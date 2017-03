Bourg-de-Péage (26) : Rudy Kowalski 1er

Classement :

1 KOWALSKI Rudy Charvieu Chav FRA 1 c les 149,5 km en 3h44'25'' (moy. 39,97 km/h)

2 LEMLER Tony Bourg Ain C FRA 1 c 0 1

3 FEELEY Daire Monaco UC IRL 1 c 0 2

4 DE ROSSI Lucas La Pomme Mars FRA 1 c 0 4

5 DELACROIX Tristan Hyères VS FRA 1 c 0 10

6 CHANCRIN Camille Bourg Ain C FRA 1 c 0 10

7 DANES Léo Chambéry Form FRA 1 c 0 12

8 MERIGNAT Sofiane La Pomme Mars FRA 1 c 0 12

9 CHAUVIN Dimitri M Santé C FRA 1 c 0 12

10 MARTIN Hugo Aix AVC FRA 2 c 0 12

11 PARET-PEINTRE Aurélien Chambéry Form FRA 1 c 0 13

12 KONSTANTINOV Radoslav Martigues SC BUL 1 c 0 14

13 JULLIEN Anthony Chambéry Form 2 c 0 15

14 VAUBOURZEIX Thomas Sprint Tropez FRA 1 c 0 22

15 LAHODYCH Nazar Martigues SC UKR 1 c 3 58

16 BAZE Robin NICE JOLLYWE FRA 2 c 3 58

17 BIONDI Andrea Charvieu Chav FRA 1 c 3 58

18 COUANON Jonathan La Pomme Mars FRA 1 c 3 59

19 GRAS Rémy Blagnac GSC FRA 1 c 3 59

20 ROUAT Geoffrey Pont SEsprit FRA 1 c 3 59

21 BALASCOVIC Tom UCMV FRA 3 c 3 59

22 GODIN Nicolas Carcassonne C FRA 2 c 3 59

23 OLAVARRIA ABARCA Arnold cristobal Bourg Ain C CHI 1 c 3 59

24 SHPAKOUSKI Yahor Hyères VS BLR 1 c 4 0

25 GEHIN Lucas NICE JOLLYWE FRA 1 c 4 0

26 PULIDORI Jérôme Sprint Tropez FRA 1 c 4 0

27 SARROU Jordan St Etienne EC FRA 1 c 4 1

28 BATONDOR Benoit Albenassienne FRA 1 c 4 1

29 DELETTRE Alexandre La Pomme Mars FRA 1 c 3 56

30 PASCAL Gregory VSRP FRA 1 c 4 7

31 DELCO Lorenzo Monaco UC SUI 1 c 4 22

32 AURIGNAC Samy Martigues SC FRA 1 c 6 32

33 DIAZ Valentin M Santé C FRA 1 c 9 1

34 VENINGA Benjamin Monaco UC NED 2 c 9 1

35 HENNEBELLE Anthony Hyères VS FRA 2 c 9 1

36 SCHMITZ Ivan Aix AVC FRA 1 c 9 7

37 DUJARDIN Sandy St Etienne EC FRA 1 c 9 7

38 ROCHE Alexis NICE JOLLYWE FRA 2 c 11 46

39 JOHANSON Kristjan Albenassienne EST 1 c 11 47

40 CEROVIC Goran Martigues SC FRA 1 c 11 47

41 ESCHARD Guillaume UCMV FRA 3 c 11 47

42 GERRITS Ben Monaco UC NED 2 c 11 52

43 ROSTALSKI Guillaume Grenoble C 38 FRA 2 c 12 4

44 MKRTCHYAN Mher Charvieu Chav ARM 1 c 56 12 22

45 REY Valentin VSRP FRA 2 c 17 40

46 DIDIER Clément Bourg Ain C FRA 2 c 17 41

47 BRUN Mickaël Affinois Pelu FRA 1 c 17 42

48 GROLLEAU Quentin Chambéry Form FRA 2 c 18 19

49 ANDRE Raphaël Albenassienne FRA 2 c 18 20

50 VAILHE Clément NIMES CYCLISM FRA 2 c 18 21

51 CHAMPOUSSIN Clement Chambéry Form FRA 2 c 18 21

52 ESQUER Florian Pont SEsprit FRA 1 c 18 21

53 NAVARRO Corentin La Pomme Mars FRA 1 c 18 21

54 ARNOULT Floryan La Pomme Mars FRA 1 c 18 21

55 GAUGET Lucas VC Lodevois FRA 2 c 18 21

56 MILLASSEAU Guillaume Chambéry Form FRA 1 c 18 21

57 PETROVSKI Andrej Monaco UC MKD 2 c 18 21

58 PESCE Julien Montfavet CVC FRA 2 c 18 21

59 RIVERA VARGAS Brandon smith Monaco UC COL 1 c 18 22

60 OTTENDER Sten erik Albenassienne EST 1 c 18 22

61 KAGGESTAD Erwan La Pomme Mars FRA 1 c 18 22

62 KORETZKY Clément Charvieu Chav FRA 1 c 18 22

63 PAILLER Yoann Aix AVC FRA 3 c 18 23

64 SWAN David Aix AVC GBR 2 c 18 23

65 GERBERT Florian Affinois Pelu FRA 2 c 18 23

66 MATONTI Theo Hyères VS FRA 1 c 18 23

Source : Directvelo.com