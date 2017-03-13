Le Neubourg (27) - Matthieux Gourguechon 1er

Classement :
1 GOURGUECHON Matthieu AC AILLY SUR SOMME
2 DEGRENIER Samuel VC AIGLON
3 BRAY Antoine VC ROUBAIX LILLE METROPOLE
4 LENORMAND Dylan VC PONT AUDEMER
5 HECTOR Dorian VC EVREUX
6 HAMDINI Nolan VC LILLEBONNE
7 LEMIR Antoine VC LILLEBONNE
8 TRUFFAUT Baptiste UC TILLY VAL DE SEULLES
9 LE BOURSICAUD Thomas UV NEUBOURG
10 MATIFAS Lévi VC BERNAY
11 FREBOURG Jayson VC FECAMP
12 LEBOURG Lucas VC ROUEN
13 DUFOUR Gwendael ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
14 PETIT Killian VC LILLEBONNE
15 VAN DER HOEVEN Côme LA FEUILLIE CYCLISTE
16 ORTIE Lukas USSA PAVILLY BARENTIN
17 THEODAT Alexis ESM GONFREVILLE L'ORCHER
18 BOULENGER Valentin VC LILLEBONNE
19 FRANCOMME Jocelyn VC VAL DE REUIL
20 LENORMAND Johanna VC PONT AUDEMER
21 BUNEL Laura VC BERNAY
22 CHAUVEAU Joël E.GISORSIENNE
23 CURTELIN Celestin VS TRUN
24 LOUVEL Alex VC ROUEN 76
25 WATTIER Mathis VC ROUEN 76
26 CORMON Thibault E.GISORSIENNE
27 BEAUMESNIL Anthony VC BERNAY
28 PETREL Luka VC ROUEN 76
29 MAILLARD Thomas VC ROUEN 76
30 LE GRAND Mathis ESM GONFREVILLE L'ORCHER
31 VAILLANT Clément AC AILLY SUR SOMME
32 CHODAN Mathias USSA PAVILLY BARENTIN
33 FEIX Maël VC ROUEN 76
34 PIGEARD Florent E.GISORSIENNE
35 CLOUAIRE Raphaël VC LISIEUX
36 NICODEME Kylian VC CATENAY
37 TESSIER Pierre VC EVREUX
38 MORIN Emil LA FEUILLIE CYCLISTE
39 JAMET Paul VS TRUN
40 BONNEVILLE Mathéo VC LILLEBONNE
41 POINTEAU Axel CS BONNEVILLE
42 GAGNET Kilian VC EVREUX
43 BECASSE Mathis VC CATENAY
44 BUNEL Marion VC BERNAY
45 CHAERLES Pierre VC EVREUX
46 HALOTEL Rayan CS BONNEVILLE
47 MALANDAIN Justine ESM GONFREVILLE L'ORCHER
48 ROSE Romain ESM GONFREVILLE L'ORCHER
49 LE MAYOT Gaëtan VC BERNAY
50 JEAMBLU Melvyn LA FEUILLIE CYCLISTE
51 HERBET Lénaïc LA FEUILLIE CYCLISTE
52 LECOURT Laurine VC ROUEN 76
53 ESPRIT Arthur UV NEUBOURG
54 PROD'HOMME Matthéo VS TRUN
55 BOUHOURS Quentin VC BERNAY
56 HAUDECOEUR Quentin VC FECAMP
Remerciements : Michel Aillart