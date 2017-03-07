Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (Pass D2)

Classement :
1 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:27:53
2 LEBEAU Thierry VC MUREAUX à 00mn20 s
3 LEGRAND Jean Michel VC CHATEAULINOIS
4 MIELE Olivier EC VELIZY 78
5 FICHET Fabien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
6 DESBOIS Jean Baptiste VC VILLEJUST
7 SOL Emmanuel USM GAGNY
8 GLASER Martin
9 BOULET Bruno CC IGNY PALAISEAU 91
10 DROUIN Jérome SE PAVILLONAIS
11 HUC Bastien USM GAGNY
12 VILELA Olivier AC ORSAY
13 EUGENE Stéphane EC MONTGERON VIGNEUX
14 FERRERA Frédéric US METRO TRANSPORTS
15 DRUAIS Jean US CRETEIL
16 RENAULT Pascal VC VINCENNES
17 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
18 FORGET Quentin VC MONTIGNY BRETONNEUX
19 BILLOT Julien EC MORSANG SUR ORGE
20 DE JOUSSINEAU Frédéric EC NOISEENNE
21 MC JURY Brian TEAM CHATOU CYCLISME
22 BULTIEAU Jean Pierre RUEIL A.C.
23 WETZSTEIN Laurent TEAM PELTRAX - CSD
24 REMY Jean Charles PEDALE COMBS LA VILLAISE
25 HERNANDEZ Francisco EC MONTGERON VIGNEUX
26 ROUZIERE Julien ANET VELO CLUB
27 REMY Gilles US METRO TRANSPORTS
28 BACH Jérôme TEAM PELTRAX - CSD
29 DOOM Yohan CSM CLAMART
30 MAGALHAES Nicolas CC PONTHIERRY PRINGY
31 SIMON Dominique RUEIL A.C.
32 MESNARD Frédéric CSM CLAMART
33 SEMPASTOUS Olivier CSM CLAMART
34 CROQUISON Bruno US METRO TRANSPORTS
35 CADET Nathan CSM CLAMART
36 THOMMERET Kévin PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
37 LEBOEUF Laurent VC MUREAUX
38 LEGENTIL Justiin PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
Crédit Photo : Gérard Briand