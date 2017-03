Fublaines (77) - Prix de la Ville (Minimes)

Classement :

1 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95 00:43;50

2 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE 0:44:02

3 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE 0:44:24

4 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE 0:44:45

5 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE

6 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX

7 BAUTRAIT Corentin COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES

8 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS

9 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER

10 KANDISSOUNON Arthur EC AULNAY

11 MENAGER Enzo CC FORMERIE

12 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95

13 ENGELS Jules SC VAL D'ARRE

14 LINVAL Florian EC AULNAY

15 DELILLE Matthis AS THOUROTTE CYCLISTE

16 PONCET Alexis HAINAUT CYCLING TEAM

17 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS

18 JOCKIN Kylian LAGNY PONTCARRE CYC.

19 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER

20 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.

21 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.

22 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT

23 FELGUEIRAS Jordan EC GOUSSAINVILLE PUISEUX

24 COVILLERS Yohann CC NOGENT / OISE

25 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX

26 PINCON Vivien RLB ST BENOIT SUR LOIRE

27 DHOOGE Alexandre CC NOGENT / OISE

28 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS

29 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS

30 JACQ Ghislain LES RAYONS DE L'AVENIR

31 LE POUL Erwan ES STAINS

32 CORBEL Paul EC AULNAY

33 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.

34 LABICHE Loan PARISIS A.C. 95

35 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE

36 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX

37 PROBST Léo RLB ST BENOIT SUR LOIRE

38 FARAUT Ambroise ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

39 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95

40 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O. à 1 T

41 COLSY Noé PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

42 BAHLOUL Ilian AV THIAIS

43 DROLON Mathis ESC MEAUX

44 GOUGEON Bastien PARISIS A.C. 95

45 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.

46 JALMAIN Jonathan CC NOGENT / OISE

47 CHANTEREAUX Tom PARISIS A.C. 95

48 DELON Claudia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

49 GARNIER Nikitas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

50 MARCHAND Elouan VELO CLUB RETHELOIS

51 DIALLO Kile CS VILLETANEUSE

52 COUCHOUD Romain UC LIANCOURT RANTIGNY

53 HABI Wassim CS VILLETANEUSE

54 BOUBLIL Raphaël PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

55 MOREAU Sacha AV THIAIS

56 SZAJMAN Mathéo VC SAVIGNY SUR ORGE

57 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS

58 WASEK Mathias LAGNY PONTCARRE CYC.

59 MADORRE Clément EC MONTGERON VIGNEUX

60 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME

61 LE POUL Loïck ES STAINS

62 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE

63 CHARBIT Eliott VC SAVIGNY SUR ORGE

64 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE

65 CORVE Clément OLYMPIQUE C.V.O.

66 GAULTIER Mehdi VC FONTAINEBLEAU AVON

67 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD

68 FIALIP Louison JS FERTE GAUCHER

69 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE

70 COLSY Mya PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE

Crédit Photo : Thierry Boulaire