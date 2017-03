Saint Hilaire du Harcouet (50) - Prix d'ouverture (Cadets)

Classement :

1 TOUMIRE Hugo VC CATENAY

2 VAUQUELIN Kévin UC TILLY VAL DE SEULLES

3 LEWANDOWSKI Martin UC TILLY VAL DE SEULLES

4 HOUIVET Alexy UC IFS-HEROUVILLE

5 REGNAULT Nathan AG ORVAL COUTANCES

6 BERNIER Elwan VC FALAISIEN

7 POTAIRE Antony AS TOURLAVILLE CYCLISME

8 DAVID Nathan ES TORIGNI

9 FOUREAU Simon COC FOUGERAIS

10 RIVIERE Mattéo VC AVRANCHES

11 DESMORTREUX Martin VC BOCAGE VIRE

12 LEMARCHAND Adrien UC BRICQUEBEC

13 THOMINE Yaël VC SAINT LO PONT HEBERT

14 LEMONNIER Frédéric VC SAINT HILAIRE

15 JOURDAN Youen VC SAINT JAMES

16 DUREL Alexis AG ORVAL COUTANCES

17 GALLIER Nolwen VC FALAISIEN

18 BENOIT Valentin FLERS CYCLISME 61

19 HAMEL Nicolas VC AVRANCHES

20 EMOND Axel VC AVRANCHES

21 LECROSNIER Lucas AS TOURLAVILLE CYCLISME

22 RENOUF Paul AS TOURLAVILLE CYCLISME

23 HERON Antonin AS TOURLAVILLE CYCLISME

24 ADAM Guillaume UC BRICQUEBEC

25 PETIT Josselin COC FOUGERAIS

26 MARIE Octave ES LIVAROT

27 PIEDAGNEL Florian VC SAINT LO PONT HEBERT

28 LOUVEL Noah COC FOUGERAIS

29 GEOFFROY Dylan AG HAYE DU PUITS

30 PERREE Jules LA VALOGNAISE CYCLISME

31 LEPOITTEVIN DUBOST Joris VC SAINT LO PONT HEBERT

32 QUENTIN Victor VC FERTE MACE

33 BERTRAND Maxime VC SAINT LO PONT HEBERT

34 CHARDRON Pierre VC AVRANCHES

35 CAILLEBOTTE Brymaël FLERS CYCLISME 61

36 HOLE Guillaume ES TORIGNI

37 RENAULD Axel ES CAEN

38 GARREAU Romain UC DU MORTAINAIS

39 LEBATARD Paul UC BRICQUEBEC

40 ECOLASSE Théo EC SAINT VIGORIENNE

41 CASTAGNA Gaetan FLERS CYCLISME 61

42 LAMBERT Antoine COC FOUGERAIS

43 CHAMPIN Julian EC CONDE SUR NOIREAU

44 LE BOURLIGU Stevan PERIERS CYCLISME

45 JOSSET Thibaut AS TOURLAVILLE CYCLISME

46 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME

47 BRAULT Antoine COC FOUGERAIS

48 FERMIN Jérémy VC SAINT HILAIRE

49 DEBIEU Thomas UC TILLY VAL DE SEULLES

50 LE MOUSSU Valentin VC SAINT HILAIRE

51 COUPPEY Hugo AS TOURLAVILLE CYCLISME

52 LECERF Baptiste ES LIVAROT

53 FREMY Daniel ES LIVAROT

54 LIARD Clément ES LIVAROT

55 JEGO Evaëlle COC FOUGERAIS