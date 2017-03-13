Grandglise (Belgique) : Florian Deriaux 3ème

Classement :
1 MOTTE DAVID WETTERSE DAKWERKEN TRAWOBO 02:33:14
2 SIMON KENN HOME SOLUTION ANMAPA SOENENS 02:33:15
3 DERIAUX FLORIAN DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:17
4 VAN CAUWENBERGHE CHRISTOPHE ATOM 6 TOPS - ANTIEK CT 02:33:17
5 MONCOMBLE NICOLAS DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:17
6 KAISE JULIEN COLOR CODE - ARDEN BEEF 02:33:17
7 VAN ESLANDER FLORIAN ESEG DOUAI 02:33:17
8 VAN IMPE KEVIN GOMA DAKWERKEN VDB S C T 02:33:17
9 BERNARD QUENTIN DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:17
10 PICOUX MAXIMILIEN COLOR CODE - ARDEN BEEF 02:33:17
11 TIMMERMANS TOM VAN EYCK 02:33:17
12 DESMECHT DAVID WETTERSE DAKWERKEN TRAWOBO VDM CT 02:33:17
13 TIMMERMANS TIM WIELERCLUB A"ONDER ONS - PARIKEA" VZW 02:33:17
14 VEKEMAN MAXIME T-PALM POLE CONINENTAL WALLON 02:33:17
15 MORTIER JULIEN COLOR CODE - ARDEN BEEF 02:33:17
16 BOLLE JEAN-PASCAL EC WALSHOUTEM 02:33:17
17 QUERTINMONT CORENTIN OTTIGNIES LLN 02:33:17
18 LELEU ANTOINE DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:17
19 THERAIN QUENTIN VERANDAS WILLEMS CRABBE 02:33:17
20 LERAT FRANK DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:17
21 ROLET SYLVAIN DOUCHY THALASSA CYCLING TEAM OOSTENDE 02:33:17
22 TOUBEAU ALEXANDRE VC VIRGINALOIS 02:33:17
23 DE NAUW SIGFRIED CUREGEM 02:33:17
24 LOY ANTOINE COLOR CODE - ARDEN BEEF 02:33:17
25 DE AMICIS ALESSANDRO ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE 02:33:17
26 GAREZ RAPHAEL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:17
27 VANDREPOTTE ANTHONY COLOR CODE -AQUALITY PROTECT 02:33:17
28 VANDENBULCKE CHRISTOPHER BLANCS GILLETS BT WALLON 02:33:17
29 DELVAUX GUILLAUME T PALM PCW 02:33:17
30 SCHOTTE LAUWRENCE MEUBELEN GAVERZICHT CT 02:33:17
31 DONY KEVIN VAN EYCK SPORT 02:33:17
32 TOUBEAU NICOLAS VC VIRGINALOIS - VIRGINAL ITTRE 02:33:17
33 RICHARD VALENTIN CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSONS 02:33:17
34 DUBOIS FOEKE ASFRA RACING TEAM 02:33:17
35 BREYE FLORENT EC RAISMES PETITE FORET PORTE DU HAINAUT 02:33:17
36 POIRET BENJAMIN ESEG DOUAI 02:33:17
37 CARTON TANGUY COMITE REGIONAL HAINAUT 02:33:17
38 LERATE LAURENT ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 02:33:17
39 FABRI HANNES KVC DEINZE VZW 02:33:17
40 BIEBUYCK CORENTIN BLANCS GILETS BRABANT WALLON 02:33:17
41 VAN DAMME INDY ASFRA RACING TEAM 02:33:17
42 AVOINE KEVIN CAMBRAI 02:33:17
43 DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:17
44 PIETERS DIETGER ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW 02:33:17
45 PINEDA HENDRIK DEVINCI 02:33:17
46 ROSZKIEWICZ RAPHAËL ECW-53X11 CC MARCHIN-TEW 02:33:17
47 CARESMEL ALEXIS EC RAISMES PETITE FORET PORTE DU HAINAUT 02:33:17
48 GRATIOT ALEXANDRE CC VILLENEUVE ST GERMAIN 02:33:17
49 DE KETELE ANGELO ILLI BIKES CT 02:33:17
50 RAYMACKERS CEDRIC UNITED CYCLING TEAM SINT TRUIDEN 02:33:17
51 HEYNS NILS PROFEL UNITED CT 02:33:17
52 BERO WALLACE COLOR CODE - ARDEN BEEF 02:33:17
53 DELBAERE TIJS HOME SOLUTION SOENENS CYCLING 02:33:17
54 VLASSELAER MAARTEN BOFROST-PRORACE CYCLING TEAM 02:33:17
55 LONAY CÉDRIC VC VIRGINAL 02:33:17
56 PAQUE JOHAN VC SAINT QUENTIN 02:44:47
DNF PELLERIAUX NICOLAS EC RAISMES PETITE FORET PORTE DU HAINAUT DNF
DNF LA ROSE GRÉGORY BLANCS GILLETS BT WALLON DNF
DNF CHEVAL VALENTIN VC SANTERRE DNF
DNF SCHELFHOUT WIES KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB & BMX VZW DNF
DNF SCLACMENDER DAIVY OTTIGNIES LLN DNF
DNF DELCOURT JULIEN U19 CYCLING ACADEMY DNF
DNF ADAM BENJAMIN CYCLO CLUB ARMENTIEROIS DNF
DNF BIEBUYCK AURÉLIEN BLANCS GILETS BRABANT WALLON DNF
DNF RONSSE GAUTHIER GOMA DAKWERKEN VDB STEENHOUWERIJ CYC DNF
DNF BUNTINX AUXENCE T-PALM - PCW DNF
DNF COUDENYS WESLEY DMC- CYCLING TEAM DNF
DNF DE DONCKER BALDER ROYAL CUREGHEM SPORTIEF DNF
DNF FEDRIGO NICOLAS SERVELO TEAM??? DNF
DNF LEFEBVRE JEREMY ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE DNF
DNF POLS JEROME OTTIGNIES LLN DNF
DNF ROELS LAURENS ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZW DNF
DNF TEUGELS LENNERT PROFEL DNF
DNF VAN DAMME DAVY GOMA DAKWERKEN VDM SCT DNF
DNF VAN DEN BRANDEN VIKTOR V.Z.W. ROYAL ANTWERP BICYCLE CLUB DNF
DNF WANNEZ DIMITRI ECW DNF
DNF POULLAIN BENOIT VC AMATEUR SAINT QUENTIN DNF
DNF VANDEVELDE STEFAN JONGE RAKKERS VOLLEZELE DNF
DNF VAN HERPE FLORENT BLANCS GILLETS BT WALLON DNF
DNF BERO SEAN VERANDAS WILLEMS - CC CHEVIGNY DNF
DNF DENAMUR PATRICK ECW (HAINAUT DNF
DNF BRUYNEEL GIEL CT IVT RUWOMAT ALNOWAKKEN DNF
DNF COMMEYNE STEFFEN KONINKLIJKE BRUGSE VELOSPORT VZW DNF
DNF MARTIN ALEXIS CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN DNF