Outrijve (Belgique) : Anthony Revillon 6ème

Classement :
1 DESAL Cériel BELH53´35" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
2 SAVER Kasper BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
3 VANSTEELANDT Thomas BELH54´00"+0´25" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
4 VAN DEN HAUTE Bram BEL CYCLING TEAM VIVE LE VÉLO VZW DIEGEMJUNIOR
5 GELDHOF Wannes BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
6 REVILLON Anthony FRA OGS U-19 CYCLING TEAMJUNIOR
7 VANDENBULCKE Aaron BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
8 LUYSSEN Greg BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
9 COLLIE Lars BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
10 COMPERNOLLE Justin BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
11 BUITENDIJK Ruben NED VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
12 CAPPELLE Gilles BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
13 JACQUES Jarne BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
14 DECLERCQ Aldo BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
15 VANDENHEEDE Thibo BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
16 NEETENS Dylan BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWJUNIOR
17 VANDEMEULEBROUCKE Lennert BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
18 LIPPENS Glenn BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
19 HOUTEKIER Justin BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
20 TREMERIE Ryan BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
21 FORRIER Gianni BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
22 BOUCKAERT Louis BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
23 DE FEYTER Jonas BEL ISOREX CYCLING TEAMJUNIOR
24 DEJONGHE Arend BEL WIELERTEAM IEPERJUNIOR
25 FIEUW Staf BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
26 VANDAMME Yorben BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
27 ROSSEEUW Birger BEL WIELERTEAM IEPERJUNIOR
28 FOLENS Brent BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
29 ROOSE Matteo BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
30 DEVLIEGHERE Tibo BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWJUNIOR
31 CAPPAN Lennert BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMJUNIOR
32 BUYL Maxim BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMJUNIOR
33 BRUNEL Cédric BEL KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZWJUNIOR
34 VERSTRAETE Ewout BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
35 SUYS Thomas BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
36 CORNETTE Lucas BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEJUNIOR
37 BRUYNEEL Tristan BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
38 D´HAESELEER Yarni BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSJUNIOR
39 COOLSAET Guillaume BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
40 SABBE Robbe BEL TIELTSE RENNERSCLUBJUNIOR
41 HANNE Milan BELH54´20"+0´45" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
42 VAGENENDE Liam BEL JARFACE DEVELOPMENT TEAMJUNIOR
43 FRIX Jorn BELH54´25"+0´50" WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWJUNIOR
44 GARSBEKE Jelle BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
45 VERCRUYSSE Bryan BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWJUNIOR
46 DELSAUT Anthony BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
47 VERCAMST Wesley BEL ACROG - BALEN BCJUNIOR
48 MICHELS Angelino BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEJUNIOR
49 VANNESTE Wout BEL VZW JONG WIELERTALENTJUNIOR
50 DEVOOGDT Tiebo BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
51 VAN NESTE Gilles BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEJUNIOR
52 BORRA Victor BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
53 DEKIEN Jens BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKJUNIOR
54 DEPONDT Louis BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREJUNIOR
55 DEGRYSE Nick BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREJUNIOR
56 SAUVAGE Simon BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
57 DEMEULENAERE Kevin BEL VZW WP DE MOLENSPURTERS MEULEBEKEJUNIOR
58 FORREST Arend BEL WIELERTEAM IEPERJUNIOR
59 SZLAPA Pierre BEL SPRINT 2000 CHARLEROI ASBLJUNIOR
DNF DECLEYRE Torsten BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTJUNIOR
Crédit Photo : Pol Demeyere Pomer