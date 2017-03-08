Cintré (35) - Matthieu Gourguechon 2ème

Classement :
1 BOULET Enzo UC ENTRAMMES PARNEFORCE
2 GOUGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME
3 GUIDEC Raphael OC LOCMINE
4 LUCAS Quentin US PONTCHATELAINE
5 THIERRY Pierre SC MALESTROIT
6 MOISAN Thibault VS PAYS DE LAMBALLE
7 CUSHWAY Maximilian VELOCE VANNETAIS CYCLISME
8 GROSSET Ronan CC PLANCOETIN
9 NOEL Mathis TEAM PAYS DE DINAN
10 BURON Alexandre VC PLELANNAIS
11 LE HENANFF Axel AS ROMILLE CYCLISME
12 PAVOINE Julien EC PAYS GUICHEN
13 CARLIER Mael VS PAYS DE LAMBALLE
14 RAFFREY Lucas CC PLANCOETIN
15 JAN Kateil VC LAILLE VALLONS DE VILAINE
16 LOUET Théo VC DINANNAIS
17 CORDELIER Matthieu OC CYCLISME CESSONNAIS
18 LESAGE Ewen REDON OC
19 BRIEND Alan REDON OC
20 MENARD Chloe CC LIFFRE
21 ROUL Clément EC PAYS GUICHEN
22 MENAGE Lise VC PLELANNAIS
23 RIO Pablo VC PLELANNAIS
24 GOASMAT Lucas VC PLELANNAIS
25 RAISON Elea US CHATEAUGIRON
26 GLOT Ewenn CC PLANCOETIN
27 BRINDEJONC Thibaud AC ROMILLE CYCLISME
28 GALLAIS Luc CC PLANCOETIN
29 HAMONIC Maximilien CC PLANCOETIN
30 GOUEZIN Théo TEAM PAYS DE DINAN
31 RUELLO Antoine UC ALREENNE
32 LE PALLEC Mathis OC LOCMINE
33 MOISAN Killian OC LOCMINE
34 AMELOT Thibault TEAM PAYS DE DINAN
35 GILLET Pierre Louis KER BARRES VTT
36 TERTRAIS Axelle KER BARRES VTT
37 JOSSIN Simon OC CYCLISME CESSONNAIS
38 MONGODIN Ghislin GO FOUGERAIS
39 MASSART Audran AS ROMILLE CYCLISME
40 LE BAUT Lucas EC PAYS GUICHEN
41 MAINGUY Enora VC PLELANAIS
42 CROCQ Gwendal VC CHAVAGNAIS
43 MICHEL Thibault VC LAILLE
44 PLUSQUELLEC Thomas VC PLELANAIS
Crédit Photo : Gwen Garot