Comines (59) - Prix des Ecoles de Cyclisme (Prélicenciés, Poussins, Pupilles)

Tom Morel (VCU Halluinoise), Alban Mottier (O Hesdin Marconne), Umberto Isbled (CC Armentierois), Louis Regost (RO Cominoise) et Nathan Barez (Dunkerque Littoral Cyclisme) ont remporté dimanche 5 Mars 2017 dans leur catégorie respective le Prix des Ecoles de Cyclisme à Comines (62) (École de Vélo), organisé par Aire VC.

Classement Prélicenciés :

1 MOREL Tom VCU HALLUINOISE

2 VERHILLE Clotaire US GRAVELINOISE

3 BUTEZ Lucas US GRAVELINOISE

4 GABILLET Solène VCU HALLUINOISE

5 LEU Adrien CC MANQUEVILLE LILLERS

Classement Poussins 1 :

1 MOTTIER Alban O HESDIN MARCONNE

2 THUIN Ruben VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

3 RIFFLET Josef EC ABBEVILLOISE

4 PLUQUET Lilian VCU HALLUINOISE

5 DECOSTER Elliot VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

6 GOCHON Axel VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

7 DEFONTAINE Sacha RO COMINOISE

Classement Poussins 2 :

1 ISBLED Umberto CC ARMENTIEROIS

2 BOUTOUT Maxence VCU HALLUINOISE

3 VANPETEGHEM Nathan RO COMINOISE

4 DA SILVA Cristiano VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

Classement Pupilles 1 :

1 REGOST Louis RO COMINOISE

2 MASSET Tess EC TOURQUENNOISE

3 POUPAERT Esteban VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

4 GAMANT Adrien RO COMINOISE

5 VERHILLE Zély US GRAVELINOISE

6 COVIN Lukas HAINAUT CYCLING TEAM

7 VAN DEN BUSSCHE Tom US GRAVELINOISE

8 DESMONS Lucas VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

9 BELAEN Alizée CC ARMENTIEROIS

10 DELBERGUE Louis VCU HALLUINOISE

Classement Pupilles 2 :

1 BAREZ Nathan DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME

2 BOUTOUT Louis VCU HALLUINOISE

3 GRONIER Sacha VC AUXILOIS

4 LEU Mathéo CC MANQUEVILLE LILLERS

5 BUTEZ Jordan US GRAVELINOISE

6 LAIDEZ Erwan US GRAVELINOISE

7 LE CUDENNEC Martin US GRAVELINOISE

8 DELSARTE Mathis HAINAUT CYCLING TEAM

9 GOUGE Julie VCU HALLUINOISE

10 GOUGE Lauryne VCU HALLUINOISE

11 DELENCLOS Mathéo VCU HALLUINOISE