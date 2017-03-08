Versailles Satory (78)- Prix de la caisse de secours du CIF. (1-2-3 et Juniors)

Classement :
1 HOUANARD Steve VS CHARTRAIN 2:58:56
2 LE ROUX Pascal VC AMATEUR ST QUENTIN
3 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
4 JAVELLY Luis TEAM PELTRAX - CSD
5 HAVOT Sébastien CC NOGENT / OISE
6 MATHIS Guillaume PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
7 MARCOUX Rémi US METRO TRANSPORTS
8 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95
9 MAITRE Cyril A. C. B. B.
10 DE JONCKHEERE Johan VS CHARTRAIN
11 MONTANA Sylvain VC ROUEN 76
12 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE
13 DEPLANQUE Rémi VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
14 CHALEL Yacine OLYMPIQUE C.V.O.
15 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON
16 CHOPIER Loïc VS CHARTRAIN
17 BILLON Alexandre OLYMPIQUE C.V.O.
18 LEGRAND Stéphane TEAM PELTRAX - CSD
19 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS
20 SOISSONS Alexis VC MONTIGNY BRETONNEUX
21 BIET Thomas A. C. B. B.
22 NIETO Jeremy VS MONNAIE
23 JUMEAUX Henry TEAM PELTRAX - CSD
24 HUYGHE Baptiste AS CORBEIL ESSONNES
25 LYCURGUE Réhan TEAM 94 CYCLING