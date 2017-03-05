La Vienne Classic - Coupe de France DN3

Classement :
1 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN 3h34'12''
2 BRENTERCH Erwan LAVAL CYCLISME 53 à 02'47''
3 * COUANON Jonathan V.C.LA POMME MARSEILLE à 02'52''
4 * DAVY Clement LAVAL CYCLISME 53 à 02'57''
5 URBAIN Mathieu U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' à 03'08''
6 * PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN à 03'11''
7 * DE ROSSI Lucas V.C.LA POMME MARSEILLE à 03'13''
8 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES ''
9 * RIO Benoit VELO SPORT VALLETAIS à 03'20''
10 * METRO Achille LA BANDE à 03'21''
11 * ACOSTA Thomas TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 à 03'33''
12 * VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN à 03'42''
13 * NAVARRO Corentin V.C.LA POMME MARSEILLE à 04'10''
14 CREMA Pierre TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 ''
15 * BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET ''
16 * KALF Steven U.C. ALBENASSIENNE ''
17 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN ''
18 MENVILLE Léo LA BANDE ''
19 COUTURET Thomas LA BANDE ''
20 ROMIAN Davy LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ''
21 * SALMON Grégoire ES TORIGNI ''
22 * ESQUER Florian LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION ''
23 * TESSON Jason VELO SPORT VALLETAIS ''
24 GUILBAUD Guillaume LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ''
25 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53 ''
26 * EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS ''
27 CHARDON Bruno ASPTT NANCY ''
28 LE LAY Aurelien VC AVRANCHES ''
29 VOSS Arnaud LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ''
30 ZIELINSKI Piotr VC PAYS DE LORIENT ''
31 DELANOE Ludovic OC LOCMINE FYBOLIA ''
32 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET ''
33 * BAUTHAMY Dylan VC PAYS DE LORIENT ''
34 LABORIE Christophe OC LOCMINE FYBOLIA ''
35 * LAVOISIER Matthias TEAM MACADAM'S COWBOYS ''
36 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''
37 * ARNOULT Floryan V.C.LA POMME MARSEILLE ''
38 COGNET Emmanuel US ST HERBLAIN ''
39 * NARBONNE ZUCCARELLI Axel V.C.LA POMME MARSEILLE ''
40 * VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES ''
41 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET ''
42 FLEGEO Baptiste OC LOCMINE FYBOLIA ''
43 DESPEIGNES Erwan EC TEAM POITOU MONDOVELO ''
44 * POIRET Alexandre UC ORLEANS ''
45 * KIVISTIK Gert U.V.LIMOUSINE ''
46 CONNAN Marc VCA DU BOURGET ''
47 * GRAS Yan TEAM MACADAM'S COWBOYS ''
48 * GERBON Julien LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION ''
49 MARIE Rodolphe LAVAL CYCLISME 53 ''
50 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET ''
51 * GUINET Dylan U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' ''
52 BREYE Florent VC AMATEUR ST QUENTIN ''
53 LOISEAU Mathieu LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ''
54 MEDEREL Maxime U.V.LIMOUSINE ''
55 ER RAFAI Mohamed CG ORLEANS LOIRET ''
56 GRISON Kévin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN à 04'24''
57 JAMMET Romain U.V.LIMOUSINE à 04'26''
58 * DEGOT Damien ES TORIGNI ''
59 PASQUET Audric CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 à 04'31''
60 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN ''
61 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES à 04'45''
62 * CHARON Guillaume TEAM U ANJOU 49 à 07'06''
63 MESNIL Alexandre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''
64 GODIN Nicolas LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION à 09'14''
65 * RENAUD Alban VELO SPORT VALLETAIS à 09'40''
66 GUYOT Antoine TEAM MACADAM'S COWBOYS à 15'18''
Hors-Délais
hd ROMIAN Nicolas UC ORLEANS à 20'08''
hd FELLRATH Pierre TEAM MACADAM'S COWBOYS ''
hd * DANCE Quentin USP ISSOIRIENNE ''
hd * TASANE Jaanus ASPTT NANCY à 21'22''
Non-Partants
np * DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
np * DENDIEVEL Cyril DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
np DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
np DRANCOURT Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
np * LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
Abandons
ab CAUDOUX Alexandre U.V.LIMOUSINE
ab GERBAUD Guillaume U.V.LIMOUSINE
ab LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN
ab * ABGRALL Anthony OC LOCMINE FYBOLIA
ab * LE NY Jean Louis OC LOCMINE FYBOLIA
ab KERVRAN Kevin LAVAL CYCLISME 53
ab COUTURE Kévin U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT'
ab DUCROCQ Quentin U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT'
ab * TOULOUSE Nicolas U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT'
ab * BARRET Jeremy TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
ab SOUBES Yohan TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
ab SZEWE Patrick TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
ab FICHEUX Enzo TEAM U ANJOU 49
ab MORENO CARPIO Aurelien TEAM U ANJOU 49
ab POUGET Guillaume TEAM U ANJOU 49
ab * QUEMARD Victor TEAM U ANJOU 49
ab BANDIERA Leo CLUB CYCLISTE MARMANDE 47
ab HERBRETEAU Loic CLUB CYCLISTE MARMANDE 47
ab * NEBOIT Romain CLUB CYCLISTE MARMANDE 47
ab ZANCHETTIN Damien CLUB CYCLISTE MARMANDE 47
ab BROSSEL Bérenger USP ISSOIRIENNE
ab * GESLIN Vincent USP ISSOIRIENNE
ab LAFFAIRE Franck USP ISSOIRIENNE
ab * PRADIER Yvan USP ISSOIRIENNE
ab * DESTANG Lucas LA BANDE
ab * GLEIZES Arnaud LA BANDE
ab AUFFRET Rodrigue VC AVRANCHES
ab BOTTE Sébastien VC AVRANCHES
ab * BELLEC Tristan VC AVRANCHES
ab * MARIE Alexandre VC AVRANCHES
ab FOUCAULT Julien EC TEAM POITOU MONDOVELO
ab * LEBON Victor EC TEAM POITOU MONDOVELO
ab MARQUET Aymeric EC TEAM POITOU MONDOVELO
ab * SASSIER Corentin EC TEAM POITOU MONDOVELO
ab CARLIN Alexis ES TORIGNI
ab HOULETTE Thomas ES TORIGNI
ab LESELLIER Arnaud ES TORIGNI
ab * LHUMEAU Sebastien VC PAYS DE LORIENT
ab LOREAU Antoine VC PAYS DE LORIENT
ab TANGUY Sylvain VC PAYS DE LORIENT
ab MERIGUET Jean Philippe UC ORLEANS
ab PHILIPPE Geoffrey UC ORLEANS
ab BACON Thomas VCA DU BOURGET
ab * SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET
ab BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY
ab * ROUYER Tom ASPTT NANCY
ab MICHLER Jonathan ASPTT NANCY
ab CHAPLET Aymeric TEAM MACADAM'S COWBOYS
ab LE MEVEL Adrien LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME
ab DELACROIX Bastien VELO SPORT VALLETAIS
ab * MARTIN Welner VELO SPORT VALLETAIS
ab * FOUQUET Alexy US ST HERBLAIN
ab HERAULT Vincent US ST HERBLAIN
ab MICHAUD David US ST HERBLAIN
ab * VALLET Baptiste US ST HERBLAIN
ab BATONDOR Benoit U.C. ALBENASSIENNE
ab CHEYTION Antony U.C. ALBENASSIENNE
ab * JOHANSON Kristjan U.C. ALBENASSIENNE
ab * LOPEZ Thomas U.C. ALBENASSIENNE
ab * GABISSON Clément ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES
ab VAN BEETHOVEN Mathias ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES
ab ROUAT Geoffrey LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION
ab * VANHOYE Theo LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION
ab CHAMPALOU Sebastien CG ORLEANS LOIRET
ab RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET
Crédit photo : Freddy Guérin - DirectVelo