Boucles De Seine-Et-Marne (77) - Étape 2

Classement Étape 2 :
1 MACRON Anthony Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 2:31:56
2 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn40 s
3 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn43 s
4 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
5 HOTSON Kieran HMT JLT CONDOR CT à 00mn48 s
6 HANSART Philéas VC ROUEN 76
7 MAGNIEZ Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
8 PINSON Damien VC AMATEUR ST QUENTIN
9 WHITE Charlie HMT JLT CONDOR CT
10 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93
11 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
12 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS
13 WAREE Mathieu VC ROUEN 76
14 LOUVEL Matis VC ROUEN 76
15 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95
16 GLAUDIN Axel UV NEUBOURG à 00mn52 s
17 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS
18 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93
19 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn54 s
20 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
21 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
22 LESEUR Brian VC ROUEN 76
23 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.
24 SAPIN Paul UV NEUBOURG
25 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS
26 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN
27 VILLEMIN Alan Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX
28 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.
29 TRZEBOWSKI Marc Antoine Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
30 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
31 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE
32 LEJEUNE Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
33 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76 à 01mn00 s
34 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING
35 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG à 01mn04 s
36 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS
37 VALLEE Nicolas UV NEUBOURG
38 DELBOVE Joris CDC AUBE DE LA FFC à 01mn06 s
39 HRMO Milan CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 01mn08 s
40 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING à 01mn11 s
41 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95 à 01mn49 s
42 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 à 03mn20 s
43 TORRIE Timothy HMT JLT CONDOR CT à 03mn21 s
44 BREMONT Lucas CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 03mn24 s
45 MITRI James HMT JLT CONDOR CT
46 ZEHNICH COLMART Mathis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 03mn25 s
47 CORTOT Louis Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE
48 FESSARD Eric Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX
49 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE
50 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O.
51 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93
52 THICOT Elvin TEAM 94 CYCLING
53 MIDELET Léandre Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE
54 SOISSONS Alexis CDC YVELINES DE LA FFC à 03mn46 s
55 DURIEUX Florian Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 06mn30 s
56 AZZI Bilal OLYMPIQUE C.V.O.
57 JAHAN Baptiste CDC YVELINES DE LA FFC
58 BUIRETTE Gaëtan PARISIS A.C. 95
59 TABARY Paul CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC
60 PRYDE Struan HMT JLT CONDOR CT
61 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING
62 HOEZ Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
63 DUHAMEL Frantz Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE
64 JOYE Luka OLYMPIQUE C.V.O.
65 MARQUELET Jessy CDC AUBE DE LA FFC
66 JUMEAUX Louis CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC
67 OCHOA Pablo Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 06mn35 s
68 COLPIN Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 06mn38 s
69 BRICE Aurélien CDC AUBE DE LA FFC
70 SILVA Lucas PARISIS A.C. 95 à 06mn42 s
71 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG
72 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG
73 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93
74 GUILLEMOT Mathias Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET à 06mn47 s
75 BEURVILLE Maximilien CDC AUBE DE LA FFC
76 LUIS Victor US METRO TRANSPORTS
77 PIAU Quentin CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC
78 DUPUY Silouane Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET
Crédit Photo : Martial Denais