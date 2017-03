Grand Prix Samyn (UCI 1.1) : Florian Sénéchal 4ème

Classement :

1 VAN KEIRSBULCK Guillaume WGG WANTY - GROUPE GOBERT 4:53:55

2 KIRSCH Alex WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:00:00

3 KEISSE Iljo QST QUICK - STEP FLOORS 0:00:11

4 SENECHAL Florian COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:11

5 BACKAERT Frederik WGG WANTY - GROUPE GOBERT 0:00:11

6 ASSELMAN Jesper RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 0:00:11

7 FRISON Frederik LTS LOTTO SOUDAL 0:00:11

8 VAN EMDEN Jos TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:00:13

9 VAN LERBERGHE Bert SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:00:35

10 SCHACHMANN Maximilian QST QUICK - STEP FLOORS 0:00:52

11 HOFSTETTER Hugo COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:52

12 MANNAERTS Jelle TIS TARTELETTO - ISOREX 0:00:52

13 PARDINI Olivier WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:00:52

14 CAVAGNA Rémi QST QUICK - STEP FLOORS 0:00:52

15 JARRIER Benoit FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:00:52

16 DELFOSSE Sébastien WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:00:52

17 WYNANTS Maarten TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:00:54

18 DEBUSSCHERE Jens LTS LOTTO SOUDAL 0:00:54

19 CLAEYS Dimitri COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:00:54

20 CALLEEUW Joeri RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE 0:00:54

21 VAN DER HOORN Taco RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 0:00:54

22 TUREK Daniel ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:00:58

23 VACHON Florian FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:01:41

24 DE BUYST Jasper LTS LOTTO SOUDAL 0:01:41

25 VALLEE Boris FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:01:41

26 KREDER Wesley WGG WANTY - GROUPE GOBERT 0:01:43

27 VAN DER SANDE Tosh LTS LOTTO SOUDAL 0:01:56

28 TURGIS Jimmy COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:02:19

29 DHAENE Brecht PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN 0:02:19

30 VAN GINNEKEN Sjoerd RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 0:02:19

31 VERMELTFOORT Coen RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ 0:02:19

32 JANS Roy WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:02:19

33 DECLERCQ Tim QST QUICK - STEP FLOORS 0:02:19

34 GERARD Arnaud FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:02:19

35 RICKAERT Jonas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE 0:02:19

36 DEVENYNS Dries QST QUICK - STEP FLOORS 0:02:38

37 ISTA Kevyn WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:02:19

38 CHETOUT Loic COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 0:03:15

39 DELAPLACE Anthony FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT 0:03:15

40 ARIMONT Charlie AAS AGO - AQUA SERVICE 0:04:28

41 KEIZER Martijn TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:07:01

42 DIELEMAN Michiel CIB CIBEL - CEBON 0:07:01

43 RUIJGH Rob TIS TARTELETTO - ISOREX 0:07:01

44 KASPERKIEWICZ Przemyslaw SKT AN POST CHAIN REACTION 0:07:01

45 MCNALLY Mark WGG WANTY - GROUPE GOBERT 0:07:01

46 BAUER Jack QST QUICK - STEP FLOORS 0:07:01

47 JANSEN Amund Grondahl TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:07:01

48 TAMINIAUX Lionel AAS AGO - AQUA SERVICE 0:07:01

49 VAN HOECKE Gijs TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:07:01

50 MERTZ Remy LTS LOTTO SOUDAL 0:07:01

51 DE WINTER Ludwig WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT 0:08:06

52 PERRY Benjamin ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY 0:11:30

Abandons :

DE PLUS Laurens QST QUICK - STEP FLOORS

VELITS Martin QST QUICK - STEP FLOORS

BOECKMANS Kris LTS LOTTO SOUDAL

SHAW James LTS LOTTO SOUDAL

DE GENDT Thomas LTS LOTTO SOUDAL

BOUWMAN Koen TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO

CASTELIJNS Twan TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO

LAMMERTINK Steven TLJ TEAM LOTTO NL - JUMBO

COUSIN Jerome COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

VANBILSEN Kenneth COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

VAN STAEYEN Michaël COF COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS

BONNAMOUR Franck FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT

CORBEL Erwann FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT

FONSECA Armindo FVC FORTUNEO - VITAL CONCEPT

BOIVIN Guillaume ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY

VAN WINDEN Dennis ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY

WILLIAMS Tyler ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY

RÄIM Mihkel ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY

SAGIV Guy ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY

DEMPSTER Zakkari ICA ISRAEL CYCLING ACADEMY

VAN GOETHEM Brian RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

KREDER Raymond RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

MOURIS Jens RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

LIGTHART Pim RNL ROOMPOT - NEDERLANDSE LOTERIJ

BILLE Gaetan VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN

DE BONDT Dries VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN

DUIJN Huub VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN

GOOLAERTS Michael VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN

KRUOPIS Aidis VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN

VAN BREUSSEGEM Elias VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN

DUPONT Timothy VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN

VERGAERDE Otto VWC VERANDA'S WILLEMS - CRELAN

DE GENDT Aime SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE

VAN ROOY Kenneth SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE

SALOMEIN Jarl SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE

SPRENGERS Thomas SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE

POLS Ruben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE

VAN HECKE Preben SVB SPORT VLAANDEREN - BALOISE

BAUGNIES Jérôme WGG WANTY - GROUPE GOBERT

STENUIT Robin WGG WANTY - GROUPE GOBERT

VAN MELSEN Kevin WGG WANTY - GROUPE GOBERT

VANSPEYBROUCK Pieter WGG WANTY - GROUPE GOBERT

VANTOMME Maxime WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT

STASSEN Julien WVA WB VERANCLASSIC AQUALITY PROTECT

BROCKHOFF Jan LEOPARD PRO CYCLING

KRIEGER Alexander LEOPARD PRO CYCLING

?VANDEN BAK Laurent LEOPARD PRO CYCLING

MANDRYSCH John LEOPARD PRO CYCLING

NÕMMELA Aksel LEOPARD PRO CYCLING

PONS Gaëtan LEOPARD PRO CYCLING

REKITA Szymon LEOPARD PRO CYCLING

WIRTGEN Tom LEOPARD PRO CYCLING

GAUDIN Damien ADT ARMEE DE TERRE

ALAPHILIPPE Bryan ADT ARMEE DE TERRE

CANAL Fabien ADT ARMEE DE TERRE

FERASSE Thibault ADT ARMEE DE TERRE

POULHIES Stéphane ADT ARMEE DE TERRE

TRONET Steven ADT ARMEE DE TERRE

THOMAS Benjamin ADT ARMEE DE TERRE

YSSAAD Yannis ADT ARMEE DE TERRE

ANTOMARCHI Julien RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE

LEVEAU Jérémy RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE

LECROQ Jérémy RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE

POUILLY Félix RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE

SEYNAEVE Lander RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE

VERMEULEN Emiel RLM ROUBAIX - LILLE METROPOLE

BOKELOH Jonas SKT AN POST CHAIN REACTION

MCKENNA Sean SKT AN POST CHAIN REACTION

VANDERAERDEN Massimo SKT AN POST CHAIN REACTION

TIETEMA Bas SKT AN POST CHAIN REACTION

SCOTT Jacob SKT AN POST CHAIN REACTION

MACKINNON Sean SKT AN POST CHAIN REACTION

HENNEBRY Conor SKT AN POST CHAIN REACTION

COBBAERT Robby CIB CIBEL - CEBON

DE WITTE Mathias CIB CIBEL - CEBON

RUYTERS Brecht CIB CIBEL - CEBON

JANSSENS Jimmy CIB CIBEL - CEBON

COENEN Dennis CIB CIBEL - CEBON

STALLAERT Joeri CIB CIBEL - CEBON

DE BOCK Stijn CIB CIBEL - CEBON

DE WINTER Gordon AAS AGO - AQUA SERVICE

DEBUY Anthony AAS AGO - AQUA SERVICE

LOY Antoine AAS AGO - AQUA SERVICE

MORTIER Julien AAS AGO - AQUA SERVICE

PALM Martin AAS AGO - AQUA SERVICE

SIX Franklin AAS AGO - AQUA SERVICE

BUNTINX Auxence PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

DELVAUX Guillaume PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

DIDIER Antoine PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

HAAG Guillaume PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

KORNER Max Emil Boholm PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

PICOUX Maximilien PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

VANDREPOTTE Anthony PCW T.PALM PÔLE CONTINENTAL WALLON

BOUCHER David PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN

VAN DINGENEN Jordi PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN

LIVYNS Arjen PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN

GEUENS Alexander PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN

LEEMANS Rob PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN

STEVENS Timothy PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN

VERHELST Louis PSV PAUWELS SAUZEN - VASTGOEDSERVICE CONTINEN

BREYNE Jonathan TIS TARTELETTO - ISOREX

DE ROOZE Niels TIS TARTELETTO - ISOREX

VERWAEST Kevin TIS TARTELETTO - ISOREX

VANDEWALLE Matthias TIS TARTELETTO - ISOREX

STOCKMAN Abram TIS TARTELETTO - ISOREX

PIETERS Laurent TIS TARTELETTO - ISOREX