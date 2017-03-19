Pommeroeul (Belgique) : Arthur Veldmans 2ème

Classement :
1 DE CLEEN WOUTER VAN MOER GROUP CYCLING TEAM 01:38:03
2 VELDMANS ARTHUR TEAM AVESNOISR 01:38:13
3 LELEU AUDRIC SPRINT 2000 CHARLEROI 01:38:13
4 LAROY BJARNE LARES-DOLTCINI CT 01:38:25
5 VERSTRAETE AARON GAVERZICHT GLASCENTRA CT 01:38:25
6 VAN RILLAERT DAYAN LA ROYALE PEDALE SAINT-MARTIN - TOURNAI 01:38:25
7 LEBRUN ROBIN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:38:25
8 GOEBEERT THÉO ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:38:25
9 ECCLI CYRIAN VRENADA WILLEMS 01:38:25
10 TORNU FLORIAN TEAM AVENOIS 01:38:25
11 CAES THOMAS SPORTCLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE 01:38:25
12 VAN DER TAELEN GLEN JONGE RAKKERS VOLLEZELE 01:38:25
13 LEQUET NOAH V 01:38:25
14 MARTHE NICOLAS RVS PERUWELZ BURY 01:38:25
15 ZOLOPA LOUIS TEAM AVESNOIS 01:38:25
16 CARDON SEBASTIEN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:38:25
17 VROMANNE MATHIAS ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY 01:38:25
18 FASTRES NOAH TEAM CYCLISTE DE HESBAYE 01:38:25
19 VAN ISEGHEM SAM LOTTO 01:38:25
20 DEBORGGRAEVE MATTHEW WIELERTEAM IEPER 01:38:25
21 LEROY THOMAS RPSM TOURNAI 01:38:25
22 DEBUYSSCHERE LOUIS VELO CLUB OEUDEGHIEN 01:38:25
23 GUERET ROMAIN ROYAL VELO SPORT PERUWELZ-BURY 01:38:25
24 VANDENSTORME DYLAN TIELTSE RENNERSCLUB PATRICK 01:38:25
25 WATRISSE THIBAUT SPORT CLUB VELOCIPEDIQUE - MARCHOVELETTE 01:38:25
26 WILMET JULIEN SPRINT 2000 CHARLEROI 01:38:25
27 DION LOÏC VRANDA WILLMES 01:38:25
28 MOREAU JIMMY VERANDAS WILLEMS CRABBE TOITURE CC CHEVIGNY 01:38:25
29 SNOEKS LUCIEN SPORTING CLUB VELOCIPEDIQUE 01:38:25
30 DELCAMPE MARTIN SPRINT 2000 CHARLEROI 01:38:25
31 DE GROOTE VASCO ISOREX CT 01:38:40
32 QUETTIER GAETAN SPRINT 2000 CHARLEROI 01:38:40
DNF MINEO FLORIAN SPORTCLUB VELOC MARCH DNF
DNF ROBYNS LIAM VELO CLUB OEUDEGHIEN DNF
DNF DEWEVER JESSY SER VELO TEM DNF
DNF LELEU JÉRÔME RVS PERUWELZ BURY DNF
DNF D ANGELO TEO ROYAL VELO SPORT PERUWELZ - BURY DNF
DNF MONTREUX AXEL RVSP BURY DNF
DNF TOUSSAINT ROBIN SPRINT 2000 CHARLEROI DNF