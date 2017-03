Cintré (35) - Baptiste Gourguechon 1er

Classement :

1 GOURGUECHON Baptiste O GRANDE SYNTHE

2 BROSSE Valentin VC DINANNAIS

3 GUILLOUX Benjamin VC PAYS DE LOUDEAC

4 ROCABOY Quentin DYNAMIC CLUB QUEDILLAC

5 KENZOU Marwan ASPTT RENNES CYCLISME

6 BARON Noël TEAM SUD MANCHE LEUCEMIE

7 GERARD Olivier DYNAMIC CLUB QUEDILLAC

8 LE BLEVEC Tony VELOCE VANNETAIS CYCLISME

9 FOLINAIS Thomas UC BRIOCHINE

10 DENIS Patrice US LA GACILLY CYCLISME

11 REDONDO Bruno TEAM PAYS DE DINAN

12 LORRE Ronan UC BRIOCHINE

13 OLIVIERO Antoine UC NANTES ATLANTIQUE

14 FESTOC Romain JS DOLOISE CYCLISME

15 CHENAIS Frédéric REDON OC

16 JOSEPH Léo VC DINANNAIS

17 GLOT Raphael UC BRIOCHINE

18 CLATOT Antoine CC MOYON

19 COLOMBEL Jérome CC PLANCOETIN

20 BARON Adrien VC PLELANAIS

21 DELANOE Sylvain US LA GACILLY CYCLISME

22 VAULEON Aurélien TEAM SPRINT ENERGIE

23 LE BOT Thomas AC QUASTEMBERT

24 JOSSIER Clément VC PAYS DE LOUDEAC

25 DANION Ewen DYNAMIC CLUB QUEDILAC

26 BAUCHE Adrien UC PAYS DE JOSSELIN

27 THEZE Alexis CC RENNAIS

28 PRAUD Benjamin REDON OC

29 MERVEILLEUX Guenole TAUPONT CYCLISME

30 BARBEDETTE Pierre Emmanuel VC SAINT HILAIRE

31 GICQUEL Benjamin REDON OC

32 MINIER Nicolas BREAL BROCELIANDE CYCLISME

33 RICAUD Philippe US LA GACILLY CYCLISME

34 MOULIN Maxime GO FOUGERAIS

35 LAMBERTON Thomas VC CHAVAGNAIS

36 FENOU Jean Michel CC VTT PLOUBALAY

37 LE GARREC Erwan TEAM SPRINT ENERGIE

38 MALARGE Killian TEAM DE GRANIT ROSE

39 BELHUERNE Samuel VS RIEUXOIS 56

40 DERVILY Benoit ROC MALOUIN

41 LECLAIRE Maxime VS RIEUXOIS 56

42 HULLOT Laurent CC RENNAIS

43 COULANGE Florian VC SAINT JAMES

44 BERNARD Pierre COC FOUGERAIS

45 SAILLENFEST Léo DYNAMIC CLUB QUEDILAC

46 BOHUON David JS DOLOISE CYCLISME

47 QUEMAR Christophe CC LANGUEUX





Crédit Photo : Val Flého