Le Samyn : Des Dames

L'Espagnole Sheyla Gutierrez (Cylance Pro Cycling) a remporté la 6e édition du Samyn des Dames, disputée mercredi sur 100,5 km entre Quaregnon et Dour en lever de rideau du GP Samyn, la course d'ouverture de la saison cycliste en Wallonie. Sheyla Gutierrez a battu au sprint la Néerlandaise Amy Pieters (Boels-Dolmans Cycling Team) et l'Australienne Tiffany Cromwell (Canyon SRAM Racing).