Versailles Satory (78)- Prix de la caisse de secours du CIF. (1-2-3 et Juniors)

Steve Houanard (VS Chartrain) a remporté ce Samedi 4 Mars 2017 le Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT a Versailles Satory (78) (1-2-3 et Juniors). Pascal Leroux (VC Amateur St Quentin) et Alex Aze (Argenteuil Val De Seine 95). ont complété le podium.

Classement :

1 HOUANARD Steve VS CHARTRAIN 2:58:56

2 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN

3 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

4 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD

5 HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE

6 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

7 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS

8 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95

9 MAITRE Cyril A. C. B. B.

10 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN

11 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76

12 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE

13 DEPLANQUE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

14 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.

15 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON

16 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN

17 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O.

18 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD

19 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS

20 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX

21 BIET Thomas A. C. B. B.

22 NIETO Jeremy VS MONNAIE

23 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD

24 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES

25 LYCURGUE Réhan TEAM 94 CYCLING