Templeuve (Belgique) : Samuel Leroux 13ème

Classement :

1 WELTEN BRAM BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03

2 VERHELST LOUIS PAUWELS SAUZEN VASTGOEDSERVICE 02:33:03

3 SCHÄPPI MARTIN BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03

4 MINNE STIJN ALL FRIENDS CYCLING 02:33:03

5 SIMON KENN HOME SOLUTION ANMAPA SOENENS 02:33:03

6 BOUVRY DIETER PAUWELS SAUZEN VASTGOEDSERVICE 02:33:03

7 MAES JO ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:33:03

8 VAN HOOYDONCK NATHAN BMC DEVELOPPEMENT TEAM 02:33:03

9 GIBBONS THOMAS BAGUET 02:33:03

10 PICOUX MAXIMILIEN T PALM POLE CONTINENTAL WALLON 02:33:03

11 CLAUW JOHN-ROSS VL TECHNICQ ABUTRIEK CT 02:33:03

12 VEKEMAN MAXIME T-PALM POLE CONINENTAL WALLON 02:33:03

13 LEROUX SAMUEL CC NOGENT SUR OISE 02:33:03

14 ROSSEEL RICKY ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:33:03

15 VAN DER SCHUEREN NICKY VAN EYCK SPORT 02:33:03

16 HIRSCHI MARC BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03

17 YAMAMOTO MASAKI NIFS IN KANOYA 02:33:03

18 LELEU ANTOINE DUNKERQUE LC 02:33:03

19 MULLER RETO BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03

20 KUSABA KEIGO NIFS IN KANOYA 02:33:03

21 DE MUNSTER GREGORY INDIVIDUEEL 02:33:03

22 MÛLLER PATRICK BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03

23 TAKEYAMA KOSUKE NIFS IN KANOYA 02:33:03

24 VAN DAMME INDY WK NOORD WEST BRABANT 02:33:03

25 MORTIER JULIEN AGO - AQUA SERVICE 02:33:03

26 PATTEN DANIEL ASFRA RACING TEAM 02:33:03

27 GRATIOT ALEXANDRE VC AMATEUR SAINT QUENTIN 02:33:03

28 VANTHOURNOUT BRECHT MEUBELEN GAVERZICHT 02:33:03

29 DE VRIESE STIJN IMAGE 4U TEK CYCLING TEAM 02:33:03

30 SAGNIER THEO CC NOGENT SUR OISE 02:33:03

31 BERO SEAN ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:33:03

32 ROLET SYLVAIN OTTIGNIES 02:33:03

33 LA ROSE GRÉGORY ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:33:03

34 TEUGELS LENNERT UNITED CT 02:33:03

35 LEGRAS NICOLAS CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:33:03

36 PUNG PEETER CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:33:03

37 DE NAUW SIGFRIED ESPIRA CYCLING TEAM 02:33:03

38 BARBIER PIERRE BMC DEVELOPPEMENT TEAM 02:33:03

39 HANADA KIYOMASA TEAM EURASIA 02:33:03

40 LEFEVER NICO INDIVIDUEEL 02:33:03

41 QUERTINMONT CORENTIN OTTIGNIES LLN 02:33:03

42 TASSET MARVIN AGO - AQUA SERVICE 02:33:03

43 SIX FRANKLIN AGO - AQUA SERVICE 02:33:03

44 BODCHON DYLAN ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE 02:33:03

45 WAGEMANS KOEN INDIVIDUEL 02:33:03

46 SCLACMENDER DAIVY BLANCS GILETS BW 02:33:03

47 PEERSMAN GERBEN WIELERCLUB STEEDS VOORAAN VZW 02:33:03

48 VERJANS FRANK EC WALSHOUTEM 02:33:03

49 VANDENBULCKE CHRISTOPHER ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:33:03

50 BERNARD QUENTIN DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:03

51 DENDIEVEL CYRIL DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:03

52 GELDHOF DAVID WIELERTEAM DECOCK VAN EYCK DEVOS 02:33:03

53 SHIMIZU OHKO TEAM EURASIA 02:33:03

54 DE DONCKER BALDER VETRAPO CYCLING TEAM 02:33:03

55 NEIRYNCK KEVIN C.T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE 02:33:03

56 GOUEL VALENTIN ESEG DOUAI 02:33:03

57 NACHTERGAELE NIELS ATOM 02:33:03

58 MAGINET STEVE HOME SOLUTION CT 02:33:03

59 RICHARD VALENTIN CC VILLENEUVE SAINT GERMAIN SOISSONS 02:33:03

60 GARCIA TOM DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:03

61 SENO CLEMENT ASFRA RACING TEAM 02:33:03

62 VANLUCHENE MATS ATOM6 ALNO KEUKENS WAKKEN CT 02:33:03

63 OMACHI KENTO EURASIA IRC TIRE 02:33:03

64 CLAERHOUT SVEN CT TOMACC 02:33:03

65 ADAM BENJAMIN BLANCS GILETS BW 02:33:03

66 EENKHOORN PASCAL BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03

67 BRUYNEEL GIEL DL CHEMICALS RUWOMAT VT 02:33:03

68 MOTTE DAVID VAN EYCK SPORT 02:33:03

69 DIEPENDAELE TIMMY VDM VANDURME MICHIELS TRAWOBO CICLING 02:33:03

70 VERVERKEN PIETER DL CHEMICALS RUWOMAT VT 02:33:03

71 CRAS STEFF BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03

72 DOBBS SAM BMC DEVELOPMENT TEAM 02:33:03

73 BUNTINX AUXENCE T-PALM - PCW 02:33:03

74 ROSZKIEWICZ RAPHAËL ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE 02:33:03

75 GINELLI VINCENT CC NOGENT SUR OISE 02:33:03

76 LA ROSE DIMITRI ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES 02:33:03

77 VANHAECKE THOMAS WIELERTEAM DECOCK-WONINGBOUW VANDEKERCKHOVE 02:33:03

78 ODDII ANDERS OTTESTAD IL SYKKEL 02:33:03

79 DE WINTER HUGO AGO - AQUA SERVICE 02:33:03

80 WIHK JACOB RYSKA POSTEN SK 02:33:03

81 BERGSTRÔM FRISK HANNES RYSKA POSTEN SK 02:33:03

82 CANNOOT YORDI MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CT 02:33:03

83 PETIT TOMAS AGO - AQUA SERVICE 02:33:03

84 KUENTZ ANTHONY CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS 02:33:03

85 FLAHAUT DENIS UV FOURMISIENNE 02:33:03

86 LOY ANTOINE AGO - AQUA SERVICE 02:33:03

87 HUYSSER JEROEN INDIVIDUEEL 02:33:03

88 PINEDA HENDRIK T PALM POLE CONTINENTAL WALLON 02:33:03

89 EECKHOUT NICO INDIVIDUEL 02:33:03

90 DELVAUX GUILLAUME T PALM PCW 02:33:03

91 LALOUETTE KEVIN CC NOGENT SUR OISE 02:33:03

92 SEFA YLBER ASFRA RACING TEAM 02:33:03

93 MARTIN ALEXIS VC AMATEUR SAINT QUENTIN 02:33:03

94 MONCOMBLE NICOLAS DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME 02:33:03

95 TANIS QUENTIN CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS A 02:33:03

96 PENVEN CLEMENT CC NOGENT SUR OISE 02:33:03

97 JOLY THOMAS CC NOGENT SUR OISE 02:33:03

DNF FEDRIGO NICOLAS SERVELO TEAM??? DNF

DNF DEGUIDE LOUIS PRORACE CT DNF

DNF SINOY FABIO UNITED CT DNF

DNF SIVAKOV PAVEL BMC DEVELOPMENT TEAM DNF

DNF TIELEMANS PIERRE USSA PAVILLY BARENTIN DNF

DNF VAN HAVERBEKE JULIEN CC NOGENT DNF

DNF TOUBEAU NICOLAS BLANCS GILETS BW DNF

DNF TOUBEAU ALEXANDRE ROYAL CYCLISTE PESANT CLUB LIEGE DNF

DNF DEBUCQUOY RAFAËL BLANCS GILETS BW DNF

DNF FJORDEFALK DANTE STHLMESS DNF

DNF CALLEMEIN PIETER PCT TOMACC DNF

DNF MARIN BRIEUC ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF

DNF NARUMI SOH EURASIA DNF

DNF TAKIYAMA RIKU TEAM EURASIA DNF

DNF YOSHIOKA TAKUYA TEAM EURASIA DNF

DNF KII HAYATO TEAM EURASIA DNF

DNF POLS JEROME OTTIGNIES LLN DNF

DNF DAGHUYT GIANNI ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGE DNF

DNF LOISEAU JULIEN ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE DNF

DNF FRANCOIS FABRICE ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF

DNF WILLEMS MARIO KINGSNORTH INTERNATIONAL WHEELERS DNF

DNF DERESMES GEOFFREY TEAM PELTRAX CSD DNF

DNF THERAIN QUENTIN VERANDAS WILLEMS CRABBE DNF

DNF BIEBUYCK AURÉLIEN ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF

DNF BIEBUYCK CORENTIN ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF

DNF LEGRAND WESLEY RED FLYING BIKERS DNF

DNF DE JONGHE KEVIN CIBEL CEBON DNF

DNF HAUBRUGE ROBIN BLANCS GILETS BRABANT WALLON DNF

DNF LIEFHOOGHE FREDERIK WIELERTEAM IEPER DNF

DNF LIEFHOOGHE DIETER WIELERTEAM IEPER DNF

DNF CHEVAL VALENTIN VC AMATEUR SAINT QUENTIN DNF

DNF LERATE LAURENT ENTENTE CYCLISTE DE WALLONIE DNF

DNF ROELAND JORDAN ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF

DNF GARBET NICOLAS CC NOGENT SUR OISE DNF

DNF MAFFEIS DANY CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS DNF

DNF COPPENS MATTHIAS ASFRA RACING TEAM DNF

DNF DURANEL OLIVIER CL BARLIN DNF

DNF LEFEBVRE JEREMY ROYAL VELO CLUB OTTIGNIES DNF

DNF BADA FLORIAN BLANCS GILLETS BT WALLON DNF

DNF DEMINNE DANY SERVELO TEAM DNF

DNF SERVAIS LAURENT SERVELO TEAM DNF

DNF BERNARD ANTHONY SERVELO TEAM DNF

DNF DESMECHT DAVID TARTELLO ISOREX SUPERAND HAM DNF

DNF WENNERGREN DANIEL TARTELLO ISOREX SUPERAND HAM DNF

Crédit Photo : Jean Marc Hecquet