Handzame Challenge (Belgique) : Alexis Caresmel 19ème

Classement :
1 SIX Franklin BELH41´5S AGO - AQUA SERVICEU23. C
2 MÜLLER Reto SUI0H0´0S BMC DEVELOPMENT TEAMBEL
3 ARIMONT Charlie BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
4 PHILIPSEN Jasper BEL BMC DEVELOPMENT TEAMU23
5 WARLOP Jordi BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
6 VERWILST Aaron BEL LOTTO SOUDALU23
7 LEYSEN Senne BEL LOTTO SOUDALU23
8 DEWEER Jochen BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE
9 HIRSCHI Marc SUI BMC DEVELOPMENT TEAMBEL
10 APERS Ruben BELH41´9S0H0´4S LOTTO SOUDALU23
11 TURGIS Tanguy FRA BMC DEVELOPMENT TEAMBEL
12 MÜLLER Patrick SUIH41´18S0H0´13S BMC DEVELOPMENT TEAMBEL
13 DE POORTER Maxime BELH41´27S0H0´22S EFC-L&R-VULSTEKEU
14 DEWULF Stan BEL LOTTO SOUDALU23
15 TASSET Marvin BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
16 VERSCHUERE Seppe BEL CIBEL - CEBONEL. CZC
17 CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
18 DOBBS Sam NZL BMC DEVELOPMENT TEAMBEL
19 CARESMEL Alexis FRA ESEG DOUAIBEL
20 VAN RENTERGHEM Boris BEL PRORACE CYCLING TEAMU23
21 DEBRUYNE Glenn BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
22 REYNAERTS Wim BEL CIBEL - CEBONU. C
23 HOLT Joe GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL
24 BORRA Gilles BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
25 CARTER Thomas NZL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL
26 MAES Alexander BEL CIBEL - CEBONEL. CZC
27 DECOSTER Merlijn BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONEL. CZC
28 WYDOOGHE Jaron BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
29 MERTENS Julian BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
30 DE PESTEL Sander BELH41´31S0H0´26S LOTTO SOUDALU23
31 HAYTER Ethan GBRH41´39S0H0´34S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL
32 PICOUX Maximilien BELH41´46S0H0´41S T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
33 CLAXTON Angus GBRH41´55S0H0´50S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL
34 BOUTS Jordy BELH42´9S0H1´4S PRORACE CYCLING TEAMU23
35 MERTENS Robin BELH42´11S0H1´6S PRORACE CYCLING TEAMELITE
36 DE BOCK Stijn BEL CIBEL - CEBONEL. CMC
37 VAN DER HAEGHEN Ruben BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. ELITE
38 BOTHUYNE Jorden BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
39 MAZZONE Leon GBR ILLI-BIKES CYCLING TEAMBEL
40 VAN COPPERNOLLE Francesco BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
41 DESCAMPS Joris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
42 COURTENS Olivier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
43 VAN BEETHOVEN Matthias BEL ESEG DOUAIU
44 OVERSTE Matthew NED VOLHARDING WILTON CTBEL
45 DEMEYERE Torsten BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
46 VEKEMAN Maxime BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONEL. CZC
47 TOUQUET Joren BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
48 VERHULST Lothar BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
49 WOOD Reece GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL
50 BALCAEN Manolito BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENBEL
51 VAINIONPÄÄ Oskari FIN ASFRA RACING TEAMBEL
52 KAISE Julien BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
53 DEFREYNE Cédric BELH42´16S0H1´11S EFC-L&R-VULSTEKEU
54 BOSTOCK Matthew GBRH42´20S0H1´15S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL
55 DEBUYSERE Wannes BELH44´48S0H3´43S MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU
56 VASTMANS Dries BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
57 VERSCHAEVE Lounes BELH44´54S0H3´49S DOVY KEUKENS - FCCU23
58 VERHAEGEN Jens BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
59 MENGOULAS Alex ned199707133H45´35S0H4´30S VOLHARDING WILTON CTBEL
60 VERFAILLIE Arne BELH45´37S0H4´32S ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF FRANSEN David BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL
DNF BIDO ARDUINO Giovane BRA DOVY KEUKENS - FCCBEL
DNF VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF MOONS Steven BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF KJEMHUS Joakim NOR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMBEL
DNF GABISSON Clément FRA ESEG DOUAIBEL
DNF DELMOTTE Dennis BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23
DNF WIGGINS Doron BEL ESEG DOUAIU
DNF DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU
DNF TEIRLINCK Jens BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNF VOIGT Eric USA BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMBEL
DNF KERF Jérôme BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL
DNF LA ROSE Dimitri BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL
DNF LA ROSE Grégory BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL
DNF D´ANGELO Ugo BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESR Espoir
DNF VANDENBUSSCHE Jari BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNF CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23
DNF REYNAERTS Jan BEL CIBEL - CEBONU. C
DNF BROER Milan NED VOLHARDING WILTON CTBEL
DNF VAN ESLANDER Florian FRA ESEG DOUAIBEL
DNF GEERINCK Dries BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
DNF GESERICK Ocko NED VOLHARDING WILTON CTBEL
DNF DE SY Gertjan BEL PRORACE CYCLING TEAMBEL
DNF SCHOLTEN Tim NED VOLHARDING WILTON CTBEL
DNF VERBESTEL Robin BEL PRORACE CYCLING TEAMU23
DNF SIEMONS Stijn BEL PRORACE CYCLING TEAMU23
DNF VAN RAEPENBUSCH Ruben BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNF OUSSOREN Olaf NED VOLHARDING WILTON CTBEL
DNF MEHEUS Gill BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23
DNF TEMMERMAN Jasper BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE
DNF HARTLEY Adam GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL
DNF D´HOOGE Thomas BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
DNF PRUVOOST Shayne BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
DNF DE JAEGER Nick BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
DNF DE PLUS Jasper BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23
DNF BASSON Gustav RSA HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMBEL
DNF HEYSE Jari BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMBEL
DNF CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNF HOLVOET Louis BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE
DNF RONSSE Gauthier BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23
DNF SMAGGHE Wouter BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
DNF DEPREZ Robbe BEL ASFRA RACING TEAMBEL
DNF MARTIN Oliver AUS ILLI-BIKES CYCLING TEAMBEL
DNF ROTTY Glenn BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE
DNF MOREELS Louis BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
DNF HUYGEN Wout BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23
DNF VANDREPOTTE Anthony BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONElites
DNF DEVROYE Kim BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF TAMINIAUX Lionel BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
DNF HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23
DNF MOMMENS Timothy BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE
DNF GOEBEERT Pierre BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
DNF DE WINTER Gordon BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C
DNF ADRIAENS Bert BEL ASFRA RACING TEAMU23
DNF VAN MOL Caine BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C
DNF SCHIETTECATTE Jellen BEL ASFRA RACING TEAMELITE
DNF COWARD Jake GBR MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTBEL
DNF VAN DER BAUWHEDE Michiel BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
DNF VANACKER Bjarne BEL EFC-L&R-VULSTEKEU
DNF SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE
DNF DYNGELAN Vik Sverre NOR MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTBEL
DNF DEKONING Fabrizio BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
DNF HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMBEL
DNF MAHIEU Mathias BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
DNF ENGLISH Jack GBR ASFRA RACING TEAMBEL
DNF VAN HOOREBEKE Michiel BEL VZW JONG WIELERTALENTU23
DNF COLMAN Alex BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23
DNF VANGHELUWE Seppe BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23
DNF DEPYPERE Mathias BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
DNF LAMBERECHTS Lukas BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE
DNF HONORE Mikkel Froelich DEN LOTTO SOUDALBEL
DNF DEHEM Arno BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23