Le Poinçonnet-Limoges - Thomas Joly 14ème

Classement :
1 JAMET Alexandre C.R.4 CHEMINS/ROANNE les 160,2 km en 3h51'35''
2 PAILLOT Yoann OCEANE TOP 16 03:51:35
3 ORLHAC Boris ISSOIRE CYCLISME COMPETITION 03:51:45
4 ARMIRAIL Bruno OCCITANE CYCLISME FORMATION 03:51:51
5 PAPILLON Lucas C.R.4 CHEMINS/ROANNE 03:51:51
6 FOURNET FAYARD Sébastien VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:51:51
7 CONSTANTIN Baptiste CREUSE OXYGENE GUERET 03:51:51
8 JEANNES Matthieu E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP 03:51:51
9 CARISEY Clement C.R.4 CHEMINS/ROANNE 03:51:51
10 ROMAN Martial TEAM EXPLOIT GOOMAH BIKE 03:52:40
11 LIONNET Aurélien C.R.4 CHEMINS/ROANNE 03:52:54
12 DEVERCHERE Valentin C.R.4 CHEMINS/ROANNE 03:52:54
13 EL KOURAJI Mohcine UC ORLEANS 03:52:54
14 JOLY Thomas CC NOGENT / OISE 03:52:54
15 FEILLU Romain HP BTP - AUBER 93 03:52:54
16 GUGLIELMI Simon C.R.4 CHEMINS/ROANNE 03:52:54
17 VAN GUCHT Sten V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO 03:52:54
18 VAN HAVERBEKE Julien CC NOGENT / OISE 03:52:54
19 DESLANDES Vadim OCEANE TOP 16 03:52:54
20 TALLONNEAU Gwénnaël CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 03:52:54
21 BRAVARD Antoine BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME 03:52:54
22 COSTA Andrea C.R.4 CHEMINS/ROANNE 03:52:54
23 PEYROTON DARTET Thomas TEAM PELTRAX - CSD 03:52:54
24 BORN Vivian LA BANDE VILLENEUVE CYCLISTE 03:52:54
25 POIRET Alexandre UC ORLEANS 03:52:54
26 SOUBES Yohan TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 03:52:54
27 URRUTY Maxime CREUSE OXYGENE GUERET 03:52:54
28 FORESTIER Loïc VS NIVERNAIS MORVAN 03:52:54
29 TEULIERE Maxime CREUSE OXYGENE GUERET 03:52:54
30 BONNEFOY Adrien E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP 03:52:54
31 PLA Cédric E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP 03:52:54
32 LAUK Karl Patrick VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 03:52:54
33 GABORIAUD Guillaume OCCITANE CYCLISME FORMATION 03:52:54
34 GUICHARD Mickael OCEANE TOP 16 03:52:54
35 DUMOULIN Clement V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 03:52:54
36 HERBRETEAU Loic CC MARMANDAIS 03:52:54
37 CHATELUS Axel C.R.4 CHEMINS/ROANNE 03:52:54
38 MENUT David HP BTP - AUBER 93 03:52:54
39 AMAND Manuel CREUSE OXYGENE GUERET 03:52:54
40 VAIDEM Josten V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO 03:52:54
41 CHARREYRON Damien E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP 03:52:54
42 ACOSTA Thomas TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 03:52:54
43 FONFREDE Francois CREUSE OXYGENE GUERET 03:52:54
44 SOMOGYI Grégoire CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE 03:52:54
45 RICHARD Louis E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP 03:52:54
46 CAUDOUX Alexandre U.V.LIMOUSINE 03:52:54
47 SAINT MARTIN Clement OCEANE TOP 16 03:52:54
48 TODESCHINI Alexis V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO 03:53:47
49 VIMPERE Théo VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
50 CABANEL Vincent OCCITANE CYCLISME FORMATION
51 MEDEREL Maxime U.V.LIMOUSINE
52 ROUSSEAU Jayson OCEANE TOP 16
53 DROTZ Antoine TEAM U CUBE 17 A.PO.GE CYCLISTE
54 MORICHON Clément GUIDON CROCHU VEIGNE
55 CHASSAGNE Thomas CREUSE OXYGENE GUERET
56 GRAY Jake VC TOUCY
57 PUTIGNY Bertrand OCCITANE CYCLISME FORMATION
58 BOUCHET Baptiste V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO
59 CURMI Adrien V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO
60 LECUISINIER Pierre Henri VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
61 VILLETTE Florian TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
62 THOMASSON Nicolas VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
63 VARGAS Gaël OCCITANE CYCLISME FORMATION
64 DUJARDIN Sandy E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP
65 GENETIER Francis BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME
66 MICHEL Romain V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO
67 CHAMAYOU BRIEN Romain CREUSE OXYGENE GUERET
68 GUYOT Maxime V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
69 LEMLER Tony BOURG EN BRESSE AIN CYCLISME
70 FIEFVEZ Rudy OCEANE TOP 16
71 HUMBERT Vincent V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
72 LAVIGNE Baptiste LA BANDE U. S. COLOMIERS CYCLISME
73 CHAMBET Priscillien V.C.LA SOUTERRAINE
74 GAOUA Cédric V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
75 TANIS Quentin CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
76 CHATELET Nicolas LA BANDE TEAM CYCLISTE MARTRAIS
77 MORANGE Pierre Henri U.V.LIMOUSINE
78 CAVAGNA Simon VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
79 LAUBAL Lucas V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
80 GERBAUD Guillaume U.V.LIMOUSINE
81 FLET Axel E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP
82 PELIZZARI Florent V.C.TULLISTE
83 PIJOURLET Louis C.R.4 CHEMINS/ROANNE
84 KIVISTIK Gert U.V.LIMOUSINE
85 MERIGUET Jean Philippe UC ORLEANS
86 GESLIN Vincent ISSOIRE CYCLISME COMPETITION
87 GINELLI Vincent CC NOGENT / OISE
88 DE CARVALHO Elie A.V.C.AIX EN PROVENCE FRA19941205
89 PREAU Julien VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
90 MENDES Anthony CREUSE OXYGENE GUERET
91 BROSSEL Bérenger ISSOIRE CYCLISME COMPETITION
92 CREMA Pierre TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
93 SZEWE Patrick TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
94 VICEK Guillaume CC NOGENT / OISE
95 BRAVARD Guillaume VC TOUCY
96 PACCALET Alexandre V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO
97 CERESUELA Mathieu OCCITANE CYCLISME FORMATION
98 LEGRAS Nicolas CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
99 MOULY Adrien OCCITANE CYCLISME FORMATION
100 WATANABE Ayumu LA BANDE AS VILLEMUR
101 KUENTZ Anthony CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
102 BONJEAN Maxence C.R.4 CHEMINS/ROANNE
103 ARASHIRO Yudai MIDI-PYRENÉES ETRANGERS
104 LAFFAIRE Franck ISSOIRE CYCLISME COMPETITION
105 MAYNADIE Brice VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
106 LACROIX Valentin V.C. VAULX EN VELIN TEAM VULCO
107 GRALL Lucas CREUSE OXYGENE GUERET
108 GIRARD Thomas CREUSE OXYGENE GUERET
109 MORICHON Mathieu CREUSE OXYGENE GUERET
110 ROSE Corentin VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
111 PUNG Peeter CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
112 DUFOUR Florian CREUSE OXYGENE GUERET
113 CHAUVEAUX Corentin CREUSE OXYGENE GUERET
114 DUJARDIN Florian CREUSE OXYGENE GUERET
115 CHEZEAUD Quentin U.V.LIMOUSINE
116 COUTARD Valentin VC TOUCY
117 SIROT Cédric U.V.LIMOUSINE
118 FAUSSURIER Romain C.R.4 CHEMINS/ROANNE
119 SERRIERES Lucas CREUSE OXYGENE GUERET
120 BRIDIER Sonny CREUSE OXYGENE GUERET
121 MAFFEIS Dany CC NOGENT / OISE
122 MENANT Théo CREUSE OXYGENE GUERET
123 BUISSON Corentin U.V.LIMOUSINE
Non-partants :
PEREIRA Florent VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
ROUX Julien C.R.4 CHEMINS/ROANNE
BRUN Xavier E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP
ESPINASSIER Boris OCCITANE CYCLISME FORMATION
TEGHILLO Florent V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
THIBAULT Quentin UC ORLEANS
Abandons :
BONNET Pierre VCCA TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX
BRONCA Guillaume U.V.LIMOUSINE
BUISSON Julien U.V.LIMOUSINE
DULAU Maxime U.V.LIMOUSINE
JAMMET Romain U.V.LIMOUSINE
PAGNAT Alexandre U.V.LIMOUSINE
BOUCHARD Geoffrey C.R.4 CHEMINS/ROANNE
DUMOURIER Florian C.R.4 CHEMINS/ROANNE
ROSIER Romain E.C. ST ETIENNE - LOIRE T. PROBIKESHOP
LHUILIER Simon OCCITANE CYCLISME FORMATION
DELETANG Alexandre OCEANE TOP 16
WAREE Thomas OCEANE TOP 16
DEFAYE Jeremy S.C.OLYMPIQUE DE DIJON
BEAUCHAUD Mathieu VC TOUCY
GAZUT Damien VC TOUCY
PETITJEAN Baptiste V.C. VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
DANCE Quentin ISSOIRE CYCLISME COMPETITION
GOUBERT Kévin ISSOIRE CYCLISME COMPETITION
PRADIER Yvan ISSOIRE CYCLISME COMPETITION
RENARD Gaël ISSOIRE CYCLISME COMPETITION
AUSSEL Julien TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
BARRET Jeremy TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
DALEME Diogo TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
LAPOUGES Damien TEAM CYCLISTE PERIGORD 24
PROUST Yohann UC ORLEANS
ROMIAN Nicolas UC ORLEANS
TORZEWSKI Corentin UC ORLEANS
Crédit Photo : Christophe Deluche
Source: Directvelo.com