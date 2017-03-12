Boucles De Seine-Et-Marne (77) - Anthony Macron vainqueur Finale

Classement Général :
1 MACRON Anthony Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE 2:40:01
2 TILLIER Quentin OLYMPIQUE C.V.O. à 00mn03 s
3 AZE Alex ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn12 s
4 LOUVEL Matis VC ROUEN 76 à 00mn17 s
5 ELOY Maxime CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn27 s
6 HOTSON Kieran HMT JLT CONDOR CT à 00mn28 s
7 PINSON Damien VC AMATEUR ST QUENTIN à 00mn33 s
8 CARO Nicolas CM AUBERVILLIERS 93
9 NONNEZ Théo PARISIS A.C. 95 à 00mn35 s
10 BACHERY Julien CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn36 s
11 HUYET Baptiste CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn37 s
12 GLAUDIN Axel UV NEUBOURG à 00mn40 s
13 WHITE Charlie HMT JLT CONDOR CT
14 WAREE Mathieu VC ROUEN 76 à 00mn42 s
15 LESEUR Brian VC ROUEN 76 à 00mn47 s
16 HANSART Philéas VC ROUEN 76
17 PELLEGRINELLI Théo CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn48 s
18 HUMBERT Igor ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
19 DISCONTIGNY Maxime CM AUBERVILLIERS 93 à 00mn54 s
20 ROUSSEL Hugo VC ROUEN 76 à 00mn55 s
21 NOEL Julien ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 00mn56 s
22 DELBOVE Joris CDC AUBE DE LA FFC
23 HOURIEZ Louis VC AMATEUR ST QUENTIN
24 MAGNIEZ Théo CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 00mn57 s
25 KERRAUD Erwann US METRO TRANSPORTS à 00mn58 s
26 LAURENT Joffrey UV NEUBOURG à 01mn00 s
27 SUZZONI Tristan US METRO TRANSPORTS à 01mn02 s
28 LUXEUIL Quentin ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 01mn06 s
29 VILLEMIN Alan Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 01mn09 s
30 HOARAU Florian TEAM 94 CYCLING à 01mn10 s
31 MACE Xavier US METRO TRANSPORTS à 01mn13 s
32 TILLIER Clément OLYMPIQUE C.V.O.
33 PORCU Enzo US METRO TRANSPORTS à 01mn16 s
34 LEJEUNE Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 01mn17 s
35 VALLEE Nicolas UV NEUBOURG à 01mn18 s
36 TRZEBOWSKI Marc Antoine Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 01mn24 s
37 HRMO Milan CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 01mn25 s
38 LAMAILLE Christopher TEAM 94 CYCLING à 01mn29 s
39 SAPIN Paul UV NEUBOURG à 01mn31 s
40 ROCHE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 à 01mn35 s
41 CLAY Antonin PARISIS A.C. 95 à 01mn50 s
42 ZEHNICH COLMART Mathis CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE à 02mn39 s
43 TORRIE Timothy HMT JLT CONDOR CT à 03mn05 s
44 SELLIER Valentin PARISIS A.C. 95 à 03mn06 s
45 MITRI James HMT JLT CONDOR CT à 03mn17 s
46 MIDELET Léandre Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE à 03mn23 s
47 DUPUY Quentin CM AUBERVILLIERS 93 à 03mn27 s
48 BREMONT Lucas CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 03mn31 s
49 CORTOT Louis Mixte AS CORBEIL ESSONNES / AC LEONARDE à 03mn34 s
50 FESSARD Eric Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 03mn49 s
51 CHEVALIER Théo OLYMPIQUE C.V.O. à 04mn01 s
52 SOISSONS Alexis CDC YVELINES DE LA FFC à 04mn02 s
53 REMY Thomas PEDALE COMBS LA VILLAISE à 04mn06 s
54 THICOT Elvin TEAM 94 CYCLING à 04mn14 s
55 MARQUELET Jessy CDC AUBE DE LA FFC à 06mn24 s
56 PRYDE Struan HMT JLT CONDOR CT à 06mn25 s
57 DUPUY Silouane Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET à 06mn27 s
58 DUVIVIER Alexis UV NEUBOURG à 06mn32 s
59 PLAISANT Julien CM AUBERVILLIERS 93 à 06mn35 s
60 HOEZ Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 06mn36 s
61 BEURVILLE Maximilien CDC AUBE DE LA FFC à 06mn38 s
62 TABARY Paul CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 06mn42 s
63 JAHAN Baptiste CDC YVELINES DE LA FFC à 06mn43 s
64 AZZI Bilal OLYMPIQUE C.V.O. à 06mn45 s
65 COLPIN Théo Mixte CC CAMBRESIEN / VC ROUBAIX LILLE METROPOLE à 06mn47 s
66 OCHOA Pablo Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 06mn49 s
67 BUIRETTE Gaëtan PARISIS A.C. 95 à 06mn56 s
68 JUMEAUX Louis CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 07mn00 s
69 LUIS Victor US METRO TRANSPORTS à 07mn16 s
70 BRICE Aurélien CDC AUBE DE LA FFC à 07mn18 s
71 JOYE Luka OLYMPIQUE C.V.O. à 07mn20 s
72 OUEDRAOGO Mickaël TEAM 94 CYCLING à 07mn30 s
73 CHAPELLE Esteban UV NEUBOURG à 07mn32 s
74 DUHAMEL Frantz Mixte VC LAONNOIS / VC BEAUVAISIEN OISE à 07mn33 s
75 DURIEUX Florian Mixte CSM CLAMART / CSM PUTEAUX à 07mn38 s
76 SILVA Lucas PARISIS A.C. 95 à 07mn40 s
77 PIAU Quentin CDC SEINE-ET-MARNE DE LA FFC à 07mn44 s
78 GUILLEMOT Mathias Mixte CC IGNY PALAISEAU 91 / VCA DU BOURGET à 08mn01 s
Crédit Photo : Martial Denais