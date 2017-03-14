Le Mesnil Vénéron (50) - Prix de la Municipalité (Pass D2)

Classement :
1 MOGIS Quentin UC LANDELLAISE
2 ROUZEE Olivier VC VERNON
3 DAMECOUR Frédéric EC MONTEBOURG
4 VARIN Boris MOYON CYCLOSPORT
5 DENNEBOUY Antoine LA VALOGNAISE CYCLISME
6 MARIE Ludovic VC SAINT HILAIRE
7 HERVIEU Pascal MOYON CYCLOSPORT
8 REGNAULT Mathieu VC AVRANCHES
9 MARIE Bruno AG ORVAL COUTANCES
10 MARIE DIT HOMMET David AG HAYE DU PUITS
11 MAUCON Nicolas VC SAINT HILAIRE
12 BROTELANDE Thibaut UC BRICQUEBEC
13 SENOVILLE Aymerick MOYON CYCLOSPORT
14 GOUTAL Sylvain UC LANDELLAISE
15 JOURDAN François UC BRICQUEBEC
16 JEANNE Dimitri UST EQUEURDREVILLE
17 PAPIN Romain VC SAINT LO PONT HEBERT
18 BREUX Maxime PERIERS CYCLISME
19 BUSNEL Morgan UC BRICQUEBEC
20 LEBIEZ Stéphane PERIERS CYCLISME
21
22 FIZELLE Willy CS VILLEDIEU
23 LUCAS Patrick VC VERNON
24 DOREY Benjamin VC GRANVILLE
25 LEROUVILLOIS Rodrigue AG ORVAL COUTANCES