Fublaines (77) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :
1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
2 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95
3 CASPER Kenny AC MONTDIDIER
4 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY
5 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS
6 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX
7 MOCCI Pierrick VC CHATEAU THIERRY
8 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
9 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS
10 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95
11 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS
12 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE
13 LEMONNIER Loïck ESC MEAUX
14 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE
15 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.
16 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN
17 FEAUTRIER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE
18 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95
19 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE
20 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS
21 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93
22 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS
23 MAGE Rémy JS FERTE GAUCHER
24 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX
25 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE
26 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE
27 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE
28 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN
29 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS
30 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE