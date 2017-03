Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (Pass D2)

Classement :

1 MONNIER Gérald PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 1:27:53

2 LEBEAU Thierry VC MUREAUX à 00mn20 s

3 LEGRAND Jean Michel VC CHATEAULINOIS

4 MIELE Olivier EC VELIZY 78

5 FICHET Fabien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

6 DESBOIS Jean Baptiste VC VILLEJUST

7 SOL Emmanuel USM GAGNY

8 GLASER Martin

9 BOULET Bruno CC IGNY PALAISEAU 91

10 DROUIN Jérome SE PAVILLONAIS

11 HUC Bastien USM GAGNY

12 VILELA Olivier AC ORSAY

13 EUGENE Stéphane EC MONTGERON VIGNEUX

14 FERRERA Frédéric US METRO TRANSPORTS

15 DRUAIS Jean US CRETEIL

16 RENAULT Pascal VC VINCENNES

17 DEVAUX Julien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

18 FORGET Quentin VC MONTIGNY BRETONNEUX

19 BILLOT Julien EC MORSANG SUR ORGE

20 DE JOUSSINEAU Frédéric EC NOISEENNE

21 MC JURY Brian TEAM CHATOU CYCLISME

22 BULTIEAU Jean Pierre RUEIL A.C.

23 WETZSTEIN Laurent TEAM PELTRAX - CSD

24 REMY Jean Charles PEDALE COMBS LA VILLAISE

25 HERNANDEZ Francisco EC MONTGERON VIGNEUX

26 ROUZIERE Julien ANET VELO CLUB

27 REMY Gilles US METRO TRANSPORTS

28 BACH Jérôme TEAM PELTRAX - CSD

29 DOOM Yohan CSM CLAMART

30 MAGALHAES Nicolas CC PONTHIERRY PRINGY

31 SIMON Dominique RUEIL A.C.

32 MESNARD Frédéric CSM CLAMART

33 SEMPASTOUS Olivier CSM CLAMART

34 CROQUISON Bruno US METRO TRANSPORTS

35 CADET Nathan CSM CLAMART

36 THOMMERET Kévin PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

37 LEBOEUF Laurent VC MUREAUX

38 LEGENTIL Justiin PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

Crédit Photo : Gérard Briand