Boucles De Seine-Et-Marne (77) - Étape 2

Classement Étape 2 :

1 MACRON Anthony Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 2:31:56

2 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn40 s

3 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn43 s

4 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

5 HOTSON Kieran HMT JLT CONDOR CT à 00mn48 s

6 HANSART Philéas VC ROUEN 76

7 MAGNIEZ Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

8 PINSON Damien VC AMATEUR ST QUENTIN

9 WHITE Charlie HMT JLT CONDOR CT

10 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93

11 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

12 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS

13 WAREE Mathieu VC ROUEN 76

14 LOUVEL Matis VC ROUEN 76

15 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95

16 GLAUDIN Axel UV NEUBOURG à 00mn52 s

17 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS

18 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93

19 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn54 s

20 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93

21 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

22 LESEUR Brian VC ROUEN 76

23 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.

24 SAPIN Paul UV NEUBOURG

25 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS

26 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN

27 VILLEMIN Alan Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX

28 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O.

29 TRZEBOWSKI Marc Antoine Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

30 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

31 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE

32 LEJEUNE Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

33 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76 à 01mn00 s

34 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING

35 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG à 01mn04 s

36 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS

37 VALLEE Nicolas UV NEUBOURG

38 DELBOVE Joris CDC AUBE DE LA FFC à 01mn06 s

39 HRMO Milan CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 01mn08 s

40 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING à 01mn11 s

41 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95 à 01mn49 s

42 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 à 03mn20 s

43 TORRIE Timothy HMT JLT CONDOR CT à 03mn21 s

44 BREMONT Lucas CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 03mn24 s

45 MITRI James HMT JLT CONDOR CT

46 ZEHNICH COLMART Mathis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 03mn25 s

47 CORTOT Louis Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE

48 FESSARD Eric Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX

49 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE

50 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O.

51 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93

52 THICOT Elvin TEAM 94 CYCLING

53 MIDELET Léandre Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE

54 SOISSONS Alexis CDC YVELINES DE LA FFC à 03mn46 s

55 DURIEUX Florian Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 06mn30 s

56 AZZI Bilal OLYMPIQUE C.V.O.

57 JAHAN Baptiste CDC YVELINES DE LA FFC

58 BUIRETTE Gaëtan PARISIS A.C. 95

59 TABARY Paul CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC

60 PRYDE Struan HMT JLT CONDOR CT

61 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING

62 HOEZ Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

63 DUHAMEL Frantz Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE

64 JOYE Luka OLYMPIQUE C.V.O.

65 MARQUELET Jessy CDC AUBE DE LA FFC

66 JUMEAUX Louis CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC

67 OCHOA Pablo Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 06mn35 s

68 COLPIN Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 06mn38 s

69 BRICE Aurélien CDC AUBE DE LA FFC

70 SILVA Lucas PARISIS A.C. 95 à 06mn42 s

71 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG

72 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG

73 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93

74 GUILLEMOT Mathias Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET à 06mn47 s

75 BEURVILLE Maximilien CDC AUBE DE LA FFC

76 LUIS Victor US METRO TRANSPORTS

77 PIAU Quentin CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC

78 DUPUY Silouane Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET

Crédit Photo : Martial Denais