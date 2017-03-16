Wissous (91) - Prix AAOC de la Ville (Pass D3)

Classement :
1 LEPERE Bruno VC BEAUVAISIEN OISE 1:33:00
2 MAURIN Yvan PERIERS CYCLISME
3 BRAN Adi Lentin AC ORSAY
4 ALLIROL Didier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
5 CHATAGNER Thomas AC ORSAY
6 DORANGES Elie Patrick U.S. TROPIKANA
7 MUSELET Christian COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
8 ISMAR Gilbert U.S. TROPIKANA
9 CORTIANA Frédéric EC MONTGERON VIGNEUX
10 CONTAMINE Claude A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
11 RICHEFORT Jean Michel EC VELIZY 78
12 HOUANARD Bertrand COURBEVOIE SPORTS CYCLISME
13 FEUNTEUN Ronan US RIS ORANGIS
14 SIMONNET David VC MONTIGNY BRETONNEUX
15 DA SILVA RAMALHO Lino CSM EPINAY SUR SEINE
16 CHASSAGNE Philippe AIRPORT A.O.C. WISSOUS
17 PENA Bruno CSM CLAMART
18 GUIDICELLI Florent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE
19 LHUISSIER Gilbert LES BLEUS DE FRANCE
20 ROCHEFORT Cyril VC MONTIGNY BRETONNEUX
21 POSENATO Julie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ
22 GOFFIN Serge US EZANVILLE ECOUEN
23 LESGENT Jean Philippe LAGNY PONTCARRE CYC.
24 PRETS Jean Luc EC VELIZY 78
25 BARVILLE Marc TEAM CRC
26 FOUCHER Ludovic CC PONTHIERRY PRINGY
27 THEVENART Jean François VELO CLUB ARPAJON
28 LEFRANCOIS Alain EC NEUILLY PLAISANCE
29 NEZOT Vincent EC MONTGERON VIGNEUX
30 KAROLEWICZ Willy CSM PUTEAUX
31 MARCELLAUD Heddy EC MONTGERON VIGNEUX
32 TESSIER Philippe VC ST GILLES CROIX DE VIE
33 BOZO Dany AC VAL D'OISE
34 DAGUE Christophe AV THIAIS
35 LEGEAY Bruno VELO CLUB ARPAJON
36 DUBOIS Patrick US NEMOURS ST PIERRE
37 PICARDAT Philippe VC SAINT-MAMMES
38 DIVO François USM GAGNY
39 RANCON Manuel EC MONTGERON VIGNEUX
40 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS
41 FABRE Olivier AC VAL D'OISE
42 BELAISE Ludovic EC MONTGERON VIGNEUX
Crédit Photo : Gerard Briand