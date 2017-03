Boucles De Seine-Et-Marne (77) - Étape 1

Classement Étape 1 :

1 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O. 0:07:14

2 ZEHNICH COLMART Mathis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn05 s

3 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 à 00mn20 s

4 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

5 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn30 s

6 HOTSON Kieran HMT JLT CONDOR CT à 00mn31 s

7 DUPUY Silouane Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET

8 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn33 s

9 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn34 s

10 TORRIE Timothy HMT JLT CONDOR CT à 00mn35 s

11 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

12 PINSON Damien VC AMATEUR ST QUENTIN à 00mn36 s

13 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 à 00mn37 s

14 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 à 00mn38 s

15 GLAUDIN Axel UV NEUBOURG à 00mn39 s

16 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG à 00mn41 s

17 DELBOVE Joris CDC AUBE DE LA FFC

18 BEURVILLE Maximilien CDC AUBE DE LA FFC à 00mn42 s

19 WHITE Charlie HMT JLT CONDOR CT à 00mn43 s

20 LESEUR Brian VC ROUEN 76 à 00mn44 s

21 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93

22 MITRI James HMT JLT CONDOR CT

23 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn45 s

24 MARQUELET Jessy CDC AUBE DE LA FFC

25 WAREE Mathieu VC ROUEN 76

26 PRYDE Struan HMT JLT CONDOR CT à 00mn46 s

27 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76

28 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG à 00mn47 s

29 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93

30 CARLOT Matéo VC ROUEN 76

31 MIDELET Léandre Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE à 00mn49 s

32 JAOUEN Tristan CDC YVELINES DE LA FFC à 00mn50 s

33 HANSART Philéas VC ROUEN 76

34 MACRON Anthony Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 00mn51 s

35 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95 à 00mn52 s

36 DEMARCQ Nathan CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC

37 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN à 00mn53 s

38 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93

39 LAMY Valentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn55 s

40 GIRARDOT Nathan VC AMATEUR ST QUENTIN à 00mn56 s

41 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn57 s

42 HOEZ Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

43 GUDESTE Thomas CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn58 s

44 CARRE Matthieu CDC YVELINES DE LA FFC

45 BREMONT Lucas CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC

46 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn59 s

47 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS

48 COLPIN Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 01mn00 s

49 CORTOT Louis Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE

50 MAGNIEZ Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

51 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING à 01mn01 s

52 PODESTA Nathan Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES

53 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS

54 TABARY Paul CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 01mn03 s

55 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS

56 JAHAN Baptiste CDC YVELINES DE LA FFC à 01mn04 s

57 OCHOA Pablo Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 01mn05 s

58 DEVILLIERS Théo CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC

59 VALLEE Nicolas UV NEUBOURG

60 AZZI Bilal OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn06 s

61 VILLEMIN Alan Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX

62 SOISSONS Alexis CDC YVELINES DE LA FFC à 01mn07 s

63 HRMO Milan CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 01mn08 s

64 LEBLOND Hadrien CDC AUBE DE LA FFC

65 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING à 01mn09 s

66 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn10 s

67 GROSSEMY Grégory VC AMATEUR ST QUENTIN à 01mn11 s

68 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS à 01mn12 s

69 COELHO Enzo Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET

70 NGUYEN VAN Maxime PEDALE COMBS LA VILLAISE

71 MAHE Thomas TEAM 94 CYCLING à 01mn13 s

72 LEJEUNE Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 01mn14 s

73 MURICE Maxime Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET à 01mn15 s

74 FESSARD Eric Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX

75 BUIRETTE Gaëtan PARISIS A.C. 95 à 01mn17 s

76 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

77 METELLUS Charles André TEAM 94 CYCLING à 01mn19 s

78 LUIS Victor US METRO TRANSPORTS à 01mn20 s

79 TRZEBOWSKI Marc Antoine Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 01mn21 s

80 JUMEAUX Louis CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC

81 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn27 s

82 SAPIN Paul UV NEUBOURG à 01mn28 s

83 BRICE Aurélien CDC AUBE DE LA FFC à 01mn31 s

84 SOLUCH Baptiste PEDALE COMBS LA VILLAISE à 01mn32 s

85 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

86 LETESTU Quentin Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES

87 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

88 DUBREIL Vitaly Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES à 01mn35 s

89 THOCQUENNE Aurélien CDC YVELINES DE LA FFC

90 DEMAZURE Aurélien PARISIS A.C. 95 à 01mn38 s

91 RENAUDIN Loic VC AMATEUR ST QUENTIN à 01mn39 s

92 THICOT Elvin TEAM 94 CYCLING à 01mn40 s

93 JOYE Luka OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn41 s

94 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG

95 DEMANET Thomas OLYMPIQUE C.V.O. à 01mn42 s

96 PECOME Romain Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE

97 WOLFERSBERGER Adrien Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES à 01mn43 s

98 ISIDORE Axel VC AMATEUR ST QUENTIN à 01mn47 s

99 PIAU Quentin CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 01mn48 s

100 SILVA Lucas PARISIS A.C. 95 à 01mn49 s

101 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING à 01mn51 s

102 FORGET Quentin CDC YVELINES DE LA FFC à 01mn52 s

103 DUBOIS Romaric Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 01mn53 s

104 JOURET Arthur Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE

105 DUHAMEL Frantz Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE à 01mn54 s

106 DAVIOT Florian Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 01mn58 s

107 DURIEUX Florian Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 01mn59 s

108 LAFAYE Léo Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES

109 SEVERS Julien Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE à 02mn00 s

110 DUC Hippolyte PEDALE COMBS LA VILLAISE à 02mn03 s

111 WEINUM Rodriguez Kimani Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE à 02mn05 s

112 GUILLEMOT Mathias Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET

113 LETAILLEUR Rayan Mixte VC SAVIGNY SUR ORGE / VC ETAMPES à 02mn07 s

114 HORNEC Sam Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE à 02mn19 s

115 FLACELIERE Hugo US METRO TRANSPORTS à 02mn22 s

116 LOBJOIE Thomas Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 02mn31 s

117 VALIN LAPOINTE William Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE à 02mn34 s

118 DELACOUR Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

119 GUESDON Timothé Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET à 02mn55 s

120 BOURSIER Alexandre Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 02mn58 s

121 ALPHAND Loïc Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 03mn14 s

122 LAURENT Clément Mixte UC LONGJUMELLOISE / VC GARENNOIS à 03mn25 s

