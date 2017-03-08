Cintré (35) - Baptiste Gourguechon 1er

Classement :
1 GOURGUECHON Baptiste O GRANDE SYNTHE
2 BROSSE Valentin VC DINANNAIS
3 GUILLOUX Benjamin VC PAYS DE LOUDEAC
4 ROCABOY Quentin DYNAMIC CLUB QUEDILLAC
5 KENZOU Marwan ASPTT RENNES CYCLISME
6 BARON Noël TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE
7 GERARD Olivier DYNAMIC CLUB QUEDILLAC
8 LE BLEVEC Tony VELOCE VANNETAIS CYCLISME
9 FOLINAIS Thomas UC BRIOCHINE
10 DENIS Patrice US LA GACILLY CYCLISME
11 REDONDO Bruno TEAM PAYS DE DINAN
12 LORRE Ronan UC BRIOCHINE
13 OLIVIERO Antoine UC NANTES ATLANTIQUE
14 FESTOC Romain JS DOLOISE CYCLISME
15 CHENAIS Frédéric REDON OC
16 JOSEPH Léo VC DINANNAIS
17 GLOT Raphael UC BRIOCHINE
18 CLATOT Antoine CC MOYON
19 COLOMBEL Jérome CC PLANCOETIN
20 BARON Adrien VC PLELANAIS
21 DELANOE Sylvain US LA GACILLY CYCLISME
22 VAULEON Aurélien TEAM SPRINT ENERGIE
23 LE BOT Thomas AC QUASTEMBERT
24 JOSSIER Clément VC PAYS DE LOUDEAC
25 DANION Ewen DYNAMIC CLUB QUEDILAC
26 BAUCHE Adrien UC PAYS DE JOSSELIN
27 THEZE Alexis CC RENNAIS
28 PRAUD Benjamin REDON OC
29 MERVEILLEUX Guenole TAUPONT CYCLISME
30 BARBEDETTE Pierre Emmanuel VC SAINT HILAIRE
31 GICQUEL Benjamin REDON OC
32 MINIER Nicolas BREAL BROCELIANDE CYCLISME
33 RICAUD Philippe US LA GACILLY CYCLISME
34 MOULIN Maxime GO FOUGERAIS
35 LAMBERTON Thomas VC CHAVAGNAIS
36 FENOU Jean Michel CC VTT PLOUBALAY
37 LE GARREC Erwan TEAM SPRINT ENERGIE
38 MALARGE Killian TEAM DE GRANIT ROSE
39 BELHUERNE Samuel VS RIEUXOIS 56
40 DERVILY Benoit ROC MALOUIN
41 LECLAIRE Maxime VS RIEUXOIS 56
42 HULLOT Laurent CC RENNAIS
43 COULANGE Florian VC SAINT JAMES
44 BERNARD Pierre COC FOUGERAIS
45 SAILLENFEST Léo DYNAMIC CLUB QUEDILAC
46 BOHUON David JS DOLOISE CYCLISME
47 QUEMAR Christophe CC LANGUEUX
Crédit Photo : Val Flého