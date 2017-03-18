Zwevezele (Belgique) : Victoire Berteau 1er

Classement :
1 BERTEAU Victoire FRAH35´37" VC LAONNOISDJ
2 GEDRAITYTE Akvile LTU PKKSC DSK FORTUNAU17V
3 SCHOONEWILLE Yvet NED WSV EMMENDJ
4 VAN DE GUCHTE Quinty NED ISOREX CYCLING TEAMDJ
5 DE LANGHE Luca BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDJ
6 SPAPEN Nina NED TWC PIJNENBURGU17V
7 VAN ASSCHE Nele BEL VAN ASSCHE - VERTRONICS CTUV
8 KNAVEN Britt NED WV BREDADJ
9 STOC km AN Julie BEL TIELTSE RENNERSCLUBDJ
10 SMULDERS Silke NED TWC PIJNENBURGU17V
11 CASTRIQUE Alana BEL CYCLO CLUB ARMENTIEROISDJ
12 VANDECAVEYE Fleur BEL TIELTSE RENNERSCLUBDJ
13 AVOINE Alison FRA CC CAMBRAIDJ
14 CLAUS Marjon BEL PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMDJ
15 MICHIELSEN-STEVENS Sarah BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDJ
16 ELSENS Jeanne FRA PEDALE MADELEINOISEDJ
17 LENAERS Jade BEL ACROG - BALEN BCUV
18 DHONT Glacia BEL FORZA FORTUNA FINANCIAL GROUPDJ
19 PATINSKAITE Paulina LTU LITHUANIAU17V
20 POPELIER Lotte BEL TIELTSE RENNERSCLUBUV
21 SUMSKYTE viktorija LTU CANNIBAL TEAMDJ
22 STONE Isabella GBR ISOREX CYCLING TEAMDJ
23 UYTTENHOVE Aiko BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDJ
24 SHEPHERD Josie GBR SOUTH EAST REGIONDJ
25 LOUCHAERT Justine BEL TIELTSE RENNERSCLUBDJ
26 CRABBÉ Kiona BEL VAN ASSCHE - VERTRONICS CTUV
27 MOTEJUNAITE karolina LTU LITHUANIAU17V
28 FEYTENS Ellen BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDJ
29 PANTON Megan GBR WOODWICH CCUV
30 MESU Daphne NED WV BREDADJ
31 DELESTRAIT Camille BEL LENSWORLD CYCLING TEAMDJ
32 KLOESE Rose NED WSV EMMENUV
33 DE WISPELAERE Fien BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREU17V
34 LAPUNAITE Gerda LTU CANNIBAL TEAMDJ
35 SCHEPERS Yana BEL ISOREX CYCLING TEAMDJ
36 DE CLERCQ Katrijn BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSUV
37 ROBERT Estelle FRA UVCA TROYESDJ
38 VAN SEVEREN Sarah BELH35´41"+0´04" AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDJ
39 PIKUNAITE aukse LTUH35´49"+0´12" CANNIBAL TEAMU17V
40 VANWALLEGHEM Kyenta BELH39´37"+4´00" TIELTSE RENNERSCLUBUV
41 BIEBAU Axelle BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTDJ
42 KAZLAUSKAITE kristina LTUH40´07"+4´30" CANNIBAL TEAMDJ
43 PENNYNCK Charlotte BELH40´37"+5´00" ISOREX CYCLING TEAMU17V
44 DUYM Farah BEL VAN ASSCHE - VERTRONICS CTUV
45 GIELKENS Esmée BEL SPORT EN MOEDIG GENKU17V
46 BUTKUTE daniele LTU CANNIBAL TEAMDJ
47 GUSTAITE Gabija LTU CANNIBAL TEAMU17V
48 DENISSE Lauren BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDJ
49 RACLOT Aude FRA UVCA TROYESDJ
50 DE ROCKER Gemke BELH41´07"+5´30" PAPILLON-RUDYCO-JANATRANS CYCLING TEAMU17V
51 JONGENELEN Sanne NEDH41´37"+6´00" WILLEBRORD WIL VOORUITU17V
52 SAMYN Lot BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUV
53 PUNNEWAERT Kirin BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17V
54 SADOINE Perrine BEL VELO CLUB OEUDEGHIENU17V
55 BRAGANO Laura BEL ROYAL CYCLISTS PESANT CLUB LIEGEOISDJ
56 VERSLYPE Solene BEL CYCLO CLUB ARMENTIEROISU17V
57 ALISAUSKAITE Gabija LTU CANNIBAL TEAMU17V
58 VERMET Saryn BEL INDIVIDUEELDJ
59 MICHIELSEN-STEVENS Laura BELH42´07"+6´30" INDIVIDUEELUV
60 HARINCK Tiger-lil BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17V
61 STORMS Imke BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17V
62 VAN DE VELDE Florelien BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMU17V
63 RASSCHAERT Hanne BEL ISOREX CYCLING TEAMDJ
64 KESTELEYN Febe BEL ISOREX CYCLING TEAMU17V
65 AKKERMANS Lotte NEDH42´37"+7´00" RSC DE ZUIDWESTHOEKU17V
66 DE NIJS Sacha NED RSC DE ZUIDWESTHOEKU17V
67 VERCAEMST Laney BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17V
68 VAN DAELE Maxine BEL CANNIBAL TEAMDJ
69 HENDRIKX Laura BEL VD HAUWE CT - GENTSE VSDJ
70 VANDAELE Eline BELH43´07"+7´30" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17V
71 JOOSSENS Paulien BEL KONINKLIJKE EDEGEM BICYCLE CLUB VZWU17V
DNF SIUGZDINYTE ramute LTU CANNIBAL TEAMU17V
DNF VANDERSTRAETEN Maaike BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17V
DNF PEETERS Fleur BEL SPORT EN STEUN - LEOPOLDSBURGU17V
DNF LAMEIRE Louise BEL KON. VC ´T MEETJESLAND - KNESSELAREDJ
Photo Achive : EchoduVélo