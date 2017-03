Le Neubourg (27) - Matthieux Gourguechon 1er

Matthieu Gourguechon (AC Ailly Sur Somme) a remporté ce Dimanche 5 Mars 2017 le Prix E.Leclerc a Le Neubourg (27) (Minimes). Samuel Degrenier (VC Aiglon) et Antoine Bray (VC Roubaix Lille Métropole). ont complété le podium.

Classement :

1 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME

2 DEGRENIER Samuel VC AIGLON

3 BRAY Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE

4 LENORMAND Dylan VC PONT AUDEMER

5 HECTOR Dorian VC EVREUX

6 HAMDINI Nolan VC LILLEBONNE

7 LEMIR Antoine VC LILLEBONNE

8 TRUFFAUT Baptiste UC TILLY VAL DE SEULLES

9 LE BOURSICAUD Thomas UV NEUBOURG

10 MATIFAS Lévi VC BERNAY

11 FREBOURG Jayson VC FECAMP

12 LEBOURG Lucas VC ROUEN

13 DUFOUR Gwendael ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN

14 PETIT Killian VC LILLEBONNE

15 VAN DER HOEVEN Côme LA FEUILLIE CYCLISTE

16 ORTIE Lukas USSA PAVILLY BARENTIN

17 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER

18 BOULENGER Valentin VC LILLEBONNE

19 FRANCOMME Jocelyn VC VAL DE REUIL

20 LENORMAND Johanna VC PONT AUDEMER

21 BUNEL Laura VC BERNAY

22 CHAUVEAU Joël E.GISORSIENNE

23 CURTELIN Celestin VS TRUN

24 LOUVEL Alex VC ROUEN 76

25 WATTIER Mathis VC ROUEN 76

26 CORMON Thibault E.GISORSIENNE

27 BEAUMESNIL Anthony VC BERNAY

28 PETREL Luka VC ROUEN 76

29 MAILLARD Thomas VC ROUEN 76

30 LE GRAND Mathis ESM GONFREVILLE L'ORCHER

31 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME

32 CHODAN Mathias USSA PAVILLY BARENTIN

33 FEIX Maël VC ROUEN 76

34 PIGEARD Florent E.GISORSIENNE

35 CLOUAIRE Raphaël VC LISIEUX

36 NICODEME Kylian VC CATENAY

37 TESSIER Pierre VC EVREUX

38 MORIN Emil LA FEUILLIE CYCLISTE

39 JAMET Paul VS TRUN

40 BONNEVILLE Mathéo VC LILLEBONNE

41 POINTEAU Axel CS BONNEVILLE

42 GAGNET Kilian VC EVREUX

43 BECASSE Mathis VC CATENAY

44 BUNEL Marion VC BERNAY

45 CHAERLES Pierre VC EVREUX

46 HALOTEL Rayan CS BONNEVILLE

47 MALANDAIN Justine ESM GONFREVILLE L'ORCHER

48 ROSE Romain ESM GONFREVILLE L'ORCHER

49 LE MAYOT Gaëtan VC BERNAY

50 JEAMBLU Melvyn LA FEUILLIE CYCLISTE

51 HERBET Lénaïc LA FEUILLIE CYCLISTE

52 LECOURT Laurine VC ROUEN 76

53 ESPRIT Arthur UV NEUBOURG

54 PROD'HOMME Matthéo VS TRUN

55 BOUHOURS Quentin VC BERNAY

56 HAUDECOEUR Quentin VC FECAMP

Remerciements : Michel Aillart