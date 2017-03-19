Ichtegem (Belgique) : Bastien Lechantre 4ème

Classement :
1 VANDENBULCKE Alex BELH14´00" TIELTSE RENNERSCLUBUM
2 VERBEECK Calvin BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
3 PORTSMOUTH Tom GBRH14´10"+0´10" VC LONDRESU17M
4 LECHANTRE Bastien FRA VC ROUBAIXU17M
5 DEWACHTER Lucas BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
6 VANDERBEKE Aiden BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
7 MAES Simon BELH14´16"+0´16" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
8 DEPOORTER Dieter BEL WIELERTEAM IEPERUM
9 DEJONGHE Kjell BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
10 VANDAELE Laurens BELH14´23"+0´23" CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
11 EECKHOUT Emile BEL ACROG - BALEN BCUM
12 DEBRUYNE Ramses BELH14´30"+0´30" MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
13 LAMOTE Robbe BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
14 LEFEVRE Ruben BEL VZW JONG WIELERTALENTU17M
15 BEEC km AN Gauthier BEL INDIVIDUEELUM
16 SIMOENS Jari BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
17 CASTELAIN Nathan BELH14´37"+0´37" WIELERTEAM IEPERUM
18 VAN BUYNDER Thibaud BEL VAN MOER LOGISTICS CYCLING TEAMU17M
19 DESMET Timo BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
20 VANGHELUWE Warre BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
21 SLOAN George GBR VC LONDRESU17M
22 MACHIELS Brent BEL VERANDAS WILLEMS - CRABBE TOITURES - CC CHEVIGNYUM
23 VERMOOTE Jens BEL C. T. KEUKENS BUYSSE KNESSELARE VZWU17M
24 SAYOEN Lander BEL ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
25 DEMUYNCK Arno BELH14´53"+0´53" TIELTSE RENNERSCLUBUM
26 VERHELLE Cedric BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
27 VAN RYCKEGHEM Lars BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
28 VAN DE VELDE Senne BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
29 CORNETTE Steve BELH15´20"+1´20" ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
30 MAERTENS Jawën BEL WIELERTEAM IEPERUM
31 DE LOBEL Sander BEL TIELTSE RENNERSCLUBUM
32 DEKIEN Sander BELH15´30"+1´30" TEAM MAHIEU - KONA - VANDERMEERENU17M
33 DECLERCK Eli BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
34 DEVOOGDT Henri BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
35 BOUCHARD Mathis BELH16´10"+2´10" ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
36 VERROONEN Gilles BELH16´50"+2´50" MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
37 LOOTENS Gust BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
38 VERSCHEURE Miel BELH17´10"+3´10" WIELERTEAM IEPERUM
39 MALFAIT Felix BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
40 BENOIT Jonas BELH17´30"+3´30" TIELTSE RENNERSCLUBUM
41 DEBOSSCHERE Seppe BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
42 MEEUS Sander BELH19´50"+5´50" KVC NOORDZEEMEEUWU17M
43 DESMET Phoenix BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
44 HOORELBEKE Ynse BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
45 LAURIER Brent BEL WIELERCLUB "ONDER ONS - PARIKE" VZWU17M
46 PATTYN Senna BEL CT SPIDER KING-EFC-L&R-TREKU17M
47 DE CONINCK Quinten BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
48 DEBRABANDERE Michiel BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
49 DEKEYSER Andres BEL ALU DECOCK-LITUBEL-WIELERTEAM WAREGEMU17M
50 NOREILDE Mathias BELH20´50"+6´50" ZANNATA-GALLOO CYCLINGTEAM MENEN VZWU17M
51 CLAEYS Jarne BEL KVC NOORDZEEMEEUWU17M
52 DEMASURE Joni BEL MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA CTUM
DNF DEFORCHE Arjen BEL CYCLING TEAM LUC WALLAYS - JONGE RENNERS ROESELAREU17M
Photo Archive : Philippe Seys