Saint Hilaire du Harcouet (50) - Prix d'ouverture (Minimes)

Classement :

1 LAIZE Calvin VC SAINT HILAIRE

2 HARDY Baptiste VCS LOUVIGNEEN

3 BARON Alexandre VC PLELANAIS

4 PAINS Xavier VC FALAISIEN

5 ELIARD Jules Olivier PERIERS CYCLISME

6 MILET Elouan COC FOUGERAIS

7 REVERT Thibault EC MONTEBOURG

8 DUREL Mathys AG ORVAL COUTANCES

9 LOZOUET Léandre PERIERS CYCLISME

10 LEBOUCHER Corentin VC SAINT HILAIRE

11 LECOMTE Adrien CS VILLEDIEU

12 DELAFOSSE Judicaël UC LANDELLAISE

13 DEBON Augustin VC AVRANCHES

14 BRUN Nolan VC SAINT LO PONT HEBERT

15 JOURDAN Jules UC DU MORTAINAIS

16 BOURGNEUF MONCLAIR Johan VC SAINT HILAIRE

17 LETOUZEY Enzo AG ORVAL COUTANCES

18 ADAM Maxime UC BRICQUEBEC

19 BEAUSSIER Jeremy GO FOUGERAIS

20 BURNEL Yoann UC LANDELLAISE

21 JAN Lou Theo GO FOUGERAIS

22 VAUTIER Mathieu EC CONDE SUR NOIREAU

23 BOISLORET Hugo AG ORVAL COUTANCES

24 MARTIN Allan FLERS CYCLISME 61

25 PROVAULT Mahery COC FOUGERAIS

26 GESLIN Noa GO FOUGERAIS

27 DAUGET Goulven VCS LOUVIGNEEN

28 RIVIERE Marius VC AVRANCHES

29 HOUIVET Baptiste UC IFS-HEROUVILLE

30 TARLEVE Alexis CYCLO CLUB ERNEEN

31 PAIN Ugo VC AVRANCHES

32 MONGODIN Ghislain GO FOUGERAIS

33 DUPONT Aloïs FLERS CYCLISME 61

34 LEGEAY Robin VC AVRANCHES

35 BOUDET Timothé VC AVRANCHES

36 BINET Thomas AG ORVAL COUTANCES

37 HAIRON Nicolas EC MONTEBOURG

38 DEGRENNE Kenzo FLERS CYCLISME 61

39 ROUSSEL Gwenole GO FOUGERAIS

40 GRIVEAU Guillaume GO FOUGERAIS

41 VAUPRES Marceau VC AVRANCHES

42 JARDIN Orlane CC LANDIVYSIEN

43 VAUQUELIN Dylan UC TILLY VAL DE SEULLES

44 CLOUARD Nathan CC LANDIVYSIEN

45 BARASCUD Marlyse BOCAGE CYCLISTE MAYENNAIS

46 BEAUSSIER Kevin GO FOUGERAIS

47 GIROULT Ilan VC AVRANCHES

48 DEBIEU Clément UC TILLY VAL DE SEULLES

49 BEAUSSIER Thomas GO FOUGERAIS

50 LEMEE Matheo CC LANDIVYSIEN

51 MARTIN Joris PERIERS CYCLISME

52 MESSAGEOT Yanis GO FOUGERAIS

53 ETILLEUX Marine FLERS CYCLISME 61

54 LEROUGE Joris PERIERS CYCLISME

55 DELAUNAY Lény EC CONDE SUR NOIREAU

56 FEUILLIE Magdalena AG ORVAL COUTANCES

57 MERCIER Théo EC CONDE SUR NOIREAU

58 LEMESLE Théo EC MONTEBOURG