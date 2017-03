La Vienne Classic - Coupe de France DN3

Classement :

1 PAQUE Johan VC AMATEUR ST QUENTIN 3h34'12''

2 BRENTERCH Erwan LAVAL CYCLISME 53 à 02'47''

3 * COUANON Jonathan V.C.LA POMME MARSEILLE à 02'52''

4 * DAVY Clement LAVAL CYCLISME 53 à 02'57''

5 URBAIN Mathieu U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' à 03'08''

6 * PASTOT Vincent VC AMATEUR ST QUENTIN à 03'11''

7 * DE ROSSI Lucas V.C.LA POMME MARSEILLE à 03'13''

8 CARESMEL Alexis ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES ''

9 * RIO Benoit VELO SPORT VALLETAIS à 03'20''

10 * METRO Achille LA BANDE à 03'21''

11 * ACOSTA Thomas TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 à 03'33''

12 * VERGER Simon TEAM BRICQUEBEC COTENTIN à 03'42''

13 * NAVARRO Corentin V.C.LA POMME MARSEILLE à 04'10''

14 CREMA Pierre TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 ''

15 * BATISTA Camille CG ORLEANS LOIRET ''

16 * KALF Steven U.C. ALBENASSIENNE ''

17 BODIOT Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN ''

18 MENVILLE Léo LA BANDE ''

19 COUTURET Thomas LA BANDE ''

20 ROMIAN Davy LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ''

21 * SALMON Grégoire ES TORIGNI ''

22 * ESQUER Florian LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION ''

23 * TESSON Jason VELO SPORT VALLETAIS ''

24 GUILBAUD Guillaume LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ''

25 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53 ''

26 * EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS ''

27 CHARDON Bruno ASPTT NANCY ''

28 LE LAY Aurelien VC AVRANCHES ''

29 VOSS Arnaud LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ''

30 ZIELINSKI Piotr VC PAYS DE LORIENT ''

31 DELANOE Ludovic OC LOCMINE FYBOLIA ''

32 KERBORIOU Julien CG ORLEANS LOIRET ''

33 * BAUTHAMY Dylan VC PAYS DE LORIENT ''

34 LABORIE Christophe OC LOCMINE FYBOLIA ''

35 * LAVOISIER Matthias TEAM MACADAM'S COWBOYS ''

36 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''

37 * ARNOULT Floryan V.C.LA POMME MARSEILLE ''

38 COGNET Emmanuel US ST HERBLAIN ''

39 * NARBONNE ZUCCARELLI Axel V.C.LA POMME MARSEILLE ''

40 * VAN ESLANDER Florian ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES ''

41 LUBACH Frédéric VCA DU BOURGET ''

42 FLEGEO Baptiste OC LOCMINE FYBOLIA ''

43 DESPEIGNES Erwan EC TEAM POITOU MONDOVELO ''

44 * POIRET Alexandre UC ORLEANS ''

45 * KIVISTIK Gert U.V.LIMOUSINE ''

46 CONNAN Marc VCA DU BOURGET ''

47 * GRAS Yan TEAM MACADAM'S COWBOYS ''

48 * GERBON Julien LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION ''

49 MARIE Rodolphe LAVAL CYCLISME 53 ''

50 BOUCHER Robin VCA DU BOURGET ''

51 * GUINET Dylan U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT' ''

52 BREYE Florent VC AMATEUR ST QUENTIN ''

53 LOISEAU Mathieu LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME ''

54 MEDEREL Maxime U.V.LIMOUSINE ''

55 ER RAFAI Mohamed CG ORLEANS LOIRET ''

56 GRISON Kévin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN à 04'24''

57 JAMMET Romain U.V.LIMOUSINE à 04'26''

58 * DEGOT Damien ES TORIGNI ''

59 PASQUET Audric CLUB CYCLISTE MARMANDE 47 à 04'31''

60 MARTIN Alexis VC AMATEUR ST QUENTIN ''

61 HUYGENS Maxime ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES à 04'45''

62 * CHARON Guillaume TEAM U ANJOU 49 à 07'06''

63 MESNIL Alexandre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN ''

64 GODIN Nicolas LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION à 09'14''

65 * RENAUD Alban VELO SPORT VALLETAIS à 09'40''

66 GUYOT Antoine TEAM MACADAM'S COWBOYS à 15'18''

Hors-Délais

hd ROMIAN Nicolas UC ORLEANS à 20'08''

hd FELLRATH Pierre TEAM MACADAM'S COWBOYS ''

hd * DANCE Quentin USP ISSOIRIENNE ''

hd * TASANE Jaanus ASPTT NANCY à 21'22''

Non-Partants

np * DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

np * DENDIEVEL Cyril DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

np DEVOS Romain DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

np DRANCOURT Pierre DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

np * LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

Abandons

ab CAUDOUX Alexandre U.V.LIMOUSINE

ab GERBAUD Guillaume U.V.LIMOUSINE

ab LEBARS Enric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN

ab * ABGRALL Anthony OC LOCMINE FYBOLIA

ab * LE NY Jean Louis OC LOCMINE FYBOLIA

ab KERVRAN Kevin LAVAL CYCLISME 53

ab COUTURE Kévin U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT'

ab DUCROCQ Quentin U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT'

ab * TOULOUSE Nicolas U.V. AUBE - CLUB CHAMPAGNE CHARLOTT'

ab * BARRET Jeremy TEAM CYCLISTE PERIGORD 24

ab SOUBES Yohan TEAM CYCLISTE PERIGORD 24

ab SZEWE Patrick TEAM CYCLISTE PERIGORD 24

ab FICHEUX Enzo TEAM U ANJOU 49

ab MORENO CARPIO Aurelien TEAM U ANJOU 49

ab POUGET Guillaume TEAM U ANJOU 49

ab * QUEMARD Victor TEAM U ANJOU 49

ab BANDIERA Leo CLUB CYCLISTE MARMANDE 47

ab HERBRETEAU Loic CLUB CYCLISTE MARMANDE 47

ab * NEBOIT Romain CLUB CYCLISTE MARMANDE 47

ab ZANCHETTIN Damien CLUB CYCLISTE MARMANDE 47

ab BROSSEL Bérenger USP ISSOIRIENNE

ab * GESLIN Vincent USP ISSOIRIENNE

ab LAFFAIRE Franck USP ISSOIRIENNE

ab * PRADIER Yvan USP ISSOIRIENNE

ab * DESTANG Lucas LA BANDE

ab * GLEIZES Arnaud LA BANDE

ab AUFFRET Rodrigue VC AVRANCHES

ab BOTTE Sébastien VC AVRANCHES

ab * BELLEC Tristan VC AVRANCHES

ab * MARIE Alexandre VC AVRANCHES

ab FOUCAULT Julien EC TEAM POITOU MONDOVELO

ab * LEBON Victor EC TEAM POITOU MONDOVELO

ab MARQUET Aymeric EC TEAM POITOU MONDOVELO

ab * SASSIER Corentin EC TEAM POITOU MONDOVELO

ab CARLIN Alexis ES TORIGNI

ab HOULETTE Thomas ES TORIGNI

ab LESELLIER Arnaud ES TORIGNI

ab * LHUMEAU Sebastien VC PAYS DE LORIENT

ab LOREAU Antoine VC PAYS DE LORIENT

ab TANGUY Sylvain VC PAYS DE LORIENT

ab MERIGUET Jean Philippe UC ORLEANS

ab PHILIPPE Geoffrey UC ORLEANS

ab BACON Thomas VCA DU BOURGET

ab * SOUFFLET Guillaume VCA DU BOURGET

ab BOTEREL Stéphen ASPTT NANCY

ab * ROUYER Tom ASPTT NANCY

ab MICHLER Jonathan ASPTT NANCY

ab CHAPLET Aymeric TEAM MACADAM'S COWBOYS

ab LE MEVEL Adrien LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME

ab DELACROIX Bastien VELO SPORT VALLETAIS

ab * MARTIN Welner VELO SPORT VALLETAIS

ab * FOUQUET Alexy US ST HERBLAIN

ab HERAULT Vincent US ST HERBLAIN

ab MICHAUD David US ST HERBLAIN

ab * VALLET Baptiste US ST HERBLAIN

ab BATONDOR Benoit U.C. ALBENASSIENNE

ab CHEYTION Antony U.C. ALBENASSIENNE

ab * JOHANSON Kristjan U.C. ALBENASSIENNE

ab * LOPEZ Thomas U.C. ALBENASSIENNE

ab * GABISSON Clément ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES

ab VAN BEETHOVEN Mathias ESEG DOUAI ORIGINE CYCLES

ab ROUAT Geoffrey LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION

ab * VANHOYE Theo LANGUEDOC ROUSSILLON CYCLISME FORMATION

ab CHAMPALOU Sebastien CG ORLEANS LOIRET

ab RETHORE Wilfried CG ORLEANS LOIRET

