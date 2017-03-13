Saint Hilaire du Harcouet (50) - Prix d'ouverture (Minimes)

Classement :
1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE
2 HARDY Baptiste VCS LOUVIGNEEN
3 BARON Alexandre VC PLELANAIS
4 PAINS Xavier VC FALAISIEN
5 ELIARD Jules Olivier PERIERS CYCLISME
6 MILET Elouan COC FOUGERAIS
7 REVERT Thibault EC MONTEBOURG
8 DUREL Mathys AG ORVAL COUTANCES
9 LOZOUET Léandre PERIERS CYCLISME
10 LEBOUCHER Corentin VC SAINT HILAIRE
11 LECOMTE Adrien CS VILLEDIEU
12 DELAFOSSE Judicaël UC LANDELLAISE
13 DEBON Augustin VC AVRANCHES
14 BRUN Nolan VC SAINT LO PONT HEBERT
15 JOURDAN Jules UC DU MORTAINAIS
16 BOURGNEUF MONCLAIR Johan VC SAINT HILAIRE
17 LETOUZEY Enzo AG ORVAL COUTANCES
18 ADAM Maxime UC BRICQUEBEC
19 BEAUSSIER Jeremy GO FOUGERAIS
20 BURNEL Yoann UC LANDELLAISE
21 JAN Lou Theo GO FOUGERAIS
22 VAUTIER Mathieu EC CONDE SUR NOIREAU
23 BOISLORET Hugo AG ORVAL COUTANCES
24 MARTIN Allan FLERS CYCLISME 61
25 PROVAULT Mahery COC FOUGERAIS
26 GESLIN Noa GO FOUGERAIS
27 DAUGET Goulven VCS LOUVIGNEEN
28 RIVIERE Marius VC AVRANCHES
29 HOUIVET Baptiste UC IFS-HEROUVILLE
30 TARLEVE Alexis CYCLO CLUB ERNEEN
31 PAIN Ugo VC AVRANCHES
32 MONGODIN Ghislain GO FOUGERAIS
33 DUPONT Aloïs FLERS CYCLISME 61
34 LEGEAY Robin VC AVRANCHES
35 BOUDET Timothé VC AVRANCHES
36 BINET Thomas AG ORVAL COUTANCES
37 HAIRON Nicolas EC MONTEBOURG
38 DEGRENNE Kenzo FLERS CYCLISME 61
39 ROUSSEL Gwenole GO FOUGERAIS
40 GRIVEAU Guillaume GO FOUGERAIS
41 VAUPRES Marceau VC AVRANCHES
42 JARDIN Orlane CC LANDIVYSIEN
43 VAUQUELIN Dylan UC TILLY VAL DE SEULLES
44 CLOUARD Nathan CC LANDIVYSIEN
45 BARASCUD Marlyse BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS
46 BEAUSSIER Kevin GO FOUGERAIS
47 GIROULT Ilan VC AVRANCHES
48 DEBIEU Clément UC TILLY VAL DE SEULLES
49 BEAUSSIER Thomas GO FOUGERAIS
50 LEMEE Matheo CC LANDIVYSIEN
51 MARTIN Joris PERIERS CYCLISME
52 MESSAGEOT Yanis GO FOUGERAIS
53 ETILLEUX Marine FLERS CYCLISME 61
54 LEROUGE Joris PERIERS CYCLISME
55 DELAUNAY Lény EC CONDE SUR NOIREAU
56 FEUILLIE Magdalena AG ORVAL COUTANCES
57 MERCIER Théo EC CONDE SUR NOIREAU
58 LEMESLE Théo EC MONTEBOURG