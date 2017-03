Chambéry - Coupe de France Dames : Ophelie Fenart 3ème

Classement :

1 DREVILLE Anabelle FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 U23 150 les 96 km en 2h25'48'' (moy. 39,506 km/h)

2 ERAUD Séverine FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 U23 130 à 01'56''

3 FENART Ophelie DN CSM VILLENEUVE GARENNE 2 120 à 01'56''

4 BERTEAU Victoire VC LAONNOIS J1 115 à 01'56''

5 LE NET Marie DN BREIZH LADIES J1 110 à 01'56''

6 WIEL Jade DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1 102 à 01'56''

7 LABOUS Juliette TEAM SUNWEB 1 U23 100 à 01'56''

8 EUSTACHE Emeline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1 95 à 01'56''

9 MUZIC Evita DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2 92 à 01'56''

10 BERTHON Laurie DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 89 à 01'56''

11 GIELEN Marie DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 86 à 01'56''

12 RIEDLE Sylvie DN UC BASSIN HOUILLER 1 83 à 01'56''

13 CLOUARD Pauline DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 1 U23 80 à 01'56''

14 SICOT Marion DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 78 à 01'56''

15 GUEDON Mélanie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 1 U23 76 à 01'56''

16 CANTELE Pauline VC MONTOIS 3 74 à 01'56''

17 GUILMAN Victorie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 U23 72 à 01'56''

18 CONNELL Sarah DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 69 à 01'56''

19 CEYSSAT Loriane DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 64 à 01'56''

20 COPPONI Clara VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE J2 61 à 01'56''

21 GERAULT Lena DN CHAMBERY C. COMPETITION 1 U23 59 à 01'56''

22 THOMAS Annie DN CG ORLEANS LOIRET 2 56 à 01'56''

23 MIDELET Alphanie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23 53 à 01'56''

24 COSTON Morgane DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 46 à 01'56''

25 ASENCIO Laura DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 U23 43 à 01'56''

26 EICHER Marcia RE/MAX CYCLING TEAM 40 à 01'56''

27 BIDEAU Sandrine DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 1 37 à 01'56''

28 BRAVARD Charlotte FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 34 à 01'56''

29 GROSSETETE Maelle DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 U23 31 à 01'56''

30 LE MOUEL Celia DN BREIZH LADIES J1 29 à 01'56''

31 STRAPPAZZON Marine DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 2 27 à 01'56''

32 LESUEUR Melodie DN CSM PUTEAUX 1 25 à 01'56''

33 ALMEIDA Sophie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 2 U23 23 à 01'56''

34 HOEBANCKX Thérésa DN CG ORLEANS LOIRET 1 21 à 01'56''

35 GRANADE Dorine DN AUVERGNE RHONE ALPES J2 20 à 01'56''

36 ZAMBON Fanny DN AUVERGNE RHONE ALPES 1 U23 19 à 01'56''

37 NORBERT RIBEROLLE Marion DN UC BASSIN HOUILLER J2 18 à 01'56''

38 JOUNIER Lucie DN BREIZH LADIES 2 U23 17 à 01'56''

39 LAURANCE Typhaine DN BREIZH LADIES 2 U23 16 à 01'56''

40 DEVAUX Marceline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2 15 à 01'56''

41 WEISS Sandra RE/MAX CYCLING TEAM 14 à 01'56''

42 ROCHEDY Emilie SAS -0 MACOGEP 1 13 à 01'56''

43 RICHIOUD Greta FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 U23 12 à 01'56''

44 STAELENS Bérengère DN CM AUBERVILLIERS 93 -0 HP BTP 1 11 à 01'56''

45 ALLIN Pauline DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 2 U23 10 à 01'56''

46 AZAM Emeline DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23 9 à 01'56''

47 EUSTACHE Esther DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 8 à 01'56''

48 PATIES Alizée DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 2 U23 7 à 01'56''

49 ROBERT Camille DN U.V.C.A TROYES 2 6 à 01'56''

50 DUCHESNE Pascaline DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 U23 5 à 01'56''

51 LAHAYE Lucie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3 U23 à 01'56''

52 RIMASSON Gabrielle DN BREIZH LADIES 2 U23 à 01'56''

53 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS J2 à 01'56''

54 BORRAS Marion DN AUVERGNE RHONE ALPES 1 U23 à 01'56''

55 PETIT Marlene DN CHAMBERY C. COMPETITION 1 à 01'56''

56 FORTIN Valentine DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 01'56''

57 WEISS Martina RE/MAX CYCLING TEAM à 01'56''

58 TESSIER Oceane DN CM AUBERVILLIERS 93 -0 HP BTP 2 U23 à 01'56''

59 BELZ Elodie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3 à 01'56''

60 QUINIOU Marine DN BREIZH LADIES 2 à 01'56''

61 PHILIBERT Océanne DN U.V.C.A TROYES 3 U23 à 10'11''

62 GIRAULT Lyse DN CG ORLEANS LOIRET J1 à 10'11''

63 HINAULT Maryanne DN BREIZH LADIES J1 à 10'11''

64 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON J1 à 10'11''

65 ROBIN Marion DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J2 à 10'11''

66 UDNY Camille DN CHAMBERY C. COMPETITION 3 à 10'11''

67 PEREZ Emilie DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES 3 U23 à 10'11''

68 ANDRES Michelle RE/MAX CYCLING TEAM U23 à 10'11''

69 DREVET Mélanie E.C. ST CLAIROISE 3 à 10'11''

70 SCHEIDEGGER Julia RE/MAX CYCLING TEAM U23 à 10'11''

71 DA CRUZ Laura DN CSM VILLENEUVE GARENNE J1 à 10'11''

72 WAYMARK Holly DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2 à 10'11''

73 CHAMBOREDON Claudie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1 à 10'11''

74 PELLOUX Julie U.C. GESSIENNE J2 à 10'11''

75 DUFOUR Marie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 U23 à 10'11''

76 PAQUET Louise DN AUVERGNE RHONE ALPES J2 à 10'11''

77 BRECHEMIER Agathe DN CHAMBERY C. COMPETITION 3 U23 à 10'11''

78 LE BRIS Cecilia DN BREIZH LADIES 1 U23 à 10'11''

79 GUILLARD Charlotte NANTES DOULON VS J2 à 10'11''

80 COUSTON Candice DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1 à 10'11''

81 POIRIER Juliette DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23 à 10'11''

82 DAYDE Léa DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ J1 à 10'11''

83 MAUREL Anaïs DN UC BASSIN HOUILLER 3 à 10'11''

84 DEGIOVANNI Valentine CD ALPES MARITIMES J2 à 10'11''

85 POLIZZI Sandrine CD ALPES MARITIMES 3 à 10'11''

86 MARCHETTO Martina Andréa VC MONTREUX-RENNAZ CYCLISME J1 à 10'11''

87 DELACHAUX Zoé DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1 à 10'11''

88 HERNANDEZ Audrey DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 à 10'11''

89 CHARVIN Christelle DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23 à 10'11''

90 MATHIEU Audrey DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 10'11''

91 LE DANTEC Gwennig DN U.V.C.A TROYES 3 à 10'11''

92 MORICHON Anaïs DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2 à 10'11''

93 MIERMONT Dilyxine DN AUVERGNE RHONE ALPES J1 à 10'11''

94 CHARPENTIER Chloé DN CG ORLEANS LOIRET 3 à 10'11''

95 GIACOMELLI Julie DN U.V.C.A TROYES 3 à 10'11''

96 ABGRALL Noemie DN BREIZH LADIES J2 à 10'11''

97 GERARD Helene DN BREIZH LADIES 1 U23 à 10'11''

98 ROLLEE Julie DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 à 10'11''

99 COUTINHO Alice DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J1 à 10'11''

100 BLIN Tatiana DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 à 10'11''

101 SARAIVA Eléonore DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 2 à 10'11''

102 JOLLY Clémence DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 U23 à 10'11''

103 LELEU Fanny DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 1 à 10'11''

104 PARET PEINTRE Maeva DN AUVERGNE RHONE ALPES J2 à 10'11''

105 CORBET Pauline CYCL SEYSSINET SEYSSINS 3 U23 à 10'11''

106 DEWITTE Laure DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 2 à 10'11''

107 FRANCOIS Lucile DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1 à 10'11''

108 GAUTHIER Mathilde DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1 à 10'11''

109 RIBEIRO Leah DN CSM VILLENEUVE GARENNE J2 à 10'11''

110 DUCOL Guylaine DN CHAMBERY C. COMPETITION 2 U23 à 10'11''

111 FLORET Claire DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 2 à 10'11''

Hors-délais :

112 MANCEL Johanna DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 U23 à 35'37''

113 TUPIN Marjolaine DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 à 35'37''

114 THIEBAULT Marine DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3 à 35'37''

115 POMARES Cindy DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3 à 35'37''

116 FAVIER Gabriella DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23 à 35'37''

117 COLLIAU Margaux PAU RACING LES ISARDS J1 à 35'37''

118 ANDRIEUX Estelle DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES 3 à 35'37''

119 ACHARD Amandine DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 à 35'37''

120 RACLOT Aude DN U.V.C.A TROYES J1 à 35'37''

121 ROBERT Estelle DN U.V.C.A TROYES J2 à 35'37''

122 CARR Lucy CD ALPES MARITIMES 3 à 35'37''

123 CONTI Elodie G.O. LA LECHERE 3 à 35'37''

124 CERVESATO Oriane DN U.V.C.A TROYES 3 U23 à 35'37''

125 OURLIAC Eva DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 35'37''

126 SILANDE Laura DN TEAM LEOPARD NORMANDIE J1 à 35'37''

127 MATHIOT Véronique DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES 3 à 35'37''

128 PRETESEILLE Ingrid DN CSM PUTEAUX 3 à 35'37''

129 BARRALIS Béatrice DN CSM PUTEAUX 3 à 35'37''

130 BACQUAERT Charlotte DN CHAMBERY C. COMPETITION 2 U23 à 35'37''

131 MAREST Aurore DN CSM VILLENEUVE GARENNE 3 à 35'37''

132 LAFITTE Elise DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J1 à 35'37''

133 AUGER Agathe DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23 à 35'37''

134 LEVARLET Clara DN CM AUBERVILLIERS 93 -0 HP BTP J1 à 35'37''

Abandons :

ARBET Clara DN CHAMBERY C. COMPETITION J2

GAY PAGEON Marion DN CHAMBERY C. COMPETITION 3

FAVRE Mathilde DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3

ROUSSILLE Laurie J2 DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU

DUMAS Noémie DN UC BASSIN HOUILLER 3

BUZZI Alexia DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3

ABAUTRET Pauline DN CSM PUTEAUX 3

FONSECA Rebeca DN U.V.C.A TROYES 2

MORIN Nolwenn DN U.V.C.A TROYES 3 U23

VIGOUROUX Cécile S.C. BOURG LES VALENCE 3 U23

GROSJEAN Margot VC ECKWERSHEIM 3 U23

