Chambéry - Coupe de France Dames : Ophelie Fenart 3ème

Classement :
1 DREVILLE Anabelle FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 U23 150 les 96 km en 2h25'48'' (moy. 39,506 km/h)
2 ERAUD Séverine FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 U23 130 à 01'56''
3 FENART Ophelie DN CSM VILLENEUVE GARENNE 2 120 à 01'56''
4 BERTEAU Victoire VC LAONNOIS J1 115 à 01'56''
5 LE NET Marie DN BREIZH LADIES J1 110 à 01'56''
6 WIEL Jade DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1 102 à 01'56''
7 LABOUS Juliette TEAM SUNWEB 1 U23 100 à 01'56''
8 EUSTACHE Emeline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J1 95 à 01'56''
9 MUZIC Evita DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2 92 à 01'56''
10 BERTHON Laurie DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 89 à 01'56''
11 GIELEN Marie DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 86 à 01'56''
12 RIEDLE Sylvie DN UC BASSIN HOUILLER 1 83 à 01'56''
13 CLOUARD Pauline DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 1 U23 80 à 01'56''
14 SICOT Marion DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 78 à 01'56''
15 GUEDON Mélanie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 1 U23 76 à 01'56''
16 CANTELE Pauline VC MONTOIS 3 74 à 01'56''
17 GUILMAN Victorie FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 U23 72 à 01'56''
18 CONNELL Sarah DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 69 à 01'56''
19 CEYSSAT Loriane DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 64 à 01'56''
20 COPPONI Clara VC SAINT ANTOINE/GAVOTTE J2 61 à 01'56''
21 GERAULT Lena DN CHAMBERY C. COMPETITION 1 U23 59 à 01'56''
22 THOMAS Annie DN CG ORLEANS LOIRET 2 56 à 01'56''
23 MIDELET Alphanie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23 53 à 01'56''
24 COSTON Morgane DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 46 à 01'56''
25 ASENCIO Laura DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3 U23 43 à 01'56''
26 EICHER Marcia RE/MAX CYCLING TEAM 40 à 01'56''
27 BIDEAU Sandrine DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 1 37 à 01'56''
28 BRAVARD Charlotte FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 34 à 01'56''
29 GROSSETETE Maelle DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 1 U23 31 à 01'56''
30 LE MOUEL Celia DN BREIZH LADIES J1 29 à 01'56''
31 STRAPPAZZON Marine DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 2 27 à 01'56''
32 LESUEUR Melodie DN CSM PUTEAUX 1 25 à 01'56''
33 ALMEIDA Sophie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 2 U23 23 à 01'56''
34 HOEBANCKX Thérésa DN CG ORLEANS LOIRET 1 21 à 01'56''
35 GRANADE Dorine DN AUVERGNE RHONE ALPES J2 20 à 01'56''
36 ZAMBON Fanny DN AUVERGNE RHONE ALPES 1 U23 19 à 01'56''
37 NORBERT RIBEROLLE Marion DN UC BASSIN HOUILLER J2 18 à 01'56''
38 JOUNIER Lucie DN BREIZH LADIES 2 U23 17 à 01'56''
39 LAURANCE Typhaine DN BREIZH LADIES 2 U23 16 à 01'56''
40 DEVAUX Marceline DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT J2 15 à 01'56''
41 WEISS Sandra RE/MAX CYCLING TEAM 14 à 01'56''
42 ROCHEDY Emilie SAS -0 MACOGEP 1 13 à 01'56''
43 RICHIOUD Greta FDJ NOUVELLE AQUITAINE FUTUROSCOPE 1 U23 12 à 01'56''
44 STAELENS Bérengère DN CM AUBERVILLIERS 93 -0 HP BTP 1 11 à 01'56''
45 ALLIN Pauline DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 2 U23 10 à 01'56''
46 AZAM Emeline DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 U23 9 à 01'56''
47 EUSTACHE Esther DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 8 à 01'56''
48 PATIES Alizée DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ 2 U23 7 à 01'56''
49 ROBERT Camille DN U.V.C.A TROYES 2 6 à 01'56''
50 DUCHESNE Pascaline DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 U23 5 à 01'56''
51 LAHAYE Lucie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3 U23 à 01'56''
52 RIMASSON Gabrielle DN BREIZH LADIES 2 U23 à 01'56''
53 NIDERCORNE Charlotte US METRO TRANSPORTS J2 à 01'56''
54 BORRAS Marion DN AUVERGNE RHONE ALPES 1 U23 à 01'56''
55 PETIT Marlene DN CHAMBERY C. COMPETITION 1 à 01'56''
56 FORTIN Valentine DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 01'56''
57 WEISS Martina RE/MAX CYCLING TEAM à 01'56''
58 TESSIER Oceane DN CM AUBERVILLIERS 93 -0 HP BTP 2 U23 à 01'56''
59 BELZ Elodie DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME 3 à 01'56''
60 QUINIOU Marine DN BREIZH LADIES 2 à 01'56''
61 PHILIBERT Océanne DN U.V.C.A TROYES 3 U23 à 10'11''
62 GIRAULT Lyse DN CG ORLEANS LOIRET J1 à 10'11''
63 HINAULT Maryanne DN BREIZH LADIES J1 à 10'11''
64 GRANGIER India VC PAYS DE LANGON J1 à 10'11''
65 ROBIN Marion DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J2 à 10'11''
66 UDNY Camille DN CHAMBERY C. COMPETITION 3 à 10'11''
67 PEREZ Emilie DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES 3 U23 à 10'11''
68 ANDRES Michelle RE/MAX CYCLING TEAM U23 à 10'11''
69 DREVET Mélanie E.C. ST CLAIROISE 3 à 10'11''
70 SCHEIDEGGER Julia RE/MAX CYCLING TEAM U23 à 10'11''
71 DA CRUZ Laura DN CSM VILLENEUVE GARENNE J1 à 10'11''
72 WAYMARK Holly DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2 à 10'11''
73 CHAMBOREDON Claudie DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1 à 10'11''
74 PELLOUX Julie U.C. GESSIENNE J2 à 10'11''
75 DUFOUR Marie DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 U23 à 10'11''
76 PAQUET Louise DN AUVERGNE RHONE ALPES J2 à 10'11''
77 BRECHEMIER Agathe DN CHAMBERY C. COMPETITION 3 U23 à 10'11''
78 LE BRIS Cecilia DN BREIZH LADIES 1 U23 à 10'11''
79 GUILLARD Charlotte NANTES DOULON VS J2 à 10'11''
80 COUSTON Candice DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1 à 10'11''
81 POIRIER Juliette DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23 à 10'11''
82 DAYDE Léa DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ J1 à 10'11''
83 MAUREL Anaïs DN UC BASSIN HOUILLER 3 à 10'11''
84 DEGIOVANNI Valentine CD ALPES MARITIMES J2 à 10'11''
85 POLIZZI Sandrine CD ALPES MARITIMES 3 à 10'11''
86 MARCHETTO Martina Andréa VC MONTREUX-RENNAZ CYCLISME J1 à 10'11''
87 DELACHAUX Zoé DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1 à 10'11''
88 HERNANDEZ Audrey DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU 3 à 10'11''
89 CHARVIN Christelle DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23 à 10'11''
90 MATHIEU Audrey DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 10'11''
91 LE DANTEC Gwennig DN U.V.C.A TROYES 3 à 10'11''
92 MORICHON Anaïs DN CD CYCLISME DE LA CHARENTE-MARITIME J2 à 10'11''
93 MIERMONT Dilyxine DN AUVERGNE RHONE ALPES J1 à 10'11''
94 CHARPENTIER Chloé DN CG ORLEANS LOIRET 3 à 10'11''
95 GIACOMELLI Julie DN U.V.C.A TROYES 3 à 10'11''
96 ABGRALL Noemie DN BREIZH LADIES J2 à 10'11''
97 GERARD Helene DN BREIZH LADIES 1 U23 à 10'11''
98 ROLLEE Julie DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 3 U23 à 10'11''
99 COUTINHO Alice DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J1 à 10'11''
100 BLIN Tatiana DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 à 10'11''
101 SARAIVA Eléonore DN DAMES VC MORTEAU MONTBENOIT 2 à 10'11''
102 JOLLY Clémence DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 U23 à 10'11''
103 LELEU Fanny DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 1 à 10'11''
104 PARET PEINTRE Maeva DN AUVERGNE RHONE ALPES J2 à 10'11''
105 CORBET Pauline CYCL SEYSSINET SEYSSINS 3 U23 à 10'11''
106 DEWITTE Laure DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 2 à 10'11''
107 FRANCOIS Lucile DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU J1 à 10'11''
108 GAUTHIER Mathilde DN DAMES ENTENTE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ J1 à 10'11''
109 RIBEIRO Leah DN CSM VILLENEUVE GARENNE J2 à 10'11''
110 DUCOL Guylaine DN CHAMBERY C. COMPETITION 2 U23 à 10'11''
111 FLORET Claire DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 2 à 10'11''
Hors-délais :
112 MANCEL Johanna DN TEAM LEOPARD NORMANDIE 3 U23 à 35'37''
113 TUPIN Marjolaine DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 à 35'37''
114 THIEBAULT Marine DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3 à 35'37''
115 POMARES Cindy DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3 à 35'37''
116 FAVIER Gabriella DN AUVERGNE RHONE ALPES 3 U23 à 35'37''
117 COLLIAU Margaux PAU RACING LES ISARDS J1 à 35'37''
118 ANDRIEUX Estelle DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES 3 à 35'37''
119 ACHARD Amandine DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 2 à 35'37''
120 RACLOT Aude DN U.V.C.A TROYES J1 à 35'37''
121 ROBERT Estelle DN U.V.C.A TROYES J2 à 35'37''
122 CARR Lucy CD ALPES MARITIMES 3 à 35'37''
123 CONTI Elodie G.O. LA LECHERE 3 à 35'37''
124 CERVESATO Oriane DN U.V.C.A TROYES 3 U23 à 35'37''
125 OURLIAC Eva DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J2 à 35'37''
126 SILANDE Laura DN TEAM LEOPARD NORMANDIE J1 à 35'37''
127 MATHIOT Véronique DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES 3 à 35'37''
128 PRETESEILLE Ingrid DN CSM PUTEAUX 3 à 35'37''
129 BARRALIS Béatrice DN CSM PUTEAUX 3 à 35'37''
130 BACQUAERT Charlotte DN CHAMBERY C. COMPETITION 2 U23 à 35'37''
131 MAREST Aurore DN CSM VILLENEUVE GARENNE 3 à 35'37''
132 LAFITTE Elise DN GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 DAMES J1 à 35'37''
133 AUGER Agathe DN TEAM CENTRE VAL DE LOIRE FEMININ 3 U23 à 35'37''
134 LEVARLET Clara DN CM AUBERVILLIERS 93 -0 HP BTP J1 à 35'37''
Abandons :
ARBET Clara DN CHAMBERY C. COMPETITION J2
GAY PAGEON Marion DN CHAMBERY C. COMPETITION 3
FAVRE Mathilde DN DAMES ST JULIEN EN GENEVOIS BIOFRAIS 3
ROUSSILLE Laurie J2 DN TEAM FEMININ LANGUEDOC ROUSSILLON LE BOULOU
DUMAS Noémie DN UC BASSIN HOUILLER 3
BUZZI Alexia DN CO COURCOURONNES CYC. FEMININ 3
ABAUTRET Pauline DN CSM PUTEAUX 3
FONSECA Rebeca DN U.V.C.A TROYES 2
MORIN Nolwenn DN U.V.C.A TROYES 3 U23
VIGOUROUX Cécile S.C. BOURG LES VALENCE 3 U23
GROSJEAN Margot VC ECKWERSHEIM 3 U23
Source : Directvelo.com