Nokere Koerse (Belgique) : Rémi Huens 5ème

Le Grande Synthois Rémi Huens (OGS U-19) a pris ce Samedi 11 Mars 2017 la 5ème place de la Nokere Koerse Juniors (MJ 1.1) disputée entre Deinze et Nokere (Flandre Orientale) L’épreuve a été remportée par le Belge Arne Marit (VD Hauwe CT - Gentse VS).

Classement :

1 MARIT Arne VD HAUWE CT - GENTSE VS les 122 km en 2h52'05'' (moy. 42,538 km/h)

2 PETERS Tom VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 00:00

3 HOOLE Daan RWC AHOY 00:00

4 GRIGNARD Sébastien SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 00:00

5 HUENS Rémi OGS U-19 CT 00:03

6 WITTENBERG Wim W.V. SCHIJNDEL 00:03

7 DOPCHIE Felix SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 00:03

8 FREHEN Jeremy VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 00:03

9 KIERNER Florian TEAM FELBERMAYR - 00:05

10 VAN DEN BERG Marijn WILLEBRORD WIL VOORUIT 00:05

11 VANSEVENANT Mauri CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK 00:08

12 CASSAERT Loran VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 00:13

13 ZIJLAARD Maikel RWC AHOY 00:15

14 VAUGHAN Jacob VC LONDRES 01:15

15 C OOMBED aniel TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE 01:43

16 PRICE Joshua TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE 01:55

17 SCHERPENBERGH Tristan SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 02:06

18 VERBOOM Minne VOLHARDING WILTON CT 02:06

19 GOURGUECHON Baptiste OGS U-19 CT 02:06

20 DE MEESTER Luca VD HAUWE CT - GENTSE VS 02:06

21 ZEESTRATEN Stef RWC AHOY 02:06

22 ANDERSSON Andreas TEAM SWEDEN HALMSTAD 02:06

23 HOPPEZAK Vincent RWC AHOY 02:06

24 DE VRIENDT Niels TIELTSE RENNERSCLUB 02:06

25 HARDCASTLE Harry TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE 02:06

26 DAEMEN Stijn DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:06

27 KOSTER Adne CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK 02:06

28 HAEST Jasper WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:06

29 GEYSEGOMS Tom DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:06

30 VAN BUN Dries SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 02:06

31 DUPON Arthur VZW JONG WIELERTALENT 02:06

32 DHONT Arnoud TIELTSE RENNERSCLUB 02:06

33 BOMBOI Davide ACROG - BALEN BC 02:06

34 VAN ESCH Jarno W.V. SCHIJNDEL 02:06

35 VAN DE PAAR Jarne ACROG - BALEN BC 02:06

36 WHITE Charlie HMT JLT CONDOR 02:06

37 VERHOEFF Stefan RWC AHOY 02:06

38 BAYER Tobias TEAM FELBERMAYR - 02:06

39 VAN HOUTE Gerben PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM 02:06

40 VANEECKHOUTTE Ibe MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 02:06

41 DE LIE Axel VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 02:06

42 VERHEYEN Maarten YOUNG CYCLING TEAM VZW 02:06

43 TACK Jan-emiel ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:06

44 SAUVAGNARGUES Jacques ZAPPI JUNIORS RACING 02:06

45 DELCOMMUNE Martin VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 02:06

46 LOX Damien LOTTO-VC ARDENNES 02:06

47 WALL Christoffer TEAM SWEDEN HALMSTAD 02:06

48 VAN DEN BOSSCHE Fabio DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:06

49 DE NEVE Joerik VZW JONG WIELERTALENT 02:06

50 REUVERS Kevin PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM 02:06

51 VANOVERBERGHE Jens VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 02:06

52 DECLERCQ Mathias ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:06

53 VAN DER BEKEN Aaron WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW 02:06

54 VERSLYPE Theo SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 02:06

55 COVELIERS Seppe VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 02:17

56 CAPPELLE Mauro TIELTSE RENNERSCLUB 02:17

57 BRAET Vito YOUNG CYCLING TEAM VZW 02:17

58 REX Laurenz LOTTO-VC ARDENNES 02:17

59 PAQUOT Tom VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 02:17

60 MATTHYS Louka SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 02:17

61 MITRI James HMT JLT CONDOR 02:17

62 VAN LAER Jan VZW JONG WIELERTALENT 02:17

63 WRIGHT Jake ZAPPI JUNIORS RACING 02:17

64 PESSEMIER Tom TIELTSE RENNERSCLUB 02:17

65 WUYTS Sooi MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 02:17

66 HOTSON Kieran HMT JLT CONDOR 02:24

67 MAES Laurens TIELTSE RENNERSCLUB 02:25

68 PALM Oskar TEAM SWEDEN HALMSTAD 02:25

69 HARTLEY Lewis ZAPPI JUNIORS RACING 02:25

70 VANDEN HEEDE Niels ISOREX CYCLING TEAM 02:25

71 DUFAU Axel OGS U-19 CT 02:25

72 DETHIER Bastien LOTTO-VC ARDENNES 02:25

73 KRIJNSEN Jobbe VOLHARDING WILTON CT 02:25

74 WAUTERS Bram SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 02:25

75 WILLEMSEN Mees VOLHARDING WILTON CT 02:25

76 CAETHOVEN Kenneth ISOREX CYCLING TEAM 02:30

77 SCHUURMAN Sep W.V. SCHIJNDEL 02:32

78 SLOCK Liam VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 02:32

79 LOOHUIS Lars OLDENZAALSE WIELER CLUB 02:32

80 GOVAERTS Brent MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 02:32

81 LIEVENS Lars VD HAUWE CT - GENTSE VS 02:32

82 KRUL Wessel YOUNG CYCLING TEAM VZW 02:38

83 MOLENAAR Alex VOLHARDING WILTON CT 02:38

84 MAAS Danny WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:38

85 BIERKENS Tim PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM 02:38

86 JACOBS Levi DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:41

87 BROOS Alain ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:41

88 OWENS Tomos CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK 02:44

89 DEBOUVER Ruben WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW 02:51

90 FRANCEN Joeri DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:56

91 TURNER Ben HMT JLT CONDOR 03:07

92 DANIELS Lars ACROG - BALEN BC 03:10

93 TORRIE Timothy HMT JLT CONDOR 03:10

94 VAN VUCHELEN Tom VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 03:25

95 ERNST Robin LOTTO-VC ARDENNES 03:32

96 VANDENDRIESSCHE Stef ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 04:06

97 DECRAENE Raoul TIELTSE RENNERSCLUB 05:03

98 MAAS Edo RWC AHOY 05:03

99 LINTHOUDT Arne VD HAUWE CT - GENTSE VS 06:24

100 BLUMMEL Robin WILLEBRORD WIL VOORUIT 07:02

101 DE BOEVERE Olaf VD HAUWE CT - GENTSE VS 07:19

102 VAN RIJSBERGEN Ties WILLEBRORD WIL VOORUIT 08:17

103 BEEREPOOT Stanley VZW JONG WIELERTALENT 08:17

104 RADOUX Robin LOTTO-VC ARDENNES 08:17

Non-partant :

JOHANSSON Gustav TEAM SWEDEN HALMSTAD

Abandons :

VAN DORPE Guus VD HAUWE CT - GENTSE VS

GIELEN Jorne ACROG - BALEN BC

BROUWERS Arno ACROG - BALEN BC

DOCHY Thibaut ACROG - BALEN BC

STOYANOV Petar ISOREX CYCLING TEAM

DE BROEDER Maxwell ISOREX CYCLING TEAM

DE SCHRIJVER Dries ISOREX CYCLING TEAM

CLAEYS Robbe ISOREX CYCLING TEAM

VERLEYEN Mauro MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT

MILBOU Steff MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT

VAN LANDEGHEM Elias MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT

DELWICHE Kilian DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN

GOSSEYE Milan WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW

SNELS Robbe WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW

BAELE Ben WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW

DE GREEF Tim WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW

PATTYN Steven VZW JONG WIELERTALENT

VANDENDAELE Vic VZW JONG WIELERTALENT

VERCRUYSSE Gilles CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK

DELAERE Jonas CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK

DESCHUYTTER Casper CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK

VERHEIJEN Geert PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM

DAVIES Conor PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM

VAN CAMP Tibo PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM

GAUSSIN Anthony YOUNG CYCLING TEAM VZW

BLOUWE Louis YOUNG CYCLING TEAM VZW

HUIJBREGTS Jesse YOUNG CYCLING TEAM VZW

BRUNING Jente ASFRA RACING TEAM

LAMON Tristen ASFRA RACING TEAM

PLANCKAERT Jens ASFRA RACING TEAM

PLANCKAERT Mathias ASFRA RACING TEAM

H EYMANSS imon ASFRA RACING TEAM

VAN DE CAUTER Zeger ASFRA RACING TEAM

OREEL Lars VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM

VANPARIJS Wouter VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE

VAN ROY Yannnick ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW

WALRAED Jesper ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW

BEYENS Matisse K.V.C. DEINZE VZW

BORDON Ruben K.V.C. DEINZE VZW

DERUWEZ Kevin K.V.C. DEINZE VZW

STROOBANDT Sam K.V.C. DEINZE VZW

VAN EESBEEK Yelle K.V.C. DEINZE VZW

WALGRAEVE Kobe K.V.C. DEINZE VZW

BECQUAERT Charly ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY

DELLACHERIE Corentin ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY

DELLACHERIE Flavian ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY

DESCAMPS Thomas ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY

FARVACQUE Axel ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY

WADIN Alexandre ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY

LEMKE Gijs VOLHARDING WILTON CT

DEN DUIJN M itchell VOLHARDING WILTON CT

TOLHOEK Ezra WILLEBRORD WIL VOORUIT

MICHIELSEN Manuel WV DE JONGE RENNER

HASSERT Sven WV DE JONGE RENNER

SCHOORMANS Rav WV DE JONGE RENNER

BLIJLEVENS Tristan WV DE JONGE RENNER

RÄKERS Martijn WV DE JONGE RENNER

HOEKJEN Hugo WV DE JONGE RENNER

JANSEN Nils W.V. SCHIJNDEL

SANDERS Vincent W.V. SCHIJNDEL

VAN ZANDBEEK Sjors W.V. SCHIJNDEL

HESSELINK Jermo OLDENZAALSE WIELER CLUB

DE BOT Lars OLDENZAALSE WIELER CLUB

KAMP Hidde OLDENZAALSE WIELER CLUB

KRABBENBOS Sam OLDENZAALSE WIELER CLUB

GEELEN Loek OLDENZAALSE WIELER CLUB

CADAVID RIVERA Santiago Isaac VC LONDRES

WINFIELD Lewis VC LONDRES

BURNETT Thomas VC LONDRES

TREJOS Jose VC LONDRES

CASSIDY Hayden VC LONDRES

LOUYET Benoît SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL

DETHY Matthis SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL

VANHALST Thomas LOTTO-VC ARDENNES

DECOSTER Gerrik SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG

DE KONINCK Pieter SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG

VRANKEN Vince SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG

FORSSELL Hugo TEAM SWEDEN HALMSTAD

LOSVIK Lucas TEAM SWEDEN HALMSTAD

DUVAL Léo OGS U-19 CT

POUILLARD Hugo OGS U-19 CT

BRULE Louis OGS U-19 CT

PRYDE Struan HMT JLT CONDOR

DONOVAN Mark ZAPPI JUNIORS RACING

GILLETT Harry ZAPPI JUNIORS RACING

HEALY Ben ZAPPI JUNIORS RACING

BURKE Matthew TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE

WEST Joseph TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE

MOODY Benjamin TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE

KÖRNER Daniel TEAM FELBERMAYR

HASLINGER Tobias TEAM FELBERMAYR

STEININGER Fabian TEAM FELBERMAYR

SPRINGER Julian TEAM FELBERMAYR

Crédit Photo : Jens Morel