Wissous (91) - Prix AAOC de la Ville (Pass D3)

Classement :

1 LEPERE Bruno VC BEAUVAISIEN OISE 1:33:00

2 MAURIN Yvan PERIERS CYCLISME

3 BRAN Adi Lentin AC ORSAY

4 ALLIROL Didier COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

5 CHATAGNER Thomas AC ORSAY

6 DORANGES Elie Patrick U.S. TROPIKANA

7 MUSELET Christian COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

8 ISMAR Gilbert U.S. TROPIKANA

9 CORTIANA Frédéric EC MONTGERON VIGNEUX

10 CONTAMINE Claude A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

11 RICHEFORT Jean Michel EC VELIZY 78

12 HOUANARD Bertrand COURBEVOIE SPORTS CYCLISME

13 FEUNTEUN Ronan US RIS ORANGIS

14 SIMONNET David VC MONTIGNY BRETONNEUX

15 DA SILVA RAMALHO Lino CSM EPINAY SUR SEINE

16 CHASSAGNE Philippe AIRPORT A.O.C. WISSOUS

17 PENA Bruno CSM CLAMART

18 GUIDICELLI Florent A. SOISY ENGHIEN LA BARRE

19 LHUISSIER Gilbert LES BLEUS DE FRANCE

20 ROCHEFORT Cyril VC MONTIGNY BRETONNEUX

21 POSENATO Julie CO COURCOURONNES CYC. FEMININ

22 GOFFIN Serge US EZANVILLE ECOUEN

23 LESGENT Jean Philippe LAGNY PONTCARRE CYC.

24 PRETS Jean Luc EC VELIZY 78

25 BARVILLE Marc TEAM CRC

26 FOUCHER Ludovic CC PONTHIERRY PRINGY

27 THEVENART Jean François VELO CLUB ARPAJON

28 LEFRANCOIS Alain EC NEUILLY PLAISANCE

29 NEZOT Vincent EC MONTGERON VIGNEUX

30 KAROLEWICZ Willy CSM PUTEAUX

31 MARCELLAUD Heddy EC MONTGERON VIGNEUX

32 TESSIER Philippe VC ST GILLES CROIX DE VIE

33 BOZO Dany AC VAL D'OISE

34 DAGUE Christophe AV THIAIS

35 LEGEAY Bruno VELO CLUB ARPAJON

36 DUBOIS Patrick US NEMOURS ST PIERRE

37 PICARDAT Philippe VC SAINT-MAMMES

38 DIVO François USM GAGNY

39 RANCON Manuel EC MONTGERON VIGNEUX

40 LEGROS Angeline US METRO TRANSPORTS

41 FABRE Olivier AC VAL D'OISE

42 BELAISE Ludovic EC MONTGERON VIGNEUX

Crédit Photo : Gerard Briand