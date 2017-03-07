Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (Pass D1)

Classement :
1 DUVAL Pierre Jean VC FALAISIEN 1:40:25
2 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME
3 COMBRET Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
4 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS
5 MARTEL Alexis A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
6 KALIA Mathieu CYCLES LE GREVES RACING TEAM
7 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX
8 MADEC Stéphane PARISIS A.C. 95
9 MALLET Mickaël CO BOIS D'ARCY à 03mn31 s
10 NGUYEN VAN Maxime PEDALE COMBS LA VILLAISE
11 GOASDOUE Loïc A.C. BOLLENE
12 CHAMPAGNE Charles VC MONTIGNY BRETONNEUX
13 PETIT Luc UV NEUBOURG
14 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES
15 CERE Yoann CSM PUTEAUX
16 LORTE VILLARSON Olivier AS CORBEIL ESSONNES
17 COUTIF Sylvain PARISIS A.C. 95
18 MARBOT Johan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
19 LELIEVRE Eric CC IGNY PALAISEAU 91
20 POISSON Raphaël EC MONTGERON VIGNEUX
21 SENEGAS Laurent VC VINCENNES
22 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX
23 LIOT Sébastien PARISIS A.C. 95
24 AUVRAY Ghislain CO BOIS D'ARCY
25 TAHON Olivier TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
26 ROSE Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
27 FORTIN Franck TEAM PELTRAX - CSD
28 LAMIRAND Eudes SC BOULONNAIS
29 WALTISPERGER Sylvain US RIS ORANGIS
Credit Photo : Gérard Briand