Classic Loire-Atlantique - Jérémy Leveau 6ème

Classement :
1 PICHON Laurent FORTUNEO - VITAL CONCEPT les 182,8 km en 4h26'19" (moy. 41,184 km/h)
2 *BOUDAT Thomas DIRECT ENERGIE MT
3 *HOFSTETTER Hugo COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS MT
4 *PLANCKAERT Edward SPORT VLAANDEREN - BALOISE MT
5 DUMOULIN Samuel AG2R LA MONDIALE MT
6 LEVEAU Jérémy ROUBAIX - LILLE METROPOLE MT
7 *VENDRAME Andrea ANDRONI GIOCATTOLI MT
8 *LE GAC Olivier FDJ MT
9 DASSONVILLE Flavien HP BTP - AUBER 93 MT
10 *EIKING Odd Christian FDJ MT
11 VANSPEYBROUCK Pieter WANTY - GROUPE GOBERT MT
12 *OIEN Justin CAJA RURAL - SEGUROS RGA MT
13 VACHON Florian FORTUNEO - VITAL CONCEPT MT
14 *TOUZE Damien HP BTP - AUBER 93 MT
15 PERICHON Pierre-Luc FORTUNEO - VITAL CONCEPT MT
16 DELAPLACE Anthony FORTUNEO - VITAL CONCEPT MT
17 MALDONADO Anthony HP BTP - AUBER 93 MT
18 *BONNAMOUR Franck FORTUNEO - VITAL CONCEPT MT
19 *FERASSE Thibault ARMEE DE TERRE MT
20 BERARD Julien AG2R LA MONDIALE MT
21 REBELLIN Davide KUWAIT - CARTUCHO.ES MT
22 FEILLU Brice FORTUNEO - VITAL CONCEPT MT
23 *DE GENDT Aimé SPORT VLAANDEREN - BALOISE MT
24 FERRARI Fabricio CAJA RURAL - SEGUROS RGA MT
25 ITURRIA Mikel EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS MT
26 SPRENGERS Thomas SPORT VLAANDEREN - BALOISE MT
27 LIETAER Eliot SPORT VLAANDEREN - BALOISE MT
28 *COSNEFROY Benoit EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS MT
29 *DECLERCQ Benjamin SPORT VLAANDEREN - BALOISE MT
30 *VAN GESTEL Dries SPORT VLAANDEREN - BALOISE 7
31 JAKIN Alo HP BTP - AUBER 93 9
32 COUSIN Jérôme COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 36
33 *OURSELIN Paul DIRECT ENERGIE 46
34 BESCOND Jérémy HP BTP - AUBER 93 01:51
35 VOECKLER Thomas DIRECT ENERGIE MT
36 ANTOMARCHI Julien ROUBAIX - LILLE METROPOLE 02:02
37 CALLEEUW Joeri ROUBAIX - LILLE METROPOLE 02:46
38 *BOUHANNI Rayane COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03:20
39 *PACIONI Luca ANDRONI GIOCATTOLI MT
40 *MALUCELLI Matteo ANDRONI GIOCATTOLI MT
41 *GODON Dorian COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS MT
42 *LECROQ Jérémy EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS MT
43 *POUILLY Félix ROUBAIX - LILLE METROPOLE MT
44 GUYOT Yann ARMEE DE TERRE MT
45 *GOUAULT Pierre HP BTP - AUBER 93 MT
46 *LASTRA Jonathan CAJA RURAL - SEGUROS RGA MT
47 BACKAERT Frederik WANTY - GROUPE GOBERT MT
48 BAGOT Yoann COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS MT
49 SEYNAEVE Lander ROUBAIX - LILLE METROPOLE MT
50 RAIBAUD Jimmy ARMEE DE TERRE MT
51 *ARANBURU Alex CAJA RURAL - SEGUROS RGA MT
52 MCNALLY Mark WANTY - GROUPE GOBERT MT
53 *GUGLIELMI Simon EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS MT
54 OFFREDO Yoann WANTY - GROUPE GOBERT MT
55 BARBIER Rudy AG2R LA MONDIALE MT
56 FONSECA Armindo FORTUNEO - VITAL CONCEPT MT
57 *MADOUAS Valentin EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS MT
58 PEREZ Anthony COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS MT
59 *MANZIN Lorrenzo FDJ MT
60 HUPOND Thierry DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM MT
61 DUVAL Julien AG2R LA MONDIALE MT
62 *IRISARRI Jon CAJA RURAL - SEGUROS RGA MT
63 REZA Kévin FDJ MT
64 VEREECKEN Nicolas ROUBAIX - LILLE METROPOLE MT
65 *PETERS Nans AG2R LA MONDIALE MT
66 GERARD Arnaud FORTUNEO - VITAL CONCEPT MT
67 CHEVRIER Clément AG2R LA MONDIALE MT
68 KRAGH ANDERSEN Asbjorn DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM MT
69 MENUT David HP BTP - AUBER 93 MT
70 *MARTIN Guillaume WANTY - GROUPE GOBERT MT
71 TRONET Steven ARMEE DE TERRE MT
72 QUEMENEUR Perrig DIRECT ENERGIE MT
73 NAULEAU Brian DIRECT ENERGIE MT
74 BRAVO OIARBIDE Garikoitz EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS MT
75 VAN HECKE Preben SPORT VLAANDEREN - BALOISE MT
76 VAN LERBERGHE Bert SPORT VLAANDEREN - BALOISE MT
77 RIBLON Christophe AG2R LA MONDIALE MT
78 *FOURNIER Marc FDJ MT
79 SICARD Romain DIRECT ENERGIE MT
80 COURTEILLE Arnaud FDJ MT
81 LE CUNFF Kévin HP BTP - AUBER 93 MT
82 HUREL Tony DIRECT ENERGIE MT
83 EL FARES Julien DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM 07:14
84 TXOPERENA MATXIKOTE Benat EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS MT
85 *ZABALA Josu CAJA RURAL - SEGUROS RGA MT
86 VAN MELSEN Kevin WANTY - GROUPE GOBERT MT
87 *RODRIGUEZ SALAZAR John Anderson DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM MT
88 ANDEMESKEL Awet KUWAIT - CARTUCHO.ES 07:36
89 *BRUNEL Alexys EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS MT
90 GUTIERREZ REVUELTA José Manuel KUWAIT - CARTUCHO.ES MT
91 *IRIZAR LASKURAIN Julen EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS 07:38
92 PAILLOT Yoann EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS MT
93 ANTONINI Simone WANTY - GROUPE GOBERT MT
94 CANAL Fabien ARMEE DE TERRE MT
95 *SELLIER Simon EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS MT
96 LE ROUX Romain ARMEE DE TERRE MT
Non-partant :
*HERMANSEN Sindre Eid TEAM FIXIT.NO
Abandons :
GAUDIN Damien ARMEE DE TERRE
*LIZARRALDE Eneko EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
LOUBET Julien ARMEE DE TERRE
*IDJOUADIENE Pierre EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS
*LE TURNIER Mathias COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
*HOELGAARD Daniel FDJ
*ENGER Sondre Holst AG2R LA MONDIALE
GONZALEZ VELASCO Adrian EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
PINEAU Cédric FDJ
BENFATTO Marco ANDRONI GIOCATTOLI
*EIKELAND Ken-Levi TEAM FIXIT.NO
ROMSTAD LOVIK Asmund TEAM FIXIT.NO
MANNINEN Matti TEAM FIXIT.NO
*UDONDO SANTA MARIA Gotzon EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
*BLÅLID Marius TEAM FIXIT.NO
*ØVERLAND Bjørnar Vevatne TEAM FIXIT.NO
*SPREAFICO Matteo ANDRONI GIOCATTOLI
CABOT Jérémy ROUBAIX - LILLE METROPOLE
LEMARCHAND Romain DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
LEVARLET Guillaume WANTY - GROUPE GOBERT
*VENTURINI Clément COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS
KEUSER Andreas KUWAIT - CARTUCHO.ES
SONGEZO Jim KUWAIT - CARTUCHO.ES
GUILLEMOIS Romain DIRECT ENERGIE
*VERMEULEN Emiel ROUBAIX - LILLE METROPOLE
BARRENETXEA Ander EUSKADI BASQUE COUNTRY - MURIAS
*BREIVOLD Jon Soeveras TEAM FIXIT.NO
MARTINEZ Yannick DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
GRIJALBA Fernando KUWAIT - CARTUCHO.ES
GIRAUD Benjamin DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
*ARISTI GARDOKI Mikel DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM
*TORRES Edwin Yair KUWAIT - CARTUCHO.ES
Crédit Photo : Elise Chauveau - Photos.
Source : Directvelo.com