Royaucourt (80) - Prix de la Ville (Pass'cyclisme)

Classement :
1 ROBIN Jean Lou EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE
2 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI
3 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE
4 JEANNE Mathieu AC AMIENOISE
5 BALIQUE Jérémy AC NESLOIS
6 DUPREZ Guillaume CLUB NEUTRE PICARDIE
7 LARCHEVEQUE Rodolphe AC ALIZAY
8 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS
9 ROBIN Jean François EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE
10 LEBON Morgan AC AMIENOISE
11 CORDIER Thierry VC BEAUVAISIEN OISE
12 SEGUIN Antoine AC AMIENOISE
13 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER
14 LAOUT Mathieu US HAM
15 DELCOURT Sébastien AC NESLOIS
16 POULAIN Yohan AC MONTDIDIER
17 MOURAIN Arnaud CC CHAVIGNON
18 LARDY Michaël VC VINCENNES
19 POULAIN Adrien AC AMIENOISE
20 DURAND Jacky CC FORMERIE
21 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN OISE
22 LEMOINE Thimotée CC FORMERIE
23 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE
24 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI
25 VINIAL Cyril EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE
26 NOEL Florian AC AMIENOISE
27 RIBEIRO DA SILVA Antonio UC MONTATAIRIENNE
28 MASKIEWICZ Nicolas CC SALOUEL
29 CRESSON Frédéric CC FORMERIE
30 CHEVALIER Jérôme CC CHAVIGNON
31 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS
32 BRUHIER Samuel CC SALOUEL