Royaucourt (80) - Prix de la Ville (Pass'cyclisme)

Jean Lou Robin (EC Moreuillois Vallée De l'Avre) a remporté ce dimanche 12 mars 2017 Le Prix de la Ville à Royaucourt (80) (Pass'cyclisme). Nicolas Blondiaux (Gaz Elec C De Douai) et Benoit Lanier (EC Abbevilloise) ont complété le podium.

Classement :

1 ROBIN Jean Lou EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

2 BLONDIAUX Nicolas GAZ ELEC C DE DOUAI

3 LANIER Benoit EC ABBEVILLOISE

4 JEANNE Mathieu AC AMIENOISE

5 BALIQUE Jérémy AC NESLOIS

6 DUPREZ Guillaume CLUB NEUTRE PICARDIE

7 LARCHEVEQUE Rodolphe AC ALIZAY

8 LEROY Frédéric VC SANTERRE VERMANDOIS

9 ROBIN Jean François EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

10 LEBON Morgan AC AMIENOISE

11 CORDIER Thierry VC BEAUVAISIEN OISE

12 SEGUIN Antoine AC AMIENOISE

13 DELIMAUGES Stéphane AC MONTDIDIER

14 LAOUT Mathieu US HAM

15 DELCOURT Sébastien AC NESLOIS

16 POULAIN Yohan AC MONTDIDIER

17 MOURAIN Arnaud CC CHAVIGNON

18 LARDY Michaël VC VINCENNES

19 POULAIN Adrien AC AMIENOISE

20 DURAND Jacky CC FORMERIE

21 CARPENTIER Lucien VC BEAUVAISIEN OISE

22 LEMOINE Thimotée CC FORMERIE

23 RIFFLET Patrick AC AMIENOISE

24 HEUNET Olivier GAZ ELEC C DE DOUAI

25 VINIAL Cyril EC MOREUILLOIS VALLEE DE L'AVRE

26 NOEL Florian AC AMIENOISE

27 RIBEIRO DA SILVA Antonio UC MONTATAIRIENNE

28 MASKIEWICZ Nicolas CC SALOUEL

29 CRESSON Frédéric CC FORMERIE

30 CHEVALIER Jérôme CC CHAVIGNON

31 GOSSART Gérard VC NOEUXOIS

32 BRUHIER Samuel CC SALOUEL