Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (Pass D1)

Classement :

1 DUVAL Pierre Jean VC FALAISIEN 1:40:25

2 LEVRIER Alexandre TEAM CHATOU CYCLISME

3 COMBRET Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

4 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS

5 MARTEL Alexis A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

6 KALIA Mathieu CYCLES LE GREVES RACING TEAM

7 LE BOUDEC Yann VC MONTIGNY BRETONNEUX

8 MADEC Stéphane PARISIS A.C. 95

9 MALLET Mickaël CO BOIS D'ARCY à 03mn31 s

10 NGUYEN VAN Maxime PEDALE COMBS LA VILLAISE

11 GOASDOUE Loïc A.C. BOLLENE

12 CHAMPAGNE Charles VC MONTIGNY BRETONNEUX

13 PETIT Luc UV NEUBOURG

14 GOUAIT Bryan AS CORBEIL ESSONNES

15 CERE Yoann CSM PUTEAUX

16 LORTE VILLARSON Olivier AS CORBEIL ESSONNES

17 COUTIF Sylvain PARISIS A.C. 95

18 MARBOT Johan PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

19 LELIEVRE Eric CC IGNY PALAISEAU 91

20 POISSON Raphaël EC MONTGERON VIGNEUX

21 SENEGAS Laurent VC VINCENNES

22 MALET Christophe EC MONTGERON VIGNEUX

23 LIOT Sébastien PARISIS A.C. 95

24 AUVRAY Ghislain CO BOIS D'ARCY

25 TAHON Olivier TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

26 ROSE Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

27 FORTIN Franck TEAM PELTRAX - CSD

28 LAMIRAND Eudes SC BOULONNAIS

29 WALTISPERGER Sylvain US RIS ORANGIS

Credit Photo : Gérard Briand