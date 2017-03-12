Oostduinkerke (Belgique) : Fiona Dutriaux 17ème

Classement :
1 PARK Annasley GBRH30´00" TEAM BREEZEDE
2 PILZ Estefania Sibila ESP AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
3 JONKER Chane RSA ISOREX CYCLING TEAMDE
4 VANHOUTTE Fenna BELH33´35"+3´35" LOTTO-SOUDAL LADIESDE. UCI
5 VERSTICHELEN Femke BEL SERVETTO GIUSTADE. UCI
6 RODIECK Wiebke GER RC BLAU-GELB V 1927DE
7 DEFOUR Lara BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
8 DELBAERE Fien BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
9 MAGILL Hazel RSA MAASLANDSTERDE
10 KANTI Dorotthya HUN DR. BATORFI AGRIA KTKDE
11 DRUYTS Lenny BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
12 CREAMER Lauren IRL TEAM FORD ECOBOOSTAMA19V
13 RODIECK Inga GER RC BLAU GELBDE
14 VANDER SANDE Elise BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
15 KALM Kelly EST ISOREX CYCLING TEAMDE
16 HERMANS Anka BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
17 DUTRIAUX Fiona FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
18 VAINIONPAA Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
19 LACHER Sophie GER RIG VORDERPFALZDE
20 DEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
21 VAN DEN STEEN Kim BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
22 BROSSARD Emmanuelle FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
23 BERLIN Malin SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
24 HANSEN Louise Norman DEN TEAM VELOCONCEPT WOMENDEPROF
25 VANDEKERCKHOVE Juliette FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
26 DENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
27 DECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
28 TROCH Tiana BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
29 DENTUS Abigail GBR TEAM BREEZEDE
30 HUYGENS Cynthia FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
31 VAN DE VOORDE Isabel BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
32 WESSELHOEFT Benita GER MC PIRATEDE
33 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
34 BARKER Megan GBR TEAM BREEZEDE
35 DIESNER Naima GER TUSPO WEENDEDE
36 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
37 BRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
38 TAYLOR Bethany GBR BIEMME-VERTEXDE
39 BAMELIS Sanne BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
40 FREMINEUR Terry BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
41 TANASI Sandra FRA PEDALE MADELEINOISE
42 HAERS Carolien BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
43 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
44 VAN KERCKVOORDE Vanessa BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
45 COUDEVILLE Herlinde BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
46 LOWTHER Melissa GBR TEAM BREEZEDE
47 KERWIN Natalie NZL TEAM CONCEPTVELO WOMENDEPROF
48 ALLAERT Ine BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
49 KOEP Christina GER RC STAUBWOLKE QUADRATHDE
50 GOESSENS Brenda BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
51 FLAMENT Aurore FRA PEDALE MADELEINOISEDE
52 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
53 VERMEIRE Lisa BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
54 VAN DE VELDE Julie BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTDE
55 THILL Laurence LUX WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
56 MAUD Laloux FRA PEDALE MADELEINOISEDE
57 DOM Sabrina BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. DE
58 VANDEWALLE Isabel BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
59 VAN GLABEKE Shana BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
60 CARIER Lara LUX AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
61 PETIT Lana BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
62 WELLENS An BEL INDIVIDUEELDE
63 GELUK Yva NED WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
64 WITTOCK Nancy BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
65 BAELE Eveline BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
66 DEBBOUDT Sylvia BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
67 DEPUERS Lynn BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
68 REYBOULD Rebecca GBR TEAM BREEZEDE
69 DOCX Mieke BELH34´00"+4´00" LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
70 VERHAEGEN Lien BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
71 DALVING Shana BEL INDIVIDUEELDE
72 VAN BELLINGHEN Emilie BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
73 HELDERWEIRT Alicia BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
74 NIBLETT Hetty GBR EDCO CONTINENTALAMA19V
75 TROCHEZ Juliana COL EQUIANODE
76 DE VESTELE Adeline BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
77 MOREAU Marjolein BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
78 VAN WAEYENBERGHE Brenda BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
79 D´HONT Silke BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
80 DE MAREZ Maaike BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
81 VANDECASTEELE Marie FRA PEDALE MADELEINOISEDE
82 VAN DORSSELAERE Chris BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
83 JACOBS Katleen BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
DNF HEYNS Joyce BEL KLEUR OP MAAT - BNS TECHNICSDE
DNF ANDERSSON Emmy SWE WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNF DUTOUR Margot FRA PEDALE MADELEINOISEDE
Crédit Photo : Jean Knop