CYCLING
NÕMMELA Aksel LEOPARD PRO CYCLING
PONS Gaëtan LEOPARD PRO CYCLING
REKITA Szymon LEOPARD PRO CYCLING
WIRTGEN Tom LEOPARD PRO CYCLING
GAUDIN Damien ADT ARMEE DE TERRE
ALAPHILIPPE Bryan ADT ARMEE DE TERRE
CANAL Fabien ADT ARMEE DE TERRE
FERASSE Thibault ADT ARMEE DE TERRE
POULHIES Stéphane ADT ARMEE DE TERRE
TRONET Steven ADT ARMEE DE TERRE
THOMAS Benjamin ADT ARMEE DE TERRE
YSSAAD Yannis ADT ARMEE DE TERRE
ANTOMARCHI Julien RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
LEVEAU Jérémy RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
LECROQ Jérémy RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
POUILLY Félix RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
SEYNAEVE Lander RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
VERMEULEN Emiel RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE
BOKELOH Jonas SKT AN POST CHAIN REACTION
MCKENNA Sean SKT AN POST CHAIN REACTION
VANDERAERDEN Massimo SKT AN POST CHAIN REACTION
TIETEMA Bas SKT AN POST CHAIN REACTION
SCOTT Jacob SKT AN POST CHAIN REACTION
MACKINNON Sean SKT AN POST CHAIN REACTION
HENNEBRY Conor SKT AN POST CHAIN REACTION
COBBAERT Robby CIB CIBEL - CEBON
DE WITTE Mathias CIB CIBEL - CEBON
RUYTERS Brecht CIB CIBEL - CEBON
JANSSENS Jimmy CIB CIBEL - CEBON
COENEN Dennis CIB CIBEL - CEBON
STALLAERT Joeri CIB CIBEL - CEBON
DE BOCK Stijn CIB CIBEL - CEBON
DE WINTER Gordon AAS AGO - AQUA SERVICE
DEBUY Anthony AAS AGO - AQUA SERVICE
LOY Antoine AAS AGO - AQUA SERVICE
MORTIER Julien AAS AGO - AQUA SERVICE
PALM Martin AAS AGO - AQUA SERVICE
SIX Franklin AAS AGO - AQUA SERVICE
BUNTINX Auxence PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
DELVAUX Guillaume PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
DIDIER Antoine PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
HAAG Guillaume PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
KORNER Max Emil Boholm PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
PICOUX Maximilien PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
VANDREPOTTE Anthony PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON
BOUCHER David PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
VAN DINGENEN Jordi PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
LIVYNS Arjen PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
GEUENS Alexander PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
LEEMANS Rob PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
STEVENS Timothy PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
VERHELST Louis PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN
BREYNE Jonathan TIS TARTELETTO - ISOREX
DE ROOZE Niels TIS TARTELETTO - ISOREX
VERWAEST Kevin TIS TARTELETTO - ISOREX
VANDEWALLE Matthias TIS TARTELETTO - ISOREX
STOCKMAN Abram TIS TARTELETTO - ISOREX
PIETERS Laurent TIS TARTELETTO - ISOREX