Fublaines (77) - Prix de la Ville (Cadets)

Classement :

1 PAGNIER Louka ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

2 PIERRE Eliott PARISIS A.C. 95

3 CASPER Kenny AC MONTDIDIER

4 RUMAN Fabian UV PINON ANIZY

5 VELDMANS Arthur TEAM AVESNOIS

6 ORGIAZZI Thomas ESC MEAUX

7 MOCCI Pierrick VC CHATEAU THIERRY

8 MORVAN Thomas ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

9 ZOLOPA Louis TEAM AVESNOIS

10 DUJARDIN Julien PARISIS A.C. 95

11 AUFFRET Ronan US METRO TRANSPORTS

12 SAINT ANGE Killian CS VILLETANEUSE

13 LEMONNIER Loïck ESC MEAUX

14 MAREC Julien ANTONY BERNY CYCLISTE

15 NOMINE Lilian LAGNY PONTCARRE CYC.

16 FRANCOME Alexandre VC AMATEUR ST QUENTIN

17 FEAUTRIER Thomas ANTONY BERNY CYCLISTE

18 OLLIVIER Clément ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95

19 BAUWENS Théo CC NOGENT / OISE

20 MIOMANDRE Estéban US METRO TRANSPORTS

21 BOULVRAIS Melvin CM AUBERVILLIERS 93

22 LUIS Matéo US METRO TRANSPORTS

23 MAGE Rémy JS FERTE GAUCHER

24 LAMBERT Arnaud ESC MEAUX

25 ENGELS Edgar SC VAL D'ARRE

26 DUBOIS FERARY Florian CC NOGENT / OISE

27 LEGAL Romann EC VALLEE DE L'AISNE

28 LASSEGUE Tristan US EZANVILLE ECOUEN

29 FERRY Axel US METRO TRANSPORTS

30 NENADOVIC Kristina CS VILLETANEUSE