Versailles Satory (78) - Prix de l'entente cycliste USMT /ECAT (3-Juniors)

Classement :
1 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 2:44:17
2 FREBY Thibault CSM CLAMART
3 LAMY Valentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
4 LE GUEL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
5 MADORRE Thibaut TEAM PELTRAX - CSD
6 NARDOT Benjamin VC AMATEUR ST QUENTIN
7 PIERRU Arnaud PARISIS A.C. 95
8 AGRAPART Guillaume A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
9 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
10 MARTIN Gilles PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
11 BELAIR Maxime TEAM PELTRAX - CSD
12 NOJAC Thibaud VCA DU BOURGET
13 WOLFERSBERGER Adrien VC SAVIGNY SUR ORGE
13 DURAND Eric CC IGNY PALAISEAU 91
13 BALLAY Yoann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
13 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
13 MULLER Jorg PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
13 ZANON Nicola PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
13 VIALADE Thibault AS CHELLES
13 QUILLET Téo TEAM PELTRAX - CSD
13 CORTOT Louis AS CORBEIL ESSONNES
13 FORCLOT Jordan AS CORBEIL ESSONNES
13 HOFFMANN Alexis PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
13 TABARY Paul LAGNY PONTCARRE CYC.
13 BARBIERI Loris US METRO TRANSPORTS
13 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS
13 DEMANDRILLE Mathieu ES GERVAIS LILAS
13 CRISIAS Raphaël PARISIS A.C. 95
13 RIOBE Lucas CSM CLAMART
13 HORNEC Sam AC LEONARDE
13 BARTLET Steven ESC MEAUX
13 BENCHEIKH Kilian ESC MEAUX
13 BREMONT Lucas ESC MEAUX
13 ROMAGNE Maurice VC VERNON
13 PELLEGRIN Fabrice VC GARENNOIS
13 MODOLO Eric USM GAGNY
13 ALONSO Vincent OLYMPIQUE C.V.O.
13 TESSON Patrick ES ALNELOISE CYCLISME
13 TESSON Samuel ES ALNELOISE CYCLISME
13 AIROSA Adrien AC ORSAY
13 PROVOST Maximilien UC NANTES ATLANTIQUE
13 DOLEZ Hugo VC AMATEUR ST QUENTIN
43 TARDIF Aurélien EC MONTGERON VIGNEUX
44 AMBERT Jérémy VC VILLEJUST
45 FUSILLIER Charles EC MONTGERON VIGNEUX
46 MALET Robin EC MONTGERON VIGNEUX
47 ALVES Arnaud VELO CLUB ARPAJON
48 EDMONT Guillaume OLYMPIQUE C.V.O.
49 JOSEPH AUGUSTIN Lorry CC IGNY PALAISEAU 91
50 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS
51 LEMELLE Hugo EC MONTGERON VIGNEUX
52 BECASSEAU Benjamin PERSEVERANTE PONT/YONNE CYCLISME
53 JUMEAUX Louis TEAM PELTRAX - CSD
54 MARTINOU Cédric AS CORBEIL ESSONNES
55 GREDOIRE Jordan VCA DU BOURGET
56 GOUVEIA Yvann US METRO TRANSPORTS
57 PIGAL Guillaume JS FERTE GAUCHER
58 BUIRETTE Gaëtan PARISIS A.C. 95
59 ROMIGUIERE Louis PARISIS A.C. 95
60 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95
61 COLIN Guillaume COC FOUGERAIS
62 BOREL Erwan VC AMATEUR ST QUENTIN
63 PIAU Quentin VC FONTAINEBLEAU AVON
64 GRIGNE Bastien VC GARENNOIS
65 FLEURY Erwan LAGNY PONTCARRE CYC.
66 SILVA Lucas PARISIS A.C. 95
67 CONTAL Guillaume EC MONTGERON VIGNEUX
68 SIMONNEAU Aymeric VC SAVIGNY SUR ORGE
69 BOUARD Brendan TEAM PELTRAX - CSD
70 MERCIER Nicolas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
71 FARDEAU Frédéric EC MONTGERON VIGNEUX
72 PLUMAIN Alexis ES GERVAIS LILAS
73 MARION Sébastien PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
74 FOYE Kevin AS CHELLES
75 SELLIER Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
76 SANZ Eric US CRETEIL
77 LEROUX Xavier A. C. B. B.
78 DELORME Alexandre LAGNY PONTCARRE CYC.
79 LUIS Victor US METRO TRANSPORTS
80 PERRIGOIS Franck TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX
81 MOUCHARD Guillaume ESC MEAUX
82 PHILIPP Renaud ESC MEAUX
83 MERLETTE Alexandre A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
84 LEJEUNE Julien USM GAGNY
85 UDRY Johann ES ALNELOISE CYCLISME
86 JAOUEN Tristan VC ELANCOURT ST QUENTIN EN YVELINES
87 COELHO Enzo CC IGNY PALAISEAU 91
88 DUBOIS Romaric CSM CLAMART
89 FARDEAU Clément EC MONTGERON VIGNEUX
90 BESSIERE Antoine PARISIS A.C. 95
91 LE BERRE Yvan US METRO TRANSPORTS
92 CLAVIER Kilian CM AUBERVILLIERS 93
93 BASTIANA Christian CM AUBERVILLIERS 93
94 MILLARD Anthony TEAM PELTRAX - CSD
95 BERNERON Paul EC MONTGERON VIGNEUX
96 CHABA Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
97 BOITTELLE Alexandre TEAM PELTRAX - CSD
98 DAVADANT Louis CC VARENNES VAUZELLES
Crédit Photo : Eloïse Bélair