Abbeville (80) - Prix de la Montagne Verte (2-3-Juniors)

Classement :
1 DURAND Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
2 LERAT Franck DUNKERQUE LITTORAL
3 HAFFREINGUE Charles ESEG DOUAI
4 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
5 FERON Rudy EC ABBEVILLOISE
6 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE
7 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE
8 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS
9 DURAND Guillaume CC FORMERIE
10 PALADE Thomas VTT ST AMAND LES EAUX
11 GRIFFON Laurent SC VAL D'ARRE
12 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS
13 TILLIER Quentin OLYMPIQUE CVO
14 DEGRUTERE Corentin FLANDRE ELITE CYCLISME
15 ANDREO Maximilien PARISIS AC 95
16 PELEMAN Jan O GRANDE SYNTHE
17 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
18 RINGOT Romain TOUQUET ACC
19 DONZ Pascal CLUB CYCLISTE ST LOUISIEN
20 THILLOY Jean Claude EC ABBEVILLOISE
21 ALIA Florian PARISIS AC 95
22 JUCHA Benjamin PARISIS AC 95
23 ANSARD Alexis OLYMPIQUE CVO
24 DELVART Marvyn DUNKERQUE LITTORAL
25 LACAINE Alexis PARISIS AC 95
26 DURET Jordan SC VAL D'ARRE
Photo Archive : Nicolas Durand