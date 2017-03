Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (3-Juniors)

Classement :

1 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2:44:17

2 FREBY Thibault CSM CLAMART

3 LAMY Valentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

4 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

5 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD

6 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN

7 PIERRU Arnaud PARISIS A.C. 95

8 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

9 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

10 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

11 BELAIR Maxime TEAM PELTRAX - CSD

12 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET

13 WOLFERSBERGER Adrien VC SAVIGNY SUR ORGE

13 DURAND Eric CC IGNY PALAISEAU 91

13 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

13 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

13 MULLER Jorg PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

13 ZANON Nicola PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

13 VIALADE Thibault AS CHELLES

13 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD

13 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES

13 FORCLOT Jordan AS CORBEIL ESSONNES

13 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

13 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC.

13 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS

13 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS

13 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS

13 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95

13 RIOBE Lucas CSM CLAMART

13 HORNEC Sam AC LEONARDE

13 BARTLET Steven ESC MEAUX

13 BENCHEIKH Kilian ESC MEAUX

13 BREMONT Lucas ESC MEAUX

13 ROMAGNE Maurice VC VERNON

13 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS

13 MODOLO Eric USM GAGNY

13 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.

13 TESSON Patrick ES ALNELOISE CYCLISME

13 TESSON Samuel ES ALNELOISE CYCLISME

13 AIROSA Adrien AC ORSAY

13 PROVOST Maximilien UC NANTES ATLANTIQUE

13 DOLEZ Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN

43 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX

44 AMBERT Jérémy VC VILLEJUST

45 FUSILLIER Charles EC MONTGERON VIGNEUX

46 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX

47 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON

48 EDMONT Guillaume OLYMPIQUE C.V.O.

49 JOSEPH AUGUSTIN Lorry CC IGNY PALAISEAU 91

50 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS

51 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX

52 BECASSEAU Benjamin PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME

53 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD

54 MARTINOU Cédric AS CORBEIL ESSONNES

55 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET

56 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS

57 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER

58 BUIRETTE Gaëtan PARISIS A.C. 95

59 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95

60 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95

61 COLIN Guillaume COC FOUGERAIS

62 BOREL Erwan VC AMATEUR ST QUENTIN

63 PIAU Quentin VC FONTAINEBLEAU AVON

64 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS

65 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.

66 SILVA Lucas PARISIS A.C. 95

67 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX

68 SIMONNEAU Aymeric VC SAVIGNY SUR ORGE

69 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD

70 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

71 FARDEAU Frédéric EC MONTGERON VIGNEUX

72 PLUMAIN Alexis ES GERVAIS LILAS

73 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

74 FOYE Kevin AS CHELLES

75 SELLIER Alexandre TEAM PELTRAX - CSD

76 SANZ Eric US CRETEIL

77 LEROUX Xavier A. C. B. B.

78 DELORME Alexandre LAGNY PONTCARRE CYC.

79 LUIS Victor US METRO TRANSPORTS

80 PERRIGOIS Franck TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX

81 MOUCHARD Guillaume ESC MEAUX

82 PHILIPP Renaud ESC MEAUX

83 MERLETTE Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

84 LEJEUNE Julien USM GAGNY

85 UDRY Johann ES ALNELOISE CYCLISME

86 JAOUEN Tristan VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES

87 COELHO Enzo CC IGNY PALAISEAU 91

88 DUBOIS Romaric CSM CLAMART

89 FARDEAU Clément EC MONTGERON VIGNEUX

90 BESSIERE Antoine PARISIS A.C. 95

91 LE BERRE Yvan US METRO TRANSPORTS

92 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93

93 BASTIANA Christian CM AUBERVILLIERS 93

94 MILLARD Anthony TEAM PELTRAX - CSD

95 BERNERON Paul EC MONTGERON VIGNEUX

96 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

97 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX - CSD

98 DAVADANT Louis CC VARENNES VAUZELLES

Crédit Photo : Eloïse Bélair