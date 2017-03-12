Boucles De Seine-Et-Marne (77) - Étape 1

Classement Étape 1 :
1 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O. 0:07:14
2 ZEHNICH COLMART Mathis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn05 s
3 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 à 00mn20 s
4 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
5 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn30 s
6 HOTSON Kieran HMT JLT CONDOR CT à 00mn31 s
7 DUPUY Silouane Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET
8 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn33 s
9 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn34 s
10 TORRIE Timothy HMT JLT CONDOR CT à 00mn35 s
11 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
12 PINSON Damien VC AMATEUR ST QUENTIN à 00mn36 s
13 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 à 00mn37 s
14 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 à 00mn38 s
15 GLAUDIN Axel UV NEUBOURG à 00mn39 s
16 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG à 00mn41 s
17 DELBOVE Joris CDC AUBE DE LA FFC
18 BEURVILLE Maximilien CDC AUBE DE LA FFC à 00mn42 s
19 WHITE Charlie HMT JLT CONDOR CT à 00mn43 s
20 LESEUR Brian VC ROUEN 76 à 00mn44 s
21 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93
22 MITRI James HMT JLT CONDOR CT
23 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn45 s
24 MARQUELET Jessy CDC AUBE DE LA FFC
25 WAREE Mathieu VC ROUEN 76
26 PRYDE Struan HMT JLT CONDOR CT à 00mn46 s
27 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76
28 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG à 00mn47 s
29 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93
30 CARLOT Matéo VC ROUEN 76
31 MIDELET Léandre Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE à 00mn49 s
32 JAOUEN Tristan CDC YVELINES DE LA FFC à 00mn50 s
33 HANSART Philéas VC ROUEN 76
34 MACRON Anthony Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 00mn51 s
35 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95 à 00mn52 s
36 DEMARCQ Nathan CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC
37 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN à 00mn53 s
38 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93
39 LAMY Valentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn55 s
40 GIRARDOT Nathan VC AMATEUR ST QUENTIN à 00mn56 s
41 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn57 s
42 HOEZ Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
43 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn58 s
44 CARRE Matthieu CDC YVELINES DE LA FFC
45 BREMONT Lucas CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC
46 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn59 s
47 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS
48 COLPIN Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 01mn00 s
49 CORTOT Louis Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE
50 MAGNIEZ Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
51 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING à 01mn01 s
52 PODESTA Nathan Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES
53 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS
54 TABARY Paul CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 01mn03 s
55 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS
56 JAHAN Baptiste CDC YVELINES DE LA FFC à 01mn04 s
57 OCHOA Pablo Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 01mn05 s
58 DEVILLIERS Théo CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC
59 VALLEE Nicolas UV NEUBOURG
60 AZZI Bilal OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn06 s
61 VILLEMIN Alan Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX
62 SOISSONS Alexis CDC YVELINES DE LA FFC à 01mn07 s
63 HRMO Milan CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 01mn08 s
64 LEBLOND Hadrien CDC AUBE DE LA FFC
65 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING à 01mn09 s
66 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn10 s
67 GROSSEMY Grégory VC AMATEUR ST QUENTIN à 01mn11 s
68 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS à 01mn12 s
69 COELHO Enzo Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET
70 NGUYEN VAN Maxime PEDALE COMBS LA VILLAISE
71 MAHE Thomas TEAM 94 CYCLING à 01mn13 s
72 LEJEUNE Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 01mn14 s
73 MURICE Maxime Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET à 01mn15 s
74 FESSARD Eric Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX
75 BUIRETTE Gaëtan PARISIS A.C. 95 à 01mn17 s
76 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
77 METELLUS Charles André TEAM 94 CYCLING à 01mn19 s
78 LUIS Victor US METRO TRANSPORTS à 01mn20 s
79 TRZEBOWSKI Marc Antoine Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 01mn21 s
80 JUMEAUX Louis CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC
81 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn27 s
82 SAPIN Paul UV NEUBOURG à 01mn28 s
83 BRICE Aurélien CDC AUBE DE LA FFC à 01mn31 s
84 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE à 01mn32 s
85 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
86 LETESTU Quentin Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES
87 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
88 DUBREIL Vitaly Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES à 01mn35 s
89 THOCQUENNE Aurélien CDC YVELINES DE LA FFC
90 DEMAZURE Aurélien PARISIS A.C. 95 à 01mn38 s
91 RENAUDIN Loic VC AMATEUR ST QUENTIN à 01mn39 s
92 THICOT Elvin TEAM 94 CYCLING à 01mn40 s
93 JOYE Luka OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn41 s
94 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG
95 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn42 s
96 PECOME Romain Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE
97 WOLFERSBERGER Adrien Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES à 01mn43 s
98 ISIDORE Axel VC AMATEUR ST QUENTIN à 01mn47 s
99 PIAU Quentin CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 01mn48 s
100 SILVA Lucas PARISIS A.C. 95 à 01mn49 s
101 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING à 01mn51 s
102 FORGET Quentin CDC YVELINES DE LA FFC à 01mn52 s
103 DUBOIS Romaric Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 01mn53 s
104 JOURET Arthur Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE
105 DUHAMEL Frantz Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE à 01mn54 s
106 DAVIOT Florian Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 01mn58 s
107 DURIEUX Florian Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 01mn59 s
108 LAFAYE Léo Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES
109 SEVERS Julien Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE à 02mn00 s
110 DUC Hippolyte PEDALE COMBS LA VILLAISE à 02mn03 s
111 WEINUM Rodriguez Kimani Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE à 02mn05 s
112 GUILLEMOT Mathias Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET
113 LETAILLEUR Rayan Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES à 02mn07 s
114 HORNEC Sam Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE à 02mn19 s
115 FLACELIERE Hugo US METRO TRANSPORTS à 02mn22 s
116 LOBJOIE Thomas Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 02mn31 s
117 VALIN LAPOINTE William Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE à 02mn34 s
118 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
119 GUESDON Timothé Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET à 02mn55 s
120 BOURSIER Alexandre Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 02mn58 s
121 ALPHAND Loïc Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 03mn14 s
122 LAURENT Clément Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 03mn25 s
Crédit Photo : Martial Denais