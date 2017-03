Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (Dames Minimes/Cadettes)

Classement :

1 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE 1:07:30

2 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER à 00mn24 s

3 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE à 02mn01 s

4 LEBRUN Louise CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

5 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95

6 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE

7 NOEL Noémie ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

8 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

9 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS

10 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.

11 GAUCHER Emma GUIDON CHALETTOIS

12 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE

13 DENEUFBOURG Marceline JS FERTE GAUCHER

14 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE

15 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS

16 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY

17 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME

18 ROGEL Ariane CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

19 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE

20 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE

21 DOUCHET Flavie SC VAL D'ARRE

22 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME

23 DE LAS CUEVAS Laura CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

24 MOURAND Laurena LAGNY PONTCARRE CYC.

25 GAUNON Victorine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

26 MARTIN Amandine AV THIAIS

27 COLSY Mya PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

28 PRUDENT Farrah TEAM 94 CYCLING

29 BUVAT Manon CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

Crédit Photo : Marina Brousse