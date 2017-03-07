Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (Dames Juniors/Séniors)

Classement :
1 FENART Ophelie CSM VILLENEUVE GARENNE 1:39:45
2 PHILIBERT Océanne U.V.C.A TROYES à 00mn25 s
3 STAELENS Bérengère CM AUBERVILLIERS 93 à 04mn43 s
4 BERKANE Sarah CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
5 FONSECA Rebeca U.V.C.A TROYES
6 QUINIOU Marine VC RENNAIS
7 AVOINE Alison CC CAMBRESIEN
8 DA CRUZ Laura CSM VILLENEUVE GARENNE
9 RIBEIRO Leah CSM VILLENEUVE GARENNE
10 BIDEAU Sandrine MONTRICHARD CYCLISME 41
11 LOLLIEROU Elodie U.V.C.A TROYES
12 POSENATO Julie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
13 CLOAREC Marine ESC MEAUX
14 DAYDE Léa CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
15 DEWITTE Laure CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
16 RACLOT Aude U.V.C.A TROYES
17 POMARES Cindy CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
18 MALET Sophie ESC MEAUX
19 BOULAY Alicia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
20 BUZZI Alexia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
21 ABAUTRET Pauline CSM PUTEAUX
22 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS
23 THIEBAULT Marine CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
24 FOURCADE Elodie CSM PUTEAUX
25 ROBERT Estelle U.V.C.A TROYES
26 CERVESATO Oriane U.V.C.A TROYES
27 GIACOMELLI Julie U.V.C.A TROYES
28 MORIN Nolwenn U.V.C.A TROYES
29 LETAILLEUR Zohra ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
30 TREHIN Margot CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
31 ALLART Océane CV LIEVINOIS
32 VITRANT Nathalie ROUE D'OR CONFLANAISE
33 WERMEISTER Audrey PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
34 HAMON Valérie ASPTT RENNES CYCLISME
35 GAUBERT Aurélie EC DU HOUDANAIS
36 REMY Sandra PEDALE COMBS LA VILLAISE
37 CARRE Léaldine CSM VILLENEUVE GARENNE
38 WITTE Sina CSM PUTEAUX
39 LEMAITRE Mathilde CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
40 MASSON Chloé CR GRAND-EST (CHAMPAGNE-ARDENNES)
41 BARRALIS Béatrice CSM PUTEAUX
Crédit Photo : Vélostar Actu