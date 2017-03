Grand Prix de Lillers : Souvenir Bruno Comini (1.2)

Classement :

1 BOUDAT Thomas DEN FRA les 181 km en 4h27'20'' (moy. 40,623 km/h)

2 YSSAAD Yannis ADT FRA 4 27 20

3 JULES Justin WVA FRA 4 27 20

4 VERMEULEN Emiel RLM BEL HdF 4 27 20

5 SKJERPING Kristoffer TJI NOR 4 27 20

6 NOPPE Christophe SVB BEL 4 27 20

7 MALDONADO Anthony AUB FRA 4 27 20

8 CULLAIGH Gabriel SEG GBR 4 27 20

9 JENSEN August TCO NOR 4 27 20

10 WARNIER Antoine WVA BEL 4 27 20

11 ALLEGAERT Piet SVB BEL 4 27 20

12 LEYDER Pit LPC LUX 4 27 20

13 IRIZAR LASKURAIN Julen EUS ESP 4 27 20

14 VAN ROOY Kenneth SVB BEL 4 27 20

15 MORTIER Julien AAS BEL 4 27 20

16 VAN GESTEL Dries SVB BEL 4 27 20

17 TOUZE Damien AUB FRA 4 27 20

18 LE CUNFF Kevin AUB FRA 4 27 20

19 CARDIS Romain DEN FRA 4 27 20

20 SALOMEIN Jarl SVB BEL 4 27 20

21 HOELGAARD Markus TJI NOR 4 27 20

22 DEBUY Anthony AAS BEL 4 27 20

23 CALLEEUW Joeri RLM BEL HdF 4 27 20

24 ERMENAULT Corentin WGN FRA 4 27 20

25 MOLLY Kenny AAS BEL 4 27 20

26 AUSTEVOLL Ole Andre TCO NOR 4 27 20

27 BREEN Vegard TJI NOR 4 27 20

28 GOEBEERT Pierre AAS BEL 4 27 20

29 GOUAULT Pierre AUB FRA 4 27 20

30 DE GENDT Aime SVB BEL 4 27 20

31 DECLERCQ Benjamin SVB BEL 4 27 20

32 ERIKSSON Lucas SEG SWE 4 27 20

33 DE VRIES Hartthijs SEG NED 4 27 20

34 BESCOND Jeremy AUB FRA 4 27 20

35 WILLIAMS Stephen SEG GBR 4 27 20

36 PONS Gaëtan LPC LUX 4 27 20

37 GRELLIER Fabien DEN FRA 4 27 20

38 CANAL Fabien ADT FRA 4 27 20

39 ANDERSON Ryan DEN CAN 4 27 20

40 APERS Ruben LSO BEL 4 27 20

41 HARRISON Samuel WGN GBR 4 27 20

42 GUERIN Alexis R76 FRA 4 27 20

43 POUILLY Félix RLM FRA HdF 4 27 20

44 PALM Martin AAS BEL 4 27 20

45 DERIAUX Florian DLC FRA HdF 4 27 20

46 DIDIER Antoine PCW BEL 4 27 20

47 SKAARSETH Anders TJI NOR 4 27 20

48 MAAS Jan SEG NED 4 27 20

49 OURSELIN Paul DEN FRA 4 27 20

50 VERWILST Aaron LSO BEL 4 27 20

51 ROBEET Ludovic WVA BEL 4 27 20

52 UDONDO SANTAMARIA Gotzon EUS ESP 4 27 20

53 DEWULF Stan LSO BEL 4 27 20

54 BALDO Nicolas AUB FRA 4 27 20

55 CORNU Jeremy DEN FRA 4 27 20

56 PENVEN Clément NOG FRA HdF 4 27 20

57 STEELS Stijn SVB BEL 4 27 20

58 DE BUYCK Robbe LSO BEL 4 27 20

59 GAREZ Raphaël DLC FRA HdF 4 27 20

60 THOMAS Benjamin ADT FRA 4 27 20

61 GUILLEMOIS Romain DEN FRA 4 27 20

62 LEVEAU Jérémy RLM FRA HdF 4 27 20

63 MASSON Christophe WVA FRA 4 27 20

64 LECROQ Jérémy RLM FRA HdF 4 27 20

65 HAGEN Krister TCO NOR 4 27 20

66 LINDAU Philip TCO SWE 4 27 20

67 TASSET Marvin AAS BEL 4 27 20

68 TANIS Quentin VSG FRA HdF 4 27 20

69 GONZALEZ VELASCO Adrian EUS ESP 4 27 20

70 POULHIES Stéphane ADT FRA 4 27 20

71 LELEU Antoine DLC BEL HdF 4 27 20

72 HOEM Bjorn Tore TJI NOR 4 27 20

73 WEINZHEIMER Richard LKH GER 4 27 20

74 DELVAUX Guillaume PCW BEL 4 27 20

75 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel EUS ESP 4 27 20

76 QUARTERMAN Charles LPC GBR 4 27 20

77 SEYNAEVE Lander RLM BEL HdF 4 27 20

78 BACON Romain NOG FRA HdF 4 27 20

79 LEROUX Samuel NOG FRA HdF 4 27 20

Abandons :

CARPENTIER Adrien R76 FRA

MAOMA Silver R76 EST

NISU Oskar R76 EST

PIRY Christopher R76 FRA

RAID Risto R76 EST

RULLIERE Melvin R76 FRA

WATRELOT Jean lou R76 FRA

DELFOSSE Sébastien WVA BEL

DERUETTE Thomas WVA BEL

HABEAUX Gregory WVA BEL

BRAUN Julian LKH GER

EINHAUS Frederik LKH GER

KNAUP Tobias LKH GER

RETSCHKE Robert LKH GER

RUTSCH Jonas LKH GER

STRITZINGER Joshua LKH GER

TURCHI Luc LKH LUX

ITURRIA SEGUROLA Mikel EUS ESP

GONZALEZ Aitor EUS ESP

OLABERRIA Pello EUS ESP

BARRENETXEA URIARTE Ander EUS ESP

KNEISKY Morgan ADT FRA

LEVASSEUR Jordan ADT FRA

LOUBET Julien ADT FRA

FEILLU Romain AUB FRA

ANTOMARCHI Julien RLM FRA

HESTER Marc WGN DEN

HOWELLS Rhys WGN GBR

SCOTT Robert WGN GBR

FEDRIGO Leonardo WGN ITA

KERFOOT-ROBSON Dylan WGN GBR

WALKER Joey WGN GBR

MANDRYSCH John LPC GER

REYNDERS Jens LPC BEL

SCHLECHTER Pit LPC LUX

VANDEN BAK Laurent LPC BEL

HALVORSEN Kristoffer TJI NOR

KNOTTEN Iver Johan TJI NOR

HAGEN Carl Fredrik TJI NOR

BERNARD Quentin DLC FRA

GARCIA Tom DLC FRA

HUBAU Pierre DLC FRA

MONCOMBLE Nicolas DLC FRA

BLIKRA Erlend Jordbrekk TCO NOR

REGE Even TCO NOR

LUKKEDAL Øyvind TCO NOR

BUNTINX Auxence PCW BEL

DECOSTER Merlijn PCW BEL

HAAG Guillaume PCW BEL

VEKEMAN Maxime PCW BEL

PETIT Tomas AAS BEL

PESTIAUX Yann AAS BEL

GARBET Nicolas NOG FRA

GINELLI Vincent NOG FRA

LALOUETTE Kévin NOG FRA

MAFFEIS Dany NOG FRA

VAN HAVERBEKE Julien NOG FRA

CASTRIQUE Jonas LSO BEL

DE DECKER Alfdan LSO BEL

VAN RENTERGHEM Bram LSO BEL

VANHOUCKE Harm LSO BEL

PUNG Peeter VSG EST

LEGRAS Nicolas VSG FRA

KUENTZ Anthony VSG FRA

TALLONNEAU Gwénnaël VSG FRA

RICHARD Valentin VSG FRA

KANERVA Jony VSG FIN

SOMOGYI Grégoire VSG FRA

Source : Directvelo.com