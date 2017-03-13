Denain (59) - Grand Prix de Bellevue (2-3-Juniors)

Classement :
1 PASCAL Adrien E C V BOULZICOURT
2 LARENAUDIE Axel CC NOGENT / OISE
3 ORTILLON Valentin TEAM PELTRAX - CSD
4 DECROIX Jordan GAZ ELEC C DE DOUAI
5 HOPIN Dimitri VC AMATEUR ST QUENTIN
6 LESAINT Jérèmy FLANDRE ELITE CYCLISME
7 ROBIN Jérôme CL BARLIN
8 PAROISSIEN Pierre U.V.AUBE
9 PIGNET Jean CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
10 COEUGNET Valentin VC AMATEUR ST QUENTIN
11 CREPIN Félicien U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ
12 DUFAU Axel O GRANDE SYNTHE
13 MARIE Judicaël VC PACEEN
14 DELISSE Philippe ALLEZ DENAIN
15 ROUSSEAU Maxime U.S.C.NOUVION
16 CHALAS Jean-Pierre ANNEQUIN CYCLING TEAM
17 HOUCKE Killyan O GRANDE SYNTHE
18 HELLIN Maxime SC BOULONNAIS
19 GODIMUS Fabien GAZ ELEC C DE DOUAI
20 DUSSART Quentin SC BOULONNAIS
21 ORTILLON Alexis E C V BOULZICOURT
22 BODIN Clément GAZ ELEC C DE DOUAI
23 AINI Issam GAZ ELEC C DE DOUAI
24 LLORES Alexandre FLANDRE ELITE CYCLISME
25 DEQUEKER Arnaud CL BARLIN
26 DUBOIS Benoît GAZ ELEC C DE DOUAI
27 BACHELOT Thierry FLANDRE ELITE CYCLISME
28 GAILLIEZ Vincent CC CAMBRESIEN
29 ARDUIN Jérôme CC CAMBRESIEN
30 BERNARD Baptiste EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
31 LEFEBVRE Timothé EC BERMERAIN
32 VANOTTI Paul PEDALE MADELEINOISE
33 TORNU Valentin EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE
34 LEFEBVRE Alain EC BERMERAIN
35 HUCK Léandre CV LIEVINOIS
36 DUHAMEL Valentin DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME
37 BRUNET David EC ABBEVILLOISE
38 BLONDEAU Benoït CSC FERRIEROIS
39 JULIEN Bastien ESPOIR CYCLISTE DE OGNES
40 DELSAUX Damien GAZ ELEC C DE DOUAI
41 WINS Stéphane VC MAUBEUGEOIS
42 DERYCKE CHEMIN Gauthier VC AMATEUR ST QUENTIN
43 FROMENT Julien VC EVREUX
44 MAERTENS David VC LAONNOIS
45 DUFOUR Julien GAZ ELEC C DE DOUAI
46 VAN SNICK Florian CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
47 SIMON Mathieu U.V.C.CHARLEVILLE-MEZ
48 THERY Thomas FLANDRE ELITE CYCLISME
49 HELBECQUE Tristan FLANDRE ELITE CYCLISME
50 KRAWCZYK Benjamin CL BARLIN
51 LALOUX Guillaume PEDALE MADELEINOISE
52 PETIT Maxence SC BOULONNAIS
53 HANCKE Charles CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
54 LEFEBVRE Thibault EC BERMERAIN
55 MARTIN Jérèmy UC WATTIGNIES
56 BEHAGUE Fabian UC WATTIGNIES
57 GHISLAND Dylan ESEG DOUAI
58 DEJONCKHEERE VC NOEUXOIS