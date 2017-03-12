Nokere Koerse (Belgique) : Rémi Huens 5ème

Classement :
1 MARIT Arne VD HAUWE CT - GENTSE VS les 122 km en 2h52'05'' (moy. 42,538 km/h)
2 PETERS Tom VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 00:00
3 HOOLE Daan RWC AHOY 00:00
4 GRIGNARD Sébastien SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 00:00
5 HUENS Rémi OGS U-19 CT 00:03
6 WITTENBERG Wim W.V. SCHIJNDEL 00:03
7 DOPCHIE Felix SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 00:03
8 FREHEN Jeremy VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 00:03
9 KIERNER Florian TEAM FELBERMAYR - 00:05
10 VAN DEN BERG Marijn WILLEBRORD WIL VOORUIT 00:05
11 VANSEVENANT Mauri CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK 00:08
12 CASSAERT Loran VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 00:13
13 ZIJLAARD Maikel RWC AHOY 00:15
14 VAUGHAN Jacob VC LONDRES 01:15
15 C OOMBED aniel TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE 01:43
16 PRICE Joshua TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE 01:55
17 SCHERPENBERGH Tristan SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 02:06
18 VERBOOM Minne VOLHARDING WILTON CT 02:06
19 GOURGUECHON Baptiste OGS U-19 CT 02:06
20 DE MEESTER Luca VD HAUWE CT - GENTSE VS 02:06
21 ZEESTRATEN Stef RWC AHOY 02:06
22 ANDERSSON Andreas TEAM SWEDEN HALMSTAD 02:06
23 HOPPEZAK Vincent RWC AHOY 02:06
24 DE VRIENDT Niels TIELTSE RENNERSCLUB 02:06
25 HARDCASTLE Harry TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE 02:06
26 DAEMEN Stijn DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:06
27 KOSTER Adne CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK 02:06
28 HAEST Jasper WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:06
29 GEYSEGOMS Tom DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:06
30 VAN BUN Dries SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 02:06
31 DUPON Arthur VZW JONG WIELERTALENT 02:06
32 DHONT Arnoud TIELTSE RENNERSCLUB 02:06
33 BOMBOI Davide ACROG - BALEN BC 02:06
34 VAN ESCH Jarno W.V. SCHIJNDEL 02:06
35 VAN DE PAAR Jarne ACROG - BALEN BC 02:06
36 WHITE Charlie HMT JLT CONDOR 02:06
37 VERHOEFF Stefan RWC AHOY 02:06
38 BAYER Tobias TEAM FELBERMAYR - 02:06
39 VAN HOUTE Gerben PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM 02:06
40 VANEECKHOUTTE Ibe MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 02:06
41 DE LIE Axel VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 02:06
42 VERHEYEN Maarten YOUNG CYCLING TEAM VZW 02:06
43 TACK Jan-emiel ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:06
44 SAUVAGNARGUES Jacques ZAPPI JUNIORS RACING 02:06
45 DELCOMMUNE Martin VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 02:06
46 LOX Damien LOTTO-VC ARDENNES 02:06
47 WALL Christoffer TEAM SWEDEN HALMSTAD 02:06
48 VAN DEN BOSSCHE Fabio DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:06
49 DE NEVE Joerik VZW JONG WIELERTALENT 02:06
50 REUVERS Kevin PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM 02:06
51 VANOVERBERGHE Jens VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 02:06
52 DECLERCQ Mathias ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:06
53 VAN DER BEKEN Aaron WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW 02:06
54 VERSLYPE Theo SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 02:06
55 COVELIERS Seppe VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 02:17
56 CAPPELLE Mauro TIELTSE RENNERSCLUB 02:17
57 BRAET Vito YOUNG CYCLING TEAM VZW 02:17
58 REX Laurenz LOTTO-VC ARDENNES 02:17
59 PAQUOT Tom VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 02:17
60 MATTHYS Louka SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL 02:17
61 MITRI James HMT JLT CONDOR 02:17
62 VAN LAER Jan VZW JONG WIELERTALENT 02:17
63 WRIGHT Jake ZAPPI JUNIORS RACING 02:17
64 PESSEMIER Tom TIELTSE RENNERSCLUB 02:17
65 WUYTS Sooi MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 02:17
66 HOTSON Kieran HMT JLT CONDOR 02:24
67 MAES Laurens TIELTSE RENNERSCLUB 02:25
68 PALM Oskar TEAM SWEDEN HALMSTAD 02:25
69 HARTLEY Lewis ZAPPI JUNIORS RACING 02:25
70 VANDEN HEEDE Niels ISOREX CYCLING TEAM 02:25
71 DUFAU Axel OGS U-19 CT 02:25
72 DETHIER Bastien LOTTO-VC ARDENNES 02:25
73 KRIJNSEN Jobbe VOLHARDING WILTON CT 02:25
74 WAUTERS Bram SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG 02:25
75 WILLEMSEN Mees VOLHARDING WILTON CT 02:25
76 CAETHOVEN Kenneth ISOREX CYCLING TEAM 02:30
77 SCHUURMAN Sep W.V. SCHIJNDEL 02:32
78 SLOCK Liam VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM 02:32
79 LOOHUIS Lars OLDENZAALSE WIELER CLUB 02:32
80 GOVAERTS Brent MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 02:32
81 LIEVENS Lars VD HAUWE CT - GENTSE VS 02:32
82 KRUL Wessel YOUNG CYCLING TEAM VZW 02:38
83 MOLENAAR Alex VOLHARDING WILTON CT 02:38
84 MAAS Danny WILLEBRORD WIL VOORUIT 02:38
85 BIERKENS Tim PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM 02:38
86 JACOBS Levi DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:41
87 BROOS Alain ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 02:41
88 OWENS Tomos CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK 02:44
89 DEBOUVER Ruben WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW 02:51
90 FRANCEN Joeri DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN 02:56
91 TURNER Ben HMT JLT CONDOR 03:07
92 DANIELS Lars ACROG - BALEN BC 03:10
93 TORRIE Timothy HMT JLT CONDOR 03:10
94 VAN VUCHELEN Tom VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE 03:25
95 ERNST Robin LOTTO-VC ARDENNES 03:32
96 VANDENDRIESSCHE Stef ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW 04:06
97 DECRAENE Raoul TIELTSE RENNERSCLUB 05:03
98 MAAS Edo RWC AHOY 05:03
99 LINTHOUDT Arne VD HAUWE CT - GENTSE VS 06:24
100 BLUMMEL Robin WILLEBRORD WIL VOORUIT 07:02
101 DE BOEVERE Olaf VD HAUWE CT - GENTSE VS 07:19
102 VAN RIJSBERGEN Ties WILLEBRORD WIL VOORUIT 08:17
103 BEEREPOOT Stanley VZW JONG WIELERTALENT 08:17
104 RADOUX Robin LOTTO-VC ARDENNES 08:17
Non-partant :
JOHANSSON Gustav TEAM SWEDEN HALMSTAD
Abandons :
VAN DORPE Guus VD HAUWE CT - GENTSE VS
GIELEN Jorne ACROG - BALEN BC
BROUWERS Arno ACROG - BALEN BC
DOCHY Thibaut ACROG - BALEN BC
STOYANOV Petar ISOREX CYCLING TEAM
DE BROEDER Maxwell ISOREX CYCLING TEAM
DE SCHRIJVER Dries ISOREX CYCLING TEAM
CLAEYS Robbe ISOREX CYCLING TEAM
VERLEYEN Mauro MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT
MILBOU Steff MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT
VAN LANDEGHEM Elias MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT
DELWICHE Kilian DAVO CYCLING TEAM - TONGEREN
GOSSEYE Milan WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW
SNELS Robbe WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW
BAELE Ben WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW
DE GREEF Tim WIELERCLUB ONDER ONS - PARIKE VZW
PATTYN Steven VZW JONG WIELERTALENT
VANDENDAELE Vic VZW JONG WIELERTALENT
VERCRUYSSE Gilles CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK
DELAERE Jonas CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK
DESCHUYTTER Casper CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREK
VERHEIJEN Geert PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
DAVIES Conor PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
VAN CAMP Tibo PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAM
GAUSSIN Anthony YOUNG CYCLING TEAM VZW
BLOUWE Louis YOUNG CYCLING TEAM VZW
HUIJBREGTS Jesse YOUNG CYCLING TEAM VZW
BRUNING Jente ASFRA RACING TEAM
LAMON Tristen ASFRA RACING TEAM
PLANCKAERT Jens ASFRA RACING TEAM
PLANCKAERT Mathias ASFRA RACING TEAM
H EYMANSS imon ASFRA RACING TEAM
VAN DE CAUTER Zeger ASFRA RACING TEAM
OREEL Lars VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAM
VANPARIJS Wouter VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHE
VAN ROY Yannnick ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW
WALRAED Jesper ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZW
BEYENS Matisse K.V.C. DEINZE VZW
BORDON Ruben K.V.C. DEINZE VZW
DERUWEZ Kevin K.V.C. DEINZE VZW
STROOBANDT Sam K.V.C. DEINZE VZW
VAN EESBEEK Yelle K.V.C. DEINZE VZW
WALGRAEVE Kobe K.V.C. DEINZE VZW
BECQUAERT Charly ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY
DELLACHERIE Corentin ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY
DELLACHERIE Flavian ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY
DESCAMPS Thomas ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY
FARVACQUE Axel ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY
WADIN Alexandre ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY
LEMKE Gijs VOLHARDING WILTON CT
DEN DUIJN M itchell VOLHARDING WILTON CT
TOLHOEK Ezra WILLEBRORD WIL VOORUIT
MICHIELSEN Manuel WV DE JONGE RENNER
HASSERT Sven WV DE JONGE RENNER
SCHOORMANS Rav WV DE JONGE RENNER
BLIJLEVENS Tristan WV DE JONGE RENNER
RÄKERS Martijn WV DE JONGE RENNER
HOEKJEN Hugo WV DE JONGE RENNER
JANSEN Nils W.V. SCHIJNDEL
SANDERS Vincent W.V. SCHIJNDEL
VAN ZANDBEEK Sjors W.V. SCHIJNDEL
HESSELINK Jermo OLDENZAALSE WIELER CLUB
DE BOT Lars OLDENZAALSE WIELER CLUB
KAMP Hidde OLDENZAALSE WIELER CLUB
KRABBENBOS Sam OLDENZAALSE WIELER CLUB
GEELEN Loek OLDENZAALSE WIELER CLUB
CADAVID RIVERA Santiago Isaac VC LONDRES
WINFIELD Lewis VC LONDRES
BURNETT Thomas VC LONDRES
TREJOS Jose VC LONDRES
CASSIDY Hayden VC LONDRES
LOUYET Benoît SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
DETHY Matthis SPRINT 2000 CHARLEROI ASBL
VANHALST Thomas LOTTO-VC ARDENNES
DECOSTER Gerrik SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG
DE KONINCK Pieter SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG
VRANKEN Vince SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURG
FORSSELL Hugo TEAM SWEDEN HALMSTAD
LOSVIK Lucas TEAM SWEDEN HALMSTAD
DUVAL Léo OGS U-19 CT
POUILLARD Hugo OGS U-19 CT
BRULE Louis OGS U-19 CT
PRYDE Struan HMT JLT CONDOR
DONOVAN Mark ZAPPI JUNIORS RACING
GILLETT Harry ZAPPI JUNIORS RACING
HEALY Ben ZAPPI JUNIORS RACING
BURKE Matthew TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE
WEST Joseph TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE
MOODY Benjamin TEAM BÄCKSTEDT HOTCHILLEE
KÖRNER Daniel TEAM FELBERMAYR
HASLINGER Tobias TEAM FELBERMAYR
STEININGER Fabian TEAM FELBERMAYR
SPRINGER Julian TEAM FELBERMAYR
Crédit Photo : Jens Morel