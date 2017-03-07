Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (Dames Minimes/Cadettes)

Classement :
1 BROUSSE Marina CSM VILLENEUVE GARENNE 1:07:30
2 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER à 00mn24 s
3 DEMONTREUILLE Mathilde SC VAL D'ARRE à 02mn01 s
4 LEBRUN Louise CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
5 DEMIAUTTE Léa PARISIS A.C. 95
6 DUBOIS Alicia UC LONGJUMELLOISE
7 NOEL Noémie ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
8 GOERGEN Océane ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
9 BREBANT Anaïs VC CLICHY SOUS BOIS
10 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.
11 GAUCHER Emma GUIDON CHALETTOIS
12 LALLEMANT Lara CSM VILLENEUVE GARENNE
13 DENEUFBOURG Marceline JS FERTE GAUCHER
14 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE
15 LETAILLEUR Shirine US METRO TRANSPORTS
16 RUIZ PEREZ Tallia SCA 2000 EVRY
17 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME
18 ROGEL Ariane CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
19 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE
20 VIMONT Yaël SC VAL D'ARRE
21 DOUCHET Flavie SC VAL D'ARRE
22 FONTAINE Pauline US MAULE CYCLISME
23 DE LAS CUEVAS Laura CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
24 MOURAND Laurena LAGNY PONTCARRE CYC.
25 GAUNON Victorine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
26 MARTIN Amandine AV THIAIS
27 COLSY Mya PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
28 PRUDENT Farrah TEAM 94 CYCLING
29 BUVAT Manon CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
Crédit Photo : Marina Brousse