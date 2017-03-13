Ooike (Belgique) : Fiona Dutriaux 5ème

Classement :
1 THOMAS Claire BELH21´04" ISOREX CYCLING TEAMDE
2 VERSTICHELEN Femke BELH22´01"+0´57" SERVETTO GIUSTADE. UCI
3 PARK Annasley GBR TEAM BREEZEDE
4 RODIECK Wiebke GER RC BLAU-GELB V 1927DE
5 DUTRIAUX Fiona FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
6 DOROTTYA Kanti HUN SPRINTERS MALDEREN
7 VAINIONPAA Laura FIN ISOREX CYCLING TEAMDE
8 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
9 DEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
10 MOONEN Puck NED TWC HET SNELLE WIELDE
11 DELBAERE Fien BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
12 HERMANS Anka BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
13 BERTON Fatima BEL WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDERENDE
14 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
15 DENTUS Abigail GBR TEAM BREEZEDE
16 PILZ Estefania ARG XIRAYAS DE SAN LUIS
17 LACHER Sophie GER RIG VORDERPFALZDE
18 LOWTHER Melissa GBR TEAM BREEZEDE
19 CHARD Megan GBR ISOREX CYCLING TEAMDE
20 BRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
21 JONKER Chane RSA ISOREX CYCLING TEAMDE
22 ALLAERT Ine BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
23 ANDERSSON Emmy SWE SAVEDALENS CK
24 DEBBOUDT Lensy BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
25 BARKER Megan GBR TEAM BREEZEDE
26 KOHLMEYER Kim Johanna GER -
27 WESSELHOEFT Benita GER D. VELOPCYCLECAFELADIESDE
28 HANSEN Louise Norman DEN -DEPROF
29 REYBOULD Rebecca GBR TEAM BREEZEDE
30 MATTHIJSSE Mathilde NED WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDEREN
31 FERON Senna NED WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDEREN
32 KOEP Christina GER RC STAUBWOLKE QUADRATHDE
33 FLETCHER Sara USA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
34 MAGILL Hazel RSA EQUANO CYCLING TEAMDE
35 OP DEN BROUW Celesta NED RSC DE ZUIDWESTHOEK
36 HAERS Carolien BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
37 VANDER SANDE Elise BELH22´17"+1´13" KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
38 DUTOUR Margot FRAH22´23"+1´19" CM AUBERVILLIERS
39 KALM Kelly ESTH23´39"+2´35" ISOREX CYCLING TEAMDE
40 VANDEKERCKHOVE Juliette FRA PEDALE MADELENNOISE
DNF DE BOECK Jasmien BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF TEN HARTOG Sarah BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF BAELE Eveline BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF NIBLETT Hetty GBR EDCO CONTINENTALAMA19V
DNF RODIECK Inga GER RC BLAU GELBDE
DNF DECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNF DIESNER Naima GER TUSPO WEENDEDE
DNF GOEMAES Lieze BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF Jongerius Claudia -
DNF DENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF CREAMER Lauren IRL TEAM FORD ECOBOOSTAMA19V
DNF VAN GEYT Laura BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNF VAN DORSSELAERE Chris BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF VANDERHEYDEN Liena BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWDE
DNF VAN GLABEKE Shana BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNF DOCX Mieke BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNF BERLIN Malin SWE DE SPRINTERS MALDERENDE
DNF FEYAERTS Yana BEL YOUNG CYCLING TALENT D&DDE
DNF CLAUWAERT Chloé BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF VAN DEN STEEN Kim BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
DNF LEEMAN Mieke BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF DE POTTER France BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF KERWIN Natalie NZL TEAM CONCEPTVELO WOMENDEPROF
DNF DIRKS Marisa BEL TWC MAASLANDSTERDE
DNF DOMMANSCHET Sharon NED WV BREDA