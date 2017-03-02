Le Samyn : Des Dames

Classement :
1 GUTIERREZ RUIZ Sheyla CPC CYLANCE PRO CYCLING 2:40:21
2 PIETERS Amy DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:00:00
3 CROMWELL Tiffany LPR CANYON SRAM RACING 0:00:02
4 KASPER Romy ALE ALE CIPOLLINI 0:00:07
5 DRUYTS Jessy SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:00:12
6 VAN DIJK Ellen MIXTE 1 DE JONGE RENNER / LIV-PLANTUR 0:01:53
7 BARNES Hannah LPR CANYON SRAM RACING 0:01:53
8 JASINSKA Malgorzata CPC CYLANCE PRO CYCLING 0:01:53
9 ENSING Janneke ALE ALE CIPOLLINI 0:01:56
10 MALLING SIGGAARD Christina TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:02:18
11 WILD Kirsten CPC CYLANCE PRO CYCLING 0:02:18
12 VAN DEN BOS Jip DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:02:18
13 HOSKING Chloe ALE ALE CIPOLLINI 0:02:18
14 BRENNAUER Lisa LPR CANYON SRAM RACING 0:02:18
15 MACKAIJ Floortje MIXTE 1 DE JONGE RENNER / LIV-PLANTUR 0:02:18
16 MAJERUS Christine DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:02:18
17 VAN DEN STEEN Kelly SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:02:18
18 CRETTI Claudia VAL VALCAR PBM 0:02:20
19 EDMONDSON Annette WHT WIGGLE HIGH5 0:02:20
20 DEMEY Valerie SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:02:20
21 D'HOORE Jolien WHT WIGGLE HIGH5 0:02:20
22 KRÖGER Mieke LPR CANYON SRAM RACING 0:02:23
23 SOEK Julia MIXTE 1 DE JONGE RENNER / LIV-PLANTUR 0:02:23
24 KASTELIJN Yara WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 0:02:25
25 FOURNIER Roxane FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:02:25
26 HANNES Kaat LWK LENSWORLD - KUOTA 0:02:27
27 KOSTER Claudia TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:02:27
28 BLAAK Chantal DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:02:27
2 LETH Julie WHT WIGGLE HIGH5 0:02:27
30 CANUEL Karol-Ann DLT BOELS DOLMANS CYCLINGTEAM 0:02:27
31 VAN SEVEREN Celine SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:02:31
32 RIJKES Sarah LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:02:31
33 INGHELBRECHT Sarah LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:02:31
34 VAN GOGH Natalie PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:02:31
35 KNOL Wubbigje Regina CPC CYLANCE PRO CYCLING 0:02:31
36 PEETOOM Kirsten MAASLANDSTER VERIS CCN 0:02:31
37 DRUYTS Kelly SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:02:31
38 HOLDEN Elizabeth DRP DROPS 0:02:31
39 LABOUS Juliette MIXTE 1 DE JONGE RENNER / LIV-PLANTUR 0:02:31
40 REIS Daniela LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:02:31
41 KOREVAAR Jeanne WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 0:02:37
42 BASTIANELLI Marta ALE ALE CIPOLLINI 0:02:37
43 PENTON Sara TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:02:37
44 GUARISCHI Barbara LPR CANYON SRAM RACING 0:02:37
45 DOM Annelies LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:02:40
46 DUVAL Eugénie FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:02:57
47 BLOCH-DAVIDOV Shani TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:02:57
48 KESSLER Nina HPU HITEC PRODUCTS 0:03:00
49 CHRISTMAS Dani JOS FERRON LADY FORCE 0:03:09
50 SANGUINETI Ilaria BPK BEPINK COGEAS 0:03:09
51 RAGUSA Katia BPK BEPINK COGEAS 0:03:09
52 BECKER Charlotte HPU HITEC PRODUCTS 0:03:09
53 POLSPOEL Maaike LWK LENSWORLD - KUOTA 0:03:09
54 STOUGJE Chanella PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:03:09
55 MERINO KORTAZAR Eider LTK LOINTEK 0:03:09
56 DE BAAT Kim LWK LENSWORLD - KUOTA 0:03:09
57 KOSTER Anouska WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 0:03:09
58 DURRELL Rebecca DRP DROPS 0:03:09
59 GARNER Grace WHT WIGGLE HIGH5 0:03:09
60 PERSICO Silvia VAL VALCAR PBM 0:03:09
61 BUURMAN Eva PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:03:09
62 MUNDY Jessica COL COLAVITA/BIANCHI 0:03:09
63 GARNER Lucy WHT WIGGLE HIGH5 0:03:09
64 VEKEMANS Anisha ALE ALE CIPOLLINI 0:03:09
65 HAGIWARA Mayuko WHT WIGGLE HIGH5 0:03:09
66 SPEROTTO Maria Vittoria BPK BEPINK COGEAS 0:03:09
67 EHRBERG Liisa JOS FERRON LADY FORCE 0:03:09
68 SWINKELS Karlijn PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:03:09
69 TAGLIAFERRO Marta CPC CYLANCE PRO CYCLING 0:03:09
70 HOFFMANN Chantal LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:03:09
71 GAFINOVITZ Rotem WM3 WM3 PRO CYCLING TEAM 0:03:09
72 TERUEL RIBES Alba LTK LOINTEK 0:03:48
73 PARKINSON Abby-Mae DRP DROPS 0:03:50
74 THORVILSON LEAH THORVILSON Leah LPR CANYON SRAM RACING 0:03:51
75 YONAMINE Eri FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:04:15
76 GASSNER Astrid COL COLAVITA/BIANCHI 0:04:15
77 THORSEN Thea HPU HITEC PRODUCTS 0:04:15
78 CROKET Gilke SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:04:15
79 ARZUFFI Allegra VAL VALCAR PBM 0:04:49
80 WATERREUS Kylie MAASLANDSTER VERIS CCN 0:05:15
81 DE JONG Demi PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:05:15
82 EHRLER Désirée MAASLANDSTER VERIS CCN 0:05:15
83 JACKSON Alison BPK BEPINK COGEAS 0:05:15
84 VANDENBROUCKE Saartje LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:05:54
85 VERSCHELDEN Nathalie LWK LENSWORLD - KUOTA 0:05:54
86 BECKERS Isabelle LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:05:54
87 DRUYTS Demmy SVG SPORT VLAANDEREN - GUILL D'OR 0:05:54
88 ERAUD Severine FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:05:54
89 DEBBOUDT Lensy KEUKENS REDANT CYCLING TEAM 0:06:21
90 HOEKSMA Ilona HPU HITEC PRODUCTS 0:06:27
91 KNAUER Anna PVD PARKHOTEL VALKENBURG - DESTIL CYCLING TEAM 0:07:12
92 GUILMAN Victorie FDJ FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 0:08:37
93 MUSTONEN LICHAN Sara TVW TEAM VELOCONCEPT WOMEN 0:09:08
94 MOONEN Puck LSL LOTTO SOUDAL LADIES 0:12:12
95 MARKUS Kelly LWD LARES - WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAM 0:13:04