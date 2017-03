Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (Dames Juniors/Séniors)

Classement :

1 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE 1:39:45

2 PHILIBERT Océanne U.V.C.A TROYES à 00mn25 s

3 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93 à 04mn43 s

4 BERKANE Sarah CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

5 FONSECA Rebeca U.V.C.A TROYES

6 QUINIOU Marine VC RENNAIS

7 AVOINE Alison CC CAMBRESIEN

8 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE

9 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE

10 BIDEAU Sandrine MONTRICHARD CYCLISME 41

11 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES

12 POSENATO Julie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

13 CLOAREC Marine ESC MEAUX

14 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

15 DEWITTE Laure CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

16 RACLOT Aude U.V.C.A TROYES

17 POMARES Cindy CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

18 MALET Sophie ESC MEAUX

19 BOULAY Alicia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

20 BUZZI Alexia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

21 ABAUTRET Pauline CSM PUTEAUX

22 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS

23 THIEBAULT Marine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

24 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX

25 ROBERT Estelle U.V.C.A TROYES

26 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES

27 GIACOMELLI Julie U.V.C.A TROYES

28 MORIN Nolwenn U.V.C.A TROYES

29 LETAILLEUR Zohra ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

30 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

31 ALLART Océane CV LIEVINOIS

32 VITRANT Nathalie ROUE D'OR CONFLANAISE

33 WERMEISTER Audrey PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

34 HAMON Valérie ASPTT RENNES CYCLISME

35 GAUBERT Aurélie EC DU HOUDANAIS

36 REMY Sandra PEDALE COMBS LA VILLAISE

37 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE

38 WITTE Sina CSM PUTEAUX

39 LEMAITRE Mathilde CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

40 MASSON Chloé CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)

41 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX

Crédit Photo : Vélostar Actu