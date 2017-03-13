Saint Hilaire du Harcouet (50) - Prix d'ouverture (Cadets)

Classement :
1 TOUMIRE Hugo VC CATENAY
2 VAUQUELIN Kévin UC TILLY VAL DE SEULLES
3 LEWANDOWSKI Martin UC TILLY VAL DE SEULLES
4 HOUIVET Alexy UC IFS-HEROUVILLE
5 REGNAULT Nathan AG ORVAL COUTANCES
6 BERNIER Elwan VC FALAISIEN
7 POTAIRE Antony AS TOURLAVILLE CYCLISME
8 DAVID Nathan ES TORIGNI
9 FOUREAU Simon COC FOUGERAIS
10 RIVIERE Mattéo VC AVRANCHES
11 DESMORTREUX Martin VC BOCAGE VIRE
12 LEMARCHAND Adrien UC BRICQUEBEC
13 THOMINE Yaël VC SAINT LO PONT HEBERT
14 LEMONNIER Frédéric VC SAINT HILAIRE
15 JOURDAN Youen VC SAINT JAMES
16 DUREL Alexis AG ORVAL COUTANCES
17 GALLIER Nolwen VC FALAISIEN
18 BENOIT Valentin FLERS CYCLISME 61
19 HAMEL Nicolas VC AVRANCHES
20 EMOND Axel VC AVRANCHES
21 LECROSNIER Lucas AS TOURLAVILLE CYCLISME
22 RENOUF Paul AS TOURLAVILLE CYCLISME
23 HERON Antonin AS TOURLAVILLE CYCLISME
24 ADAM Guillaume UC BRICQUEBEC
25 PETIT Josselin COC FOUGERAIS
26 MARIE Octave ES LIVAROT
27 PIEDAGNEL Florian VC SAINT LO PONT HEBERT
28 LOUVEL Noah COC FOUGERAIS
29 GEOFFROY Dylan AG HAYE DU PUITS
30 PERREE Jules LA VALOGNAISE CYCLISME
31 LEPOITTEVIN DUBOST Joris VC SAINT LO PONT HEBERT
32 QUENTIN Victor VC FERTE MACE
33 BERTRAND Maxime VC SAINT LO PONT HEBERT
34 CHARDRON Pierre VC AVRANCHES
35 CAILLEBOTTE Brymaël FLERS CYCLISME 61
36 HOLE Guillaume ES TORIGNI
37 RENAULD Axel ES CAEN
38 GARREAU Romain UC DU MORTAINAIS
39 LEBATARD Paul UC BRICQUEBEC
40 ECOLASSE Théo EC SAINT VIGORIENNE
41 CASTAGNA Gaetan FLERS CYCLISME 61
42 LAMBERT Antoine COC FOUGERAIS
43 CHAMPIN Julian EC CONDE SUR NOIREAU
44 LE BOURLIGU Stevan PERIERS CYCLISME
45 JOSSET Thibaut AS TOURLAVILLE CYCLISME
46 BRAMOULLE Benjamin AS TOURLAVILLE CYCLISME
47 BRAULT Antoine COC FOUGERAIS
48 FERMIN Jérémy VC SAINT HILAIRE
49 DEBIEU Thomas UC TILLY VAL DE SEULLES
50 LE MOUSSU Valentin VC SAINT HILAIRE
51 COUPPEY Hugo AS TOURLAVILLE CYCLISME
52 LECERF Baptiste ES LIVAROT
53 FREMY Daniel ES LIVAROT
54 LIARD Clément ES LIVAROT
55 JEGO Evaëlle COC FOUGERAIS