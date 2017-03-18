Zwevezele (Belgique) : Lucie Lahaye 7ème

Classement :
1 DEBBOUDT Lensy BELH36´18" KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
2 MACKAIJ Floortje NEDH36´26"+0´08" TEAM SUNWEBDE
3 PILZ Estefania Sibila ARG AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
4 VERSTICHELEN Femke BEL INDIVIDUEELDE
5 VAN SEVEREN Celine BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
6 VERHOEVEN Aurore FRA WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
7 LAHAYE Lucie FRA PEDALE MADELEINOISEDE
8 DOM Annelies BEL LOTTO-SOUDAL LADIESDE. UCI
9 VAINIONPAA Laura FINH36´36"+0´18" ISOREX CYCLING TEAMDE
10 VANDEKERCKHOVE Juliette FRA PEDALE MADELENNOISE/ AUTOGLAS WETERENDE
11 MOONEN Puck NEDH36´40"+0´22" LOTTO SOUDALDE
12 LOWTHER Melissa GBR TEAM BREEZEDE
13 KLEMENT Melanie NEDH41´18"+5´00" ADELAARDE
14 VAN DEN BOS Jip NED BOELS DOLMANSDE
15 WATERREUS Kylie NED TWC MAASLANDSTER ZUIDDE
16 DENTUS Abigail GBR TEAM BREEZEDE
17 VANHOUTTE Fenna BEL LOTTO-SOUDAL LADIESDE. UCI
18 DE BAAT Kim BEL LENSWORLD - KUOTADE. UCI
19 BARKER Megan GBR TEAM BREEZEDE
20 VAN DEN HAUTE Steffy BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
21 MEINDERS Willemiek NED ADELAARDE
22 PIT Annet NED DE ADELAAR DE
23 GINS Tara BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
24 PARK Annasley GBR TEAM BREEZEDE
25 VAN VELZEN Bryony NED LARES WOAWDEALSDE
26 LUTTUSCHKA Larissa GER RK ENDSPURT 09 COTTBUSDE
27 LACHER Sophie GER RIG VORDERPFALZDE
28 VAN DEN BORN Eva NED TWC MAASLANDSTERDE
29 BORREMANS Sarah BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
30 CHRISTMAS Dani GBR JOS FERON LADY FORCEDE
31 VANDER SANDE Elise BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
32 KALM Kelly EST ISOREX CYCLING TEAMDE
33 BECKERS Isabelle BEL LOTTO-SOUDAL LADIESDE. UCI
34 HANSEN Louise Norman DEN TEAM VELO CONCEPTDEPROF
35 JONKER Chane RSA ISOREX CYCLING TEAMDE
36 HOFFMANN Chantal LUX LOTTO SOUDAL LADIESDE. UCI
37 REYBOULD Rebecca GBR TEAM BREEZEDE
38 DELBAERE Fien BEL SPORTVLAANDEREN - GUILL D´ORDE. UCI
39 VAN DEN STEEN Kim BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
40 ANDERSSON Emmy SWE SPRINTERS MALDERENDE
41 BRITS Delphine BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
42 ALLAERT Ine BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
43 DEBBOUDT Evelien BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
44 DENEEF Naïka BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
45 FONSECA Rebeca BRA UVCA TROYESDE
46 DOM Sabrina BEL WIELERCLUB STEEDS VOORAAN V. Z. W. DE
47 HERMANS Anka BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
48 MAKISE Tsubasa JPN TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURGDE
49 RIJKES Sarah AUT LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE
50 DUTRIAUX Fiona FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
51 HAERS Carolien BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
52 KORMOS Veronika Anna HUN MAASLANDSTER CCN INTERNATIONAL CTDE
53 DOCX Mieke BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
54 DIESNER Naima GER TUSPO WEENDEDE
55 VAN WIJK Eltina NED RESTORE CYCLINGDE
56 TROCH Tiana BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
57 HUYGENS Cynthia FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
58 VAN KERCKVOORDE Vanessa BELH42´18"+6´00" ISOREX CYCLING TEAMDE
59 BROSSARD Emmanuelle FRA AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
60 GOESSENS Brenda BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
61 STAPPENBELT Nadia NED ADELAARDE
62 COUDEVILLE Herlinde BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
63 JOVAISYTE Justina LTU DSK FORTUNADE
64 KOHLMEYER Kim Johanna GER FC ST. PAULIDE
65 DELTOMBE Evelien BELH42´48"+6´30" EQUANO CYCLING TEAMDE
66 LALOUX Maud FRA PEDALE MADELEINOISEDE
67 THILL Laurence LUX WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
68 CARIER Lara LUX AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
69 DODGE Lauren USA UNAFFILIATEDDE
70 RUDGLEY Ayla AUS TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURGDE
71 VAN DE VELDE Julie BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTDE
72 ROBERT Camille FRA CM AUBERVILLERS
73 VERHAEST Sara BEL WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDERENDE
74 VERSTRAETE Lore BEL WIELERVERENIGING ZEEUWSVLAANDERENDE
75 DECEUNINCK Stefanie BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
76 DEPUERS Lynn BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
77 PETIT Lana BELH43´18"+7´00" ISOREX CYCLING TEAMDE
78 CLAUWAERT Chloé BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
79 WELLENS An BEL INDIVIDUEELDE
80 VAN BELLINGHEN Emilie BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
81 HELDERWEIRT Alicia BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
82 LEEMAN Mieke BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
83 REYNDERS Melanie BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
84 DIRKS Marisa BEL TWC MAASLANDSTERDE
85 VANDECASTEELE Marie FRA PEDALE MADELEINOISEDE
86 DALVING Shana BEL INDIVIDUEELDE
87 TANASI SANDRA FRA LA PEDALE MADELEINOISEDE
88 MOREAU Marjolein BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
89 DE VESTELE Adeline BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
90 VERMANDER Kimberly BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTDE
91 CERVESATO Oriane ESP UVCA TROYESDE
92 VANDERHEYDEN Liena BEL ROYAL CUREGHEM SPORTIEF VZWDE
93 BERLIN Malin SWE DE SPRINTERS MALDERENDE
94 TROCHEZ Juliana COL EQUIANODE
95 VAN WAEYENBERGHE Brenda BEL AUTOGLAS WETTEREN CYCLING TEAMDE
96 DE BOECK Jasmien BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
97 D´HONT Silke BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
98 VAN DORSSELAERE Chris BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
99 JACOBS Katleen BEL WSC HOOP OP ZEGEN - BEVEREN VZWDE
100 CORYN Louise BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
101 DE POTTER France BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
102 WITTOCK Nancy BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF BAELE Eveline BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF VANDEWALLE Isabel BEL ISOREX CYCLING TEAMDE
DNF SMITH Amy GBR PROJECT 51DE
DNF DEBBOUDT Sylvia BEL KEUKENS REDANT CYCLING TEAMDE
DNF MCKAY Carley AUS TWC MAASLANDSTER ZUID-LIMBURGDE
DNF VAN GLABEKE Shana BEL LARES-WAOWDEALS WOMEN CYCLING TEAMDE. UCI
DNF DE QUINT Pia BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNF VERHAEGEN Lien BEL EQUANO CYCLING TEAMDE
DNF DUTOUR Margot FRA CM AUBERVILLIERSDE
DNF VERMEIRE Lisa BEL WIELERCLUB DE SPRINTERS MALDERENDE
DNF KERWIN Natalie NZL TEAM CONCEPTVELO WOMENDEPROF
Photo Archive : Eponine Gauvin