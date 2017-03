Souvenir Louison-Bobet - Adrien Carpentier 2ème

Classement :

1 PATOUX Cyrille VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie les 158,6 km en 3h51'25''

2 CARPENTIER Adrien VC ROUEN 76 1ère Catégorie Esp '

3 GUILLEMOT Frédéric COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie '

4 GAREL Adrien VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie Esp '

5 MORIN Emmanuel SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie Esp '

6 SINNER Benoît UC NANTES ATLANTIQUE 1ère Catégorie '

7 CAM Maxime COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie '

8 LAPIERRE Louis VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie Esp '

9 BRENTERCH Erwan LAVAL CYCLISME 53 1ère Catégorie '

10 ARTUS Willy SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie '

11 LE MONTAGNER Maxime CREUSE OXYGENE 1ère Catégorie '

12 BAUDOIN Marvin SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie Esp '

13 MALLE Nicolas SOJASUN ESPOIR ACNC 2e Catégorie Esp '

14 GUICHETEAU Quentin COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie Esp '

15 DAVID Nicolas CREUSE OXYGENE 1ère Catégorie '

16 DELANOE Ludovic TEAM FYBOLIA-BERTIN LOCMINE 1ère Catégorie '

17 GRISON Kévin TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie '

18 COUTURET Thomas LA BANDE 1ère Catégorie '

19 LAGREE Adrien SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie Esp '

20 MESNIL Alexandre TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie '

21 ROBIN Charlie REDON OC 2e Catégorie Esp '

22 BLAMPAIN Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie Esp '

23 ROLLAND Jules COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie Esp '

24 HENRIO Ewen GUIDON CHALETTOIS 1ère Catégorie Esp '

25 MADOUAS Valentin UC NANTES ATLANTIQUE 1ère Catégorie Esp '

26 BOUSQUET Stephen LAVAL CYCLISME 53 2e Catégorie Esp '

27 MARIE Rodolphe LAVAL CYCLISME 53 1ère Catégorie '

28 MARY Clement UC NANTES ATLANTIQUE 1ère Catégorie '

29 JOURNIAUX Axel VENDEE U PAYS DE LA LOIRE 1ère Catégorie Esp '

30 SEIGNEUR Fabrice US VERN CYCLISME 1ère Catégorie '

31 AUFFRET Rodrigue VC AVRANCHES 1ère Catégorie '

32 MAOMA Silver VC ROUEN 76 1ère Catégorie Esp '

33 METRO Achille LA BANDE 1ère Catégorie Esp '

34 CHAN TSIN Romain AC BAYEUX 1ère Catégorie '

35 ABGRALL ANTHONY TEAM FYBOLIA-BERTIN LOCMINE 1ère Catégorie ESP '

36 SERO Yohann HENNEBONT CYCLISME 2e Catégorie '

37 BAZIN Clément LA BANDE 2e Catégorie '

38 BORDIER Julien US VERN CYCLISME 2e Catégorie '

39 LE BRETON Jérôme TEAM PAYS DE DINAN 1ère Catégorie Esp '

40 DRANSART Maxime TEAM PAYS DE DINAN 2e Catégorie Esp '

41 MOTTIER Justin VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie '

42 BALFOUR Stuart COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie Esp '

43 BARKET Florian COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie Esp '

44 DELAPLACE Cédric TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie '

45 BRADSHAW William TEAM PAYS DE DINAN 2e Catégorie '

46 NISU Oskar VC ROUEN 76 1ère Catégorie '

47 BIZET Ronan VS CHARTRAIN 1ère Catégorie Esp '

48 MAUDOUIT Olivier ASPTT RENNES CYCLISME 1ère Catégorie Esp '

49 GUAY Julien SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie '

50 GUYOT Yann EC ARMEE DE TERRE Elite Professionnel '

51 LE MONTAGNER Benjamin COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie '

52 BUNODIERE Guillaume VC AVRANCHES 1ère Catégorie '

53 LE LAVANDIER Maxime COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie '

54 POILVET Ludovic HENNEBONT CYCLISME 1ère Catégorie '

55 CHOPIN David TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie '

56 LEBRETON Fabien SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie Esp '

57 LEGROS Adrien COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie '

58 TELLIER Luc VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie '

59 GLEIZES Arnaud LA BANDE 1ère Catégorie Esp '

60 BONNAMOUR Yann US VERN CYCLISME 1ère Catégorie '

61 POISSON Damien VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie Esp '

62 GRUEL Valentin US VERN CYCLISME 2e Catégorie Esp '

63 LINO Julian VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie Esp '

64 JOSSO Thomas HENNEBONT CYCLISME 1ère Catégorie Esp '

65 GUIMARD Benoît VC PAYS DE LORIENT 1ère Catégorie '

66 LE LAY Aurélien VC AVRANCHES 1ère Catégorie '

67 LE BERRE Adrien TEAM PAYS DE DINAN 2e Catégorie Esp '

68 CAM Florian COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie Esp '

69 SCHMIDT Nicolas COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie Esp '

70 BOUHOUX Cyril SABLE SARTHE CYCLISME PDL 1ère Catégorie '

71 CHESNEL Pascal TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie '

72 HATTIER Bruno CM AUBERVILLIERS 93 1ère Catégorie Esp '

73 LE VESSIER Steven VC PAYS DE LORIENT 1ère Catégorie '

74 GUILLAUME Loïc SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie Esp '

75 AUBERGER Florian VC SAVENAY 1ère Catégorie '

76 VINK Michael SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie '

77 BERCHE Pierre-Antoine TEAM FYBOLIA-BERTIN LOCMINE 2e Catégorie Esp '

78 RENAULT Maxime SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie '

79 OUSTRY Thomas VC ROUEN 76 1ère Catégorie Esp '

80 GRANGER Mike LAVAL CYCLISME 53 1ère Catégorie '

81 RAGOT Vincent HENNEBONT CYCLISME 1ère Catégorie '

82 FILLAUT Miguel VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie '

83 LECLAIRE David REDON OC 2e Catégorie '

84 GICQUIAU Ivan VC PAYS DE LOUDEAC 1ère Catégorie '

85 TROY Arthur SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie Esp '

86 RAPIN Martin SOJASUN ESPOIR ACNC 1ère Catégorie Esp '

87 HAMEL Alexis TEAM BRICQUEBEC COTENTIN 1ère Catégorie '

88 MELLIER Alexandre US VERN CYCLISME 1ère Catégorie '

89 WARAS Corentin VC ROUEN 76 2e Catégorie Esp '

90 JAMES Owen COTES D'ARMOR-MARIE MORIN 1ère Catégorie Esp '

91 CARNIER Axel UC NANTES ATLANTIQUE 1ère Catégorie Esp '

Crédit Photo : AnneSophie Salaun Photographie

Source : directvelo.com