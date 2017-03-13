Le Neubourg (27) - Augustin Chivot 4ème

Classement :
1 BEQUET Marc USSA PAVILLY BARENTIN
2 THEOT Hugo SUD DE L'EURE CYCLISME
3 PETIT Clément UV NEUBOURG
4 CHIVOT Augustin O HESDIN MARCONNE
5 PETREL Antonin VC ROUEN 76
6 FRAUDEAU Julien UV NEUBOURG
7 PARDON Florian UV NEUBOURG
8 SCHROTZENBERGER Quentin VC SAINT LO PONT HEBERT
9 RIFFLET Mathieu AC AMIENOISE
10 SENICOURT Kylian EC FOYENNE
11 PAILLARD Baptiste EC ABBEVILLOISE
12 BEUX Clément VC EVREUX
13 GRELLA Benjamin UV RAI AUBE
14 DOUAY Benjamin USSA PAVILLY BARENTIN
15 DEVREUX Maxime VC EVREUX
16 MALANDAIN Antoine ESM GONFREVILLE L'ORCHER
17 SAVALLE Théo VC CATENAY
18 BOITREL Guillaume USSA PAVILLY BARENTIN
19 DELOT Ugo GO EVREUX GRAVIGNY
20 CARPENTIER Florian O HESDIN MARCONNE
21 DUFOUR Ewen ESPOIR SPORT CYCLISTE BEAUVAISIEN
22 ROULLE Victor UV NEUBOURG
23 OSSART David AC AMIENOISE
24 ROLO Thomas VC VERNON
25 BEUX Quentin VC EVREUX
26 DA COSTA Théo VC BEAUVAISIEN OISE
27 BILLOT Alexis CC FORMERIE
28 BOULEUX Quentin USSA PAVILLY BARENTIN
29 HAUTOT Florian USSA PAVILLY BARENTIN
30 LAMY Armand VC NONANTAIS
31 ROUSSEL Raphael VC LILLEBONNE
32 LACAILLE Louis USSA PAVILLY BARENTIN
33 HENRIETTE Hugo UV RAI AUBE
34 MARRE Martin VC FECAMP
35 FIEVEZ Pierre EC ABBERVILLOISE
36 PONCHELLE Thomas CS BONNEVILLE
37 BEAUNE Mavric VC VERNON
38 TESSIER Simon VC EVREUX
39 GIGUIERE Nils VC CATENAY
40 THENIER Dorian LA FEUILLIE CYCLISTE
41 LEMBRE Victor UV NEUBOURG
42 CUMONT Hans LA FEUILLIE CYCLISTE
43 LAMBRECHT Pierre SUD DE L'EURE CYCLISME
44 LECOEUR Alexandre VC ROUEN 76
45 BOULENGER Adrien VC LILLEBONNE
Remerciements : Michel Aillart