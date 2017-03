Cintré (35) - Matthieu Gourguechon 2ème

Classement :

1 BOULET Enzo UC ENTRAMMES PARNEFORCE

2 GOUGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME

3 GUIDEC Raphael OC LOCMINE

4 LUCAS Quentin US PONTCHATELAINE

5 THIERRY Pierre SC MALESTROIT

6 MOISAN Thibault VS PAYS DE LAMBALLE

7 CUSHWAY Maximilian VELOCE VANNETAIS CYCLISME

8 GROSSET Ronan CC PLANCOETIN

9 NOEL Mathis TEAM PAYS DE DINAN

10 BURON Alexandre VC PLELANNAIS

11 LE HENANFF Axel AS ROMILLE CYCLISME

12 PAVOINE Julien EC PAYS GUICHEN

13 CARLIER Mael VS PAYS DE LAMBALLE

14 RAFFREY Lucas CC PLANCOETIN

15 JAN Kateil VC LAILLE VALLONS DE VILAINE

16 LOUET Théo VC DINANNAIS

17 CORDELIER Matthieu OC CYCLISME CESSONNAIS

18 LESAGE Ewen REDON OC

19 BRIEND Alan REDON OC

20 MENARD Chloe CC LIFFRE

21 ROUL Clément EC PAYS GUICHEN

22 MENAGE Lise VC PLELANNAIS

23 RIO Pablo VC PLELANNAIS

24 GOASMAT Lucas VC PLELANNAIS

25 RAISON Elea US CHATEAUGIRON

26 GLOT Ewenn CC PLANCOETIN

27 BRINDEJONC Thibaud AC ROMILLE CYCLISME

28 GALLAIS Luc CC PLANCOETIN

29 HAMONIC Maximilien CC PLANCOETIN

30 GOUEZIN Théo TEAM PAYS DE DINAN

31 RUELLO Antoine UC ALREENNE

32 LE PALLEC Mathis OC LOCMINE

33 MOISAN Killian OC LOCMINE

34 AMELOT Thibault TEAM PAYS DE DINAN

35 GILLET Pierre Louis KER BARRES VTT

36 TERTRAIS Axelle KER BARRES VTT

37 JOSSIN Simon OC CYCLISME CESSONNAIS

38 MONGODIN Ghislin GO FOUGERAIS

39 MASSART Audran AS ROMILLE CYCLISME

40 LE BAUT Lucas EC PAYS GUICHEN

41 MAINGUY Enora VC PLELANAIS

42 CROCQ Gwendal VC CHAVAGNAIS

43 MICHEL Thibault VC LAILLE

44 PLUSQUELLEC Thomas VC PLELANAIS

Crédit Photo : Gwen Garot