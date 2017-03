Handzame Challenge (Belgique) : Alexis Caresmel 19ème

Classement :

1 SIX Franklin BELH41´5S AGO - AQUA SERVICEU23. C

2 MÜLLER Reto SUI0H0´0S BMC DEVELOPMENT TEAMBEL

3 ARIMONT Charlie BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

4 PHILIPSEN Jasper BEL BMC DEVELOPMENT TEAMU23

5 WARLOP Jordi BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

6 VERWILST Aaron BEL LOTTO SOUDALU23

7 LEYSEN Senne BEL LOTTO SOUDALU23

8 DEWEER Jochen BEL DOVY KEUKENS - FCCELITE

9 HIRSCHI Marc SUI BMC DEVELOPMENT TEAMBEL

10 APERS Ruben BELH41´9S0H0´4S LOTTO SOUDALU23

11 TURGIS Tanguy FRA BMC DEVELOPMENT TEAMBEL

12 MÜLLER Patrick SUIH41´18S0H0´13S BMC DEVELOPMENT TEAMBEL

13 DE POORTER Maxime BELH41´27S0H0´22S EFC-L&R-VULSTEKEU

14 DEWULF Stan BEL LOTTO SOUDALU23

15 TASSET Marvin BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

16 VERSCHUERE Seppe BEL CIBEL - CEBONEL. CZC

17 CLAUW John-ross BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

18 DOBBS Sam NZL BMC DEVELOPMENT TEAMBEL

19 CARESMEL Alexis FRA ESEG DOUAIBEL

20 VAN RENTERGHEM Boris BEL PRORACE CYCLING TEAMU23

21 DEBRUYNE Glenn BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

22 REYNAERTS Wim BEL CIBEL - CEBONU. C

23 HOLT Joe GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL

24 BORRA Gilles BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

25 CARTER Thomas NZL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL

26 MAES Alexander BEL CIBEL - CEBONEL. CZC

27 DECOSTER Merlijn BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONEL. CZC

28 WYDOOGHE Jaron BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

29 MERTENS Julian BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

30 DE PESTEL Sander BELH41´31S0H0´26S LOTTO SOUDALU23

31 HAYTER Ethan GBRH41´39S0H0´34S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL

32 PICOUX Maximilien BELH41´46S0H0´41S T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

33 CLAXTON Angus GBRH41´55S0H0´50S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL

34 BOUTS Jordy BELH42´9S0H1´4S PRORACE CYCLING TEAMU23

35 MERTENS Robin BELH42´11S0H1´6S PRORACE CYCLING TEAMELITE

36 DE BOCK Stijn BEL CIBEL - CEBONEL. CMC

37 VAN DER HAEGHEN Ruben BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. ELITE

38 BOTHUYNE Jorden BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

39 MAZZONE Leon GBR ILLI-BIKES CYCLING TEAMBEL

40 VAN COPPERNOLLE Francesco BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

41 DESCAMPS Joris BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

42 COURTENS Olivier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

43 VAN BEETHOVEN Matthias BEL ESEG DOUAIU

44 OVERSTE Matthew NED VOLHARDING WILTON CTBEL

45 DEMEYERE Torsten BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

46 VEKEMAN Maxime BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONEL. CZC

47 TOUQUET Joren BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

48 VERHULST Lothar BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

49 WOOD Reece GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL

50 BALCAEN Manolito BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENBEL

51 VAINIONPÄÄ Oskari FIN ASFRA RACING TEAMBEL

52 KAISE Julien BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

53 DEFREYNE Cédric BELH42´16S0H1´11S EFC-L&R-VULSTEKEU

54 BOSTOCK Matthew GBRH42´20S0H1´15S GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL

55 DEBUYSERE Wannes BELH44´48S0H3´43S MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTU

56 VASTMANS Dries BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

57 VERSCHAEVE Lounes BELH44´54S0H3´49S DOVY KEUKENS - FCCU23

58 VERHAEGEN Jens BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

59 MENGOULAS Alex ned199707133H45´35S0H4´30S VOLHARDING WILTON CTBEL

60 VERFAILLIE Arne BELH45´37S0H4´32S ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNF FRANSEN David BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL

DNF BIDO ARDUINO Giovane BRA DOVY KEUKENS - FCCBEL

DNF VANDEVYVERE Gauthier BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNF MOONS Steven BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF KJEMHUS Joakim NOR BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMBEL

DNF GABISSON Clément FRA ESEG DOUAIBEL

DNF DELMOTTE Dennis BEL VL TECHNICS - EXPERZA - ABUTRIEK C. T. U23

DNF WIGGINS Doron BEL ESEG DOUAIU

DNF DESTATSBADER Roy BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTU

DNF TEIRLINCK Jens BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

DNF VOIGT Eric USA BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMBEL

DNF KERF Jérôme BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL

DNF LA ROSE Dimitri BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL

DNF LA ROSE Grégory BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESBEL

DNF D´ANGELO Ugo BEL ROYAL VELO-CLUB OTTIGNIESR Espoir

DNF VANDENBUSSCHE Jari BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

DNF CAPPELLE Maxim BEL DOVY KEUKENS - FCCU23

DNF REYNAERTS Jan BEL CIBEL - CEBONU. C

DNF BROER Milan NED VOLHARDING WILTON CTBEL

DNF VAN ESLANDER Florian FRA ESEG DOUAIBEL

DNF GEERINCK Dries BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

DNF GESERICK Ocko NED VOLHARDING WILTON CTBEL

DNF DE SY Gertjan BEL PRORACE CYCLING TEAMBEL

DNF SCHOLTEN Tim NED VOLHARDING WILTON CTBEL

DNF VERBESTEL Robin BEL PRORACE CYCLING TEAMU23

DNF SIEMONS Stijn BEL PRORACE CYCLING TEAMU23

DNF VAN RAEPENBUSCH Ruben BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNF OUSSOREN Olaf NED VOLHARDING WILTON CTBEL

DNF MEHEUS Gill BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMU23

DNF TEMMERMAN Jasper BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMELITE

DNF HARTLEY Adam GBR GREAT BRITAIN NATIONAL TEAMBEL

DNF D´HOOGE Thomas BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

DNF PRUVOOST Shayne BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

DNF DE JAEGER Nick BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

DNF DE PLUS Jasper BEL HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMU23

DNF BASSON Gustav RSA HOME SOLUTION - ANMAPA - SOENENS CYCLING TEAMBEL

DNF HEYSE Jari BEL BAGUET - M. I. B. A. - INDULEK - DERITO CYCLING TEAMBEL

DNF CASIER Arne BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNF HOLVOET Louis BEL ATOM 6 - ALNO KEUKENS WAKKEN CTELITE

DNF RONSSE Gauthier BEL VDM VAN DURME MICHIELS - TRAWOBO CYCLING TEAMU23

DNF SMAGGHE Wouter BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

DNF DEPREZ Robbe BEL ASFRA RACING TEAMBEL

DNF MARTIN Oliver AUS ILLI-BIKES CYCLING TEAMBEL

DNF ROTTY Glenn BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMELITE

DNF MOREELS Louis BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

DNF HUYGEN Wout BEL ILLI-BIKES CYCLING TEAMU23

DNF VANDREPOTTE Anthony BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONElites

DNF DEVROYE Kim BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNF PAUWELS Nills BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNF TAMINIAUX Lionel BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

DNF HUYGHE Gilles BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENU23

DNF MOMMENS Timothy BEL WIELERTEAM DECOCK-VAN EYCK-DEVOS-CAPOENELITE

DNF GOEBEERT Pierre BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

DNF DE WINTER Gordon BEL AGO - AQUA SERVICEU23. C

DNF ADRIAENS Bert BEL ASFRA RACING TEAMU23

DNF VAN MOL Caine BEL T. PALM PÔLE CONTINENTAL WALLONU23. C

DNF SCHIETTECATTE Jellen BEL ASFRA RACING TEAMELITE

DNF COWARD Jake GBR MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTBEL

DNF VAN DER BAUWHEDE Michiel BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

DNF VANACKER Bjarne BEL EFC-L&R-VULSTEKEU

DNF SCHOTTE Lauwrence BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTELITE

DNF DYNGELAN Vik Sverre NOR MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTBEL

DNF DEKONING Fabrizio BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

DNF HEANEY Marc IRL ASFRA RACING TEAMBEL

DNF MAHIEU Mathias BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

DNF ENGLISH Jack GBR ASFRA RACING TEAMBEL

DNF VAN HOOREBEKE Michiel BEL VZW JONG WIELERTALENTU23

DNF COLMAN Alex BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23

DNF VANGHELUWE Seppe BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23

DNF DEPYPERE Mathias BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

DNF LAMBERECHTS Lukas BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMELITE

DNF HONORE Mikkel Froelich DEN LOTTO SOUDALBEL

DNF DEHEM Arno BEL IMAGE4U-TREK CYCLING TEAMU23