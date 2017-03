Paris - Troyes : Jérémy Leveau 5ème

Classement :

1 YSSAAD Yannis FRA ADT les 179,3 km en 4h12'21''

2 BOUDAT Thomas FRA DEN 4:12:21

3 VAN LERBERGHE Bert BEL SVB 4:12:21

4 JANS Roy BEL WVA 4:12:21

5 LEVEAU Jérémy FRA RLM 4:12:21

6 JULES Justin FRA WVA 4:12:21

7 TOUZE Damien FRA AUB 4:12:21

8 DE POORTER Maxime BEL EFC 4:12:21

9 SKAARSETH Anders NOR TJI 4:12:21

10 VERMEULEN Emiel BEL RLM 4:12:21

11 RULLIERE Melvin FRA VCR 4:12:21

12 ALLEGAERT Piet BEL SVB 4:12:21

13 FORFANG Ole NOR TJI 4:12:21

14 VEREECKEN Nicolas BEL RLM 4:12:21

15 SAUVAGE Paul FRA CCE 4:12:21

16 CABOT Jérémy FRA RLM 4:12:21

17 VAN GOMPEL Mathias BEL LTS 4:12:21

18 MALDONADO Anthony FRA AUB 4:12:21

19 LISSON Christoffer DEN ABB 4:12:21

20 DÉR Zsolt HUN VOL 4:12:21

21 MUNK CHRISTIANSEN Steffen DEN ABB 4:12:21

22 PIGEON Hugo FRA CCF 4:12:21

23 WARLOP Jordi BEL EFC 4:12:21

24 NOPPE Christophe BEL SVB 4:12:21

25 MONCASSIN Maxence FRA BVS 4:12:21

26 GOUAULT Pierre FRA AUB 4:12:21

27 JÄGER Patrick AUT VOL 4:12:21

28 MONTANA Sylvain FRA VCR 4:12:21

29 DELTOMBE Kevin BEL SVB 4:12:21

30 CARDIS Romain FRA DEN 4:12:21

31 KASPERKIEWICZ Przemyslaw POL SKT 4:12:21

32 HOELGAARD Markus NOR TJI 4:12:21

33 VAN MOER Brent BEL LTS 4:12:21

34 COSNEFROY Benoit FRA CCF 4:12:21

35 APERS Ruben BEL LTS 4:12:21

36 GONZALEZ VELASCO Adrian ESP EUS 4:12:21

37 LEYDER Pit LUX LPC 4:12:21

38 GARBET Nicolas FRA CCN 4:12:21

39 CARAMEL Mathieu FRA AIX 4:12:21

40 RELAES Jacob BEL EFC 4:12:21

41 DE JONG Jacob NED CCF 4:12:21

42 DECLERCQ Benjamin BEL SVB 4:12:21

43 GARNIER Matthieu FRA CCE 4:12:21

44 MCKENNA Sean IRL SKT 4:12:21

45 LE CUNFF Kevin FRA AUB 4:12:21

46 SCOTT Jacob GBR SKT 4:12:21

47 LEYSEN Senne BEL LTS 4:12:21

48 VAN ROOY Kenneth BEL SVB 4:12:21

49 SKJERPING Kristoffer NOR TJI 4:12:21

50 GENIETS Kevin LUX CCF 4:12:21

51 VANDERAERDEN Massimo BEL SKT 4:12:21

52 ITURRIA SEGUROLA Mikel ESP EUS 4:12:21

53 FERASSE Thibault FRA ADT 4:12:21

54 HOEM Bjorn Tore NOR TJI 4:12:21

55 TEGGART Matthew IRL SKT 4:12:21

56 MASSON Christophe FRA WVA 4:12:21

57 GUINET Dylan FRA UVA 4:12:21

58 HAGEN Carl Fredrik NOR TJI 4:12:21

59 WARNIER Antoine BEL WVA 4:12:21

60 ROCHAS Rémy FRA CCF 4:12:21

61 WILLEMS Thimo BEL EFC 4:12:21

62 WALKER Joey GBR WGN 4:12:21

63 GONZALEZ Aitor ESP EUS 4:12:21

64 GUILLONNET Adrien FRA SCO 4:12:21

65 RAID Risto EST VCR 4:12:21

66 VERSCHAEVE Viktor BEL EFC 4:12:21

67 ROBEET Ludovic BEL WVA 4:12:21

68 DE GENDT Aime BEL SVB 4:12:21

69 BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel ESP EUS 4:12:21

70 HUYS Laurens BEL LTS 4:12:21

71 VANDERMOSTEN Tom BEL EFC 4:12:21

72 LIETAER Eliot BEL SVB 4:12:21

73 ANDERSON Ryan CAN DEN 4:12:21

74 VANHOUCKE Harm BEL LTS 4:12:21

75 BESCOND Jeremy FRA AUB 4:12:21

76 VERARDO Yoan FRA BVS 4:12:21

77 PFRIMMER Arnaud FRA CCE 4:12:21

78 GRAS Rémy FRA BVS 4:12:21

79 MAURELET Flavien FRA BVS 4:12:21

80 GUERIN Alexis FRA VCR 4:12:21

81 OURSELIN Paul FRA DEN 4:12:21

82 BALDAUF Sebastian GER VOL 4:12:21

83 DASSONVILLE Flavien FRA AUB 4:12:21

84 LEROUX Samuel FRA CCN 4:12:21

85 MACKINNON Sean CAN SKT 4:12:21

86 LOUBET Julien FRA ADT 4:12:21

87 INKELAAR Kevin NED LTS 4:12:21

88 JAKIN Alo EST AUB 4:12:21

89 DEWULF Stan BEL LTS 4:12:21

90 GAUTHIER Guillaume FRA SCO 4:12:21

91 PENVEN Clément FRA CCN 4:12:21

92 ERMENAULT Corentin FRA WGN 4:12:21

93 MAINARD Jerome FRA ADT 4:12:21

94 STIEN Adriaan Aas NOR TJI 4:12:21

95 TARRIDE Gregoire FRA AIX 4:12:21

96 GRELLIER Fabien FRA DEN 4:12:21

97 JOLIBERT Clément FRA AIX 4:12:21

98 HARRISON Samuel GBR WGN 4:12:21

99 KNEISKY Morgan FRA ADT 4:12:21

100 LALOUETTE Kévin FRA CCN 4:12:21

101 TRARIEUX Julien FRA AIX 4:12:21

102 BALDO Nicolas FRA AUB 4:12:21

103 SIGGAARD Søren DEN ABB 4:12:21

104 PEYSKENS Dimitri BEL WVA 4:12:48

105 LEVASSEUR Jordan FRA ADT 4:13:06

106 RAIBAUD Jimmy FRA ADT 4:13:50

107 POUILLY Félix FRA RLM 4:14:35

108 ANTOMARCHI Julien FRA RLM 4:14:35

109 FOSS Tobias S. NOR TJI 4:14:35

110 MILLASSEAU Guillaume FRA CCF 4:14:35

111 DOWNEY Mark IRL CCE 4:14:35

112 HULGAARD Morten DEN ABB 4:14:35

113 TIETEMA Bas NED SKT 4:14:35

114 PACOT Alexandre FRA SCO 4:14:35

115 IRIZAR LASKURAIN Julen ESP EUS 4:14:35

116 SCHMITZ Ivan FRA AIX 4:14:35

117 CASTELLARNAU Florent FRA AIX 4:14:35

118 BRAYBROOKE Alexander GBR AIX 4:14:35

119 HIVERT Jonathan FRA DEN 4:16:33

120 DE HAES Jorden BEL EFC 4:17:26

121 BOSCH Manuel AUT VOL 4:18:08

122 RONDEAU Fabien FRA VCR 4:19:25

123 BRUNEL Alexys FRA CCE 4:19:27

124 OLABERRRIA ARRUABAR Pello ESP EUS 4:19:31

125 CANALES Wilfried FRA VCR 4:21:55

126 BOKELOH Jonas GER SKT 4:21:55

127 HAVOT Sébastien FRA CCN 4:21:55

128 LOUVET Louis FRA SCO 4:21:55

129 LECROQ Jérémy FRA RLM 4:21:55

130 TOUDAL Emil DEN ABB 4:21:55

131 BECRET Geoffroy FRA CCN 4:21:55

132 SEIGLE Romain FRA CCE 4:21:55

133 ANDREASEN Jesper Juul DEN ABB 4:21:55

134 CONVERSET Matthieu FRA AIX 4:21:55

135 DERUETTE Thomas BEL WVA 4:21:55

136 SAGNIER Théo FRA CCN 4:21:55

137 ZIMINE Boris FRA BVS 4:21:55

138 IDJOUADIENE Pierre FRA CCE 4:21:55

139 PONS Gaëtan LUX LPC 4:21:55

140 UDONDO SANTAMARIA Gotzon ESP EUS 4:21:55

Abandons :

CALLEEUW Joeri BEL RLM

CORNU Jeremy FRA DEN

GUILLEMOIS Romain FRA DEN

DE WINTER Ludwig BEL WVA

CAMPISTROUS Romain FRA ADT

BEULLENS Cédric BEL EFC

LIZARRALDE DELGADO Eneko ESP EUS

FEDRIGO Leonardo ITA WGN

SCOTT Robert GBR WGN

KERFOOT-ROBSON Dylan GBR WGN

HESTER Marc DEN WGN

HOWELLS Rhys GBR WGN

BIGUM Simon DEN ABB

SALBY Alexander DEN ABB

HAMMERLE Maximilian AUT VOL

MEILER Lukas GER VOL

MEILER Martin GER VOL

MANDRYSCH John GER LPC

QUARTERMAN Charles GBR LPC

REYNDERS Jens BEL LPC

SCHLECHTER Pit LUX LPC

BACON Romain FRA CCN

PELLEGRIN Mathieu FRA SCO

PASCUAL Benjamin FRA SCO

RIGOLLOT Mathieu FRA SCO

SOUTON Julien FRA SCO

ANTI Enzo FRA VCR

PIRY Christopher FRA VCR

CHAVANES Louis FRA BVS

KOHL Roman FRA BVS

LE COURT DE BILLOT Olivier MRI BVS

AUBERT Rémi FRA CCE

MEYER Robin FRA CCF

COUTURE Kévin FRA UVA

DE LAS CUEVAS David FRA UVA

DUCROCQ Joris FRA UVA

HEYMANS Florian FRA UVA

TOULOUSE Nicolas FRA UVA

URBAIN Mathieu FRA UVA

Source : Directvelo.com

Crédit photo : Hervé Dancerelle - DirectVelo