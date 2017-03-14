Fublaines (77) - Prix de la Ville (Minimes)

Classement :
1 SELLIER Mathis PARISIS A.C. 95 00:43;50
2 BAR Nathan VC SAVIGNY SUR ORGE 0:44:02
3 ESTREMANHO Hugo VC SAVIGNY SUR ORGE 0:44:24
4 MAURICIO Flavio ROUE D'OR CONFLANAISE 0:44:45
5 DHENIN Baptiste US CREPYNOISE
6 GRAZIANI Timoté ESC MEAUX
7 BAUTRAIT Corentin COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES
8 BRIDRON Thibaud GUIDON CHALETTOIS
9 BOULAIRE Angus JS FERTE GAUCHER
10 KANDISSOUNON Arthur EC AULNAY
11 MENAGER Enzo CC FORMERIE
12 GAUTIER Charles PARISIS A.C. 95
13 ENGELS Jules SC VAL D'ARRE
14 LINVAL Florian EC AULNAY
15 DELILLE Matthis AS THOUROTTE CYCLISTE
16 PONCET Alexis HAINAUT CYCLING TEAM
17 ZOLOPA Jules TEAM AVESNOIS
18 JOCKIN Kylian LAGNY PONTCARRE CYC.
19 FAHY Camille JS FERTE GAUCHER
20 ROUXEL Lucas OLYMPIQUE C.V.O.
21 COULON Louis LAGNY PONTCARRE CYC.
22 DAFFINI Pablo E C V BOULZICOURT
23 FELGUEIRAS Jordan EC GOUSSAINVILLE PUISEUX
24 COVILLERS Yohann CC NOGENT / OISE
25 GOUSSOT Cyprien EC MONTGERON VIGNEUX
26 PINCON Vivien RLB ST BENOIT SUR LOIRE
27 DHOOGE Alexandre CC NOGENT / OISE
28 DELABRE Axel US METRO TRANSPORTS
29 MARTIN Mattéo US METRO TRANSPORTS
30 JACQ Ghislain LES RAYONS DE L'AVENIR
31 LE POUL Erwan ES STAINS
32 CORBEL Paul EC AULNAY
33 MARCHETTI Alonso LAGNY PONTCARRE CYC.
34 LABICHE Loan PARISIS A.C. 95
35 LACLARE Amandine PEDALE COMBS LA VILLAISE
36 CHAVENAY Ilian ESC MEAUX
37 PROBST Léo RLB ST BENOIT SUR LOIRE
38 FARAUT Ambroise ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
39 HERNAULT Loïc PARISIS A.C. 95
40 RAGUENEAU Bastien OLYMPIQUE C.V.O. à 1 T
41 COLSY Noé PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
42 BAHLOUL Ilian AV THIAIS
43 DROLON Mathis ESC MEAUX
44 GOUGEON Bastien PARISIS A.C. 95
45 SILVA Morgane OLYMPIQUE C.V.O.
46 JALMAIN Jonathan CC NOGENT / OISE
47 CHANTEREAUX Tom PARISIS A.C. 95
48 DELON Claudia CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
49 GARNIER Nikitas PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
50 MARCHAND Elouan VELO CLUB RETHELOIS
51 DIALLO Kile CS VILLETANEUSE
52 COUCHOUD Romain UC LIANCOURT RANTIGNY
53 HABI Wassim CS VILLETANEUSE
54 BOUBLIL Raphaël PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
55 MOREAU Sacha AV THIAIS
56 SZAJMAN Mathéo VC SAVIGNY SUR ORGE
57 BERGHEAUD Maëlys US METRO TRANSPORTS
58 WASEK Mathias LAGNY PONTCARRE CYC.
59 MADORRE Clément EC MONTGERON VIGNEUX
60 GEISEN Mathilde NEUVES MAISONS CYCLISME
61 LE POUL Loïck ES STAINS
62 KAROUIA Sonia CS VILLETANEUSE
63 CHARBIT Eliott VC SAVIGNY SUR ORGE
64 RATNA Iniya CS VILLETANEUSE
65 CORVE Clément OLYMPIQUE C.V.O.
66 GAULTIER Mehdi VC FONTAINEBLEAU AVON
67 SELLIER Alicia TEAM PELTRAX - CSD
68 FIALIP Louison JS FERTE GAUCHER
69 ARHUR Charlotte SC VAL D'ARRE
70 COLSY Mya PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE
Crédit Photo : Thierry Boulaire